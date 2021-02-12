امرأة خمسينية تنهي حياتها شنقا في أزيلال

وضعت امرأة في عقدها الخامس حدا لحياتها شنقا في ظروف غامضة، بعدما وجدت مساء الخميس جثة معلقة بحبل مربوط بإحدى نوافذ المنزل بحي النهضة بمدينة أزيلال.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، التي تنحدر من نواحي دمنات وكانت في زيارة عائلية بأزيلال، وضعت حدا لحياتها لأسباب مجهولة، ما زالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.
وانتقلت السلطة المحلية والمصالح الأمنية المختصة إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن يتقرر توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الأموات قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الانتحار تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نسأل الله حسن الخاتمة
الانتحار حرمه الله تعالى، القوا بها في حفرة عميقة جدا بحيث لا تستطيع حتى روحها ان تعثر على الجثة حين تعود اليها من السماء .
الله يرحمها ويغفر لها. الله وحده العالم بظروفها .
قل لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم. إنا لله و إنا إليه راجعون. اذكروا موتاكم بخير. سبحانه و تعالى هو من يتولاها و هو أرحم الراحمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة.
السلام عليكم
الرحمة للمتوفاة و إنا لله و إنا إليه راجعون.
جاء في الخبر: “وكانت في زيارة عائلية بأزيلال، وضعت حدا لحياتها لأسباب مجهولة، ما زالت التحقيقات جارية من أجل تحديدها.”
من نهار كوفيد ونحن نسمع الانتحارات بالجملة، هل مازالت الحكومة لم تعرف سبب هاته الانتحارات؟
إدا كانت لا تعلم فهذه مصيبة.
و إدا كانت تعلم و لم تعالج الأمر فهدا أقبح وأمر.
عافاكوم لا تقولوا قلة الإيمان و البعد عن الدين ….
جمعة مباركة للجميع.
اللهم اغفرها لها وارحمها…تستحق منا الدعاء لها بالمغفرة…وأسأل الله أن يثبتنا في الدنيا وفي الآخرة…الدنيا صعيبة ولكن شيئا من الصبر يا خوتنا …
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بعض أنواع التغطية الإخبارية يمكن أن تزيد من احتمالات إقدام مزيد من الأشخاص على الانتحار، مشددةً على ضرورة اتباع الإعلاميين لـ7 توصيات في أثناء تغطيتهم حوادث الانتحار:
لا تستخدم لغةً تضفي إثارة على حوادث الانتحار أو تجعل منها مسألة طبيعية أو اعتيادية.
لا تستخدم العناوين الصحفية المثيرة والرنانة، واكتب عن الانتحار دومًا باعتباره فعلًا سيئًا فعله الشخص وليس باعتباره نهايةً للألم أو حلًّا سحريًّا للخروج من المآزق. وتجنَّب استخدام أي إشارة صريحة إلى طريقة الانتحار أو مكانه.