انتحال صفة شرطي وراء توقيف شاب بسلا‎

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها لأغراض النصب والاحتيال.

توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث لفائدة العائلة من قبل مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، تم على مستوى مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا؛ وذلك بعدما انتحل صفة موظف للشرطة من أجل ولوج هذه المؤسسة الصحية وابتزاز المواطنين وسلبهم مبالغ مالية بزعم إخضاعهم للمراقبة الأمنية.

وعثر بحوزة المشتبه فيه لحظة توقيفه على مصباح يدوي أسود يوهم من خلاله ضحاياه بأنه سلاح وظيفي، بالإضافة إلى هاتف نقال ومبلغ مالي يحتمل أنه من محصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.