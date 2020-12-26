انتخاب البصراوي نقيبا لهيئة المحامين في خريبكة

عقدت هيئة المحامين بخريبكة، الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، جمعا عاما لانتخاب نقيبها وأعضاء مجلسها لفترة 2021-2023، وانتهى اللقاء بانتخاب الأستاذ علال البصراوي نقيبا جديدا للهيئة خلفا للنقيب عمر سُعَيد.

وتم، بالمناسبة، انتخاب مجلس مكون من المحامين عبد الرحمان علالي وصالح عقار وسعيد الطاهري ونور الدين كرام وعبد الصمد خشيع ورشيد نعناعي ومحمد الهلاوي وخليل رمضاني وعبد الكريم محي الدين، إضافة الى النقيب السابق عمر سعيد الذي يبقى عضوا في المجلس بقوة القانون.

وعبر النقيب علال البصراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن شكره لكل المحامين بدون استثناء. كما هنّأ الجميع على نجاح هذا الاستحقاق الذي أكّد أنه مر في ظروف جيدة، بعد شهور من المنافسة والتواصل مع كل المحامين.

ووقف النقيب الجديد لهيئة المحامين بخريبكة على “دقة المرحلة المقبلة، خاصة بعد توقف شبه تام لعمل المحامين لعدة شهور نتيجة انتشار وباء كورونا”، مشدّدا على أن “الظرفية تتطلب الاجتهاد، وتقتضي ابتكار الحلول، في تواصل تام مع كل الشركاء في مجال العدالة”.

يشار إلى أن النقيب علالا البصراوي تقلّد العديد من المهام في مسيرته المهنية بالمحاماة؛ من بينها “عضو سابق بمجلس هيئة المحامين بخريبكة”، و”رئيس سابق لجمعية المحامين الشباب بخريبكة”، و”عضو المكتب التنفيذي لجمعيات واتحادات المحامين الشباب بالمغرب”، و”عضو سابق بالمكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب”.