انتخاب فوزي لقجع عضوا في مجلس "الفيفا"

تم انتخاب فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القارة الإفريقية.

وكان فوزي لقجع وضع ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في دجنبر الماضي، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية.