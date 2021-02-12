امرأة خمسينية تنهي حياتها شنقا في أزيلال

وضعت امرأة في عقدها الخامس حدا لحياتها شنقا في ظروف غامضة، بعدما وجدت مساء الخميس جثة معلقة بحبل مربوط بإحدى نوافذ المنزل بحي النهضة بمدينة أزيلال.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، التي تنحدر من نواحي دمنات وكانت في زيارة عائلية بأزيلال، وضعت حدا لحياتها لأسباب مجهولة، ما زالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.

وانتقلت السلطة المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.