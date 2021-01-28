انتحار أربعيني شنقا نواحي الفقيه بنصالح

انتحار أربعيني شنقا نواحي الفقيه بنصالح
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 28 يناير 2021 - 22:47

أقدم، الخميس، رجل في أواخر عقده الخامس (48 سنة)، وهو أب لطفلين، في جماعة لكريفات، ضواحي الفقيه بن صالح، على إنهاء حياته شنقا.

وذكرت مصادر هسبريس أن جثة الهالك عثر عليها معلقة بواسطة حبل داخل منزل أسرته في منطقة الدوار الجديد، لأسباب مازالت مجهولة.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك إلى مكان الحادث، حيث باشرت معايناتها الأولية، قبل أن تقرر النيابة العامة توجيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة.

يذكر أن الإقليم شهد خلال الأيام القليلة الماضية انتحار شاب وفتاة لفظت أنفاسها بسبب تناول مادة سامة.

الدرك الملكي الفقيه بنصالح انتحار جماعة لكريفات

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