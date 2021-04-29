انتحال صفة والدعارة يسجنان 5 أشخاص بخنيفرة

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي، وذلك من أجل “انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال وإعداد منزل للدعارة والخيانة الزوجية والمشاركة”.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر أمنية مسؤولة لهسبريس، فإن فرقة الشرطة القضائية التابعة للمفوضية الجهوية بمدينة مريرت تمكنت من توقيف الأشخاص الخمسة المتورطين في الجرائم سالفة الذكر بعد أن تقدمت سيدة بشكاية تتهمهم بالنصب والاحتيال.

وأكدت المشتكية أن أحد المتهمين أخبرها أنه يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، وأنه سوف يفتح بحثا في ملف لها سبق أن صدر فيه حكم نهائي.

وبعد البحث الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بمدينة مريرت، تم توقيف ثلاثة أشخاص ذكور بالمدينة ذاتها، وتوقيف سيدة بمركز أجلموس، ليتم تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة التي قررت إحالتهم على السجن المحلي بخنيفرة لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.