انتحال صفة يوقف شرطيا متقاعدا بمدينة فاس

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، نهاية الأسبوع المنصرم، موظف شرطة متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في انتحال صفة موظف يعمل بإحدى المصالح الأمنية، وذلك من أجل التدخل لفائدة مواطن من جنسية عربية للاستفادة من كشف طبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، فضلا عن معطيات على تقديمه لوعود وهمية لضحايا آخرين بتسهيل استفادتهم من خدمات إدارية ووظيفية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هويته وتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.