انتحال صفة يوقف شرطيا متقاعدا بمدينة فاس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، موظف شرطة متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.
وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في انتحال صفة موظف يعمل بإحدى المصالح الأمنية، وذلك من أجل التدخل لفائدة مواطن من جنسية عربية للاستفادة من كشف طبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، فضلا عن معطيات على تقديمه لوعود وهمية لضحايا آخرين بتسهيل استفادتهم من خدمات إدارية ووظيفية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
زيد دردگ وعاودت دردݣ مقدوش السربيس وبدأ يكمل من راسو
هذه الشريحة بحكم عملهم السابق وتجاوزاتهم في حق المواطنين يصبح الغرور والثقة بالنفس الزائدة هو السلوك اليومي لهم ظانين ان القانون وضع ليطبق فقط على غيرهم. يجب عدم التعميم هناك شرفاء لكن ” اولاد الناس ” كما قال الحسن اا رحمه الله قليلون . يجب ردع كل من خرق القانون .