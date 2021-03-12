انتخاب فوزي لقجع عضوا في مجلس "الفيفا"

انتخاب فوزي لقجع عضوا في مجلس "الفيفا"
صورة: جامعة الكرة
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:27

تم انتخاب فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القارة الإفريقية.

وكان فوزي لقجع وضع ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في دجنبر الماضي، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية.

الفيفا المغرب فوزي لقجع كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

54
  • yassine
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:30

    السيد ناضي.. و خدام… نتمنى يدافع عن مصالح الكرة المغربية….

    275
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  • عادل
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:31

    لكل مجتهد نصيب يستحق هذا المنصب عن جدارة واستحقاق بالتوفيق

    255
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  • اوراغ زكرياء
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:31

    ألف ألف مبروك شرف لكل المغاربة

    231
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  • visiteur
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:32

    الف مبروك السيد القجع ! رجل المرحلة بامتياز

    205
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  • احفير سيتي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:34

    ألف مبروك للسيد فوزي لقجع، المنصب الجديد في الفيفا.

    129
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  • elfaouz abdelkrim
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:36

    ألف ألف مبروك شرف لكل المغاربة.لكل مجتهد نصيب يستحق هذا المنصب عن جدارة واستحقاق بالتوفيق

    110
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  • حسن
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:36

    مبروك للمغرب طرطق لي العديان بالتوفيق شخصيتان يقومان بدورها على أكمل وجه السيد بوريطه والسيد لقجع

    107
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  • بركاني من هولندا
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    الرجل المناسب في المكان المناسب
    كل التوفيق ان شاءالله يا ابن مدينتي
    لقجع دار خدمتو

    77
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  • ali
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    هنيا عليك يا ودو والمرشح ديالك زطشي. اللعب مع الكبار ينتهي بالهزائم الثقيلة

    78
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  • retraité
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    félicitations. c un homme compétent dynamique modeste et ambitieux. c un honneur pour les marocains. il mérite ce poste. j espère qu il poussera le football africain vers la prospérité et l évolution.

    54
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  • سعيد روداني
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    لعله يدافع عن مصالح الكرة المغربية بعد ترشح الجنوب الإفريقي لمنصب رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المعادي للمغرب

    35
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  • badr
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:38

    ألف مبروك لأبن المغرب البار، فوزي لقجع يستحق المنصب. أتنمى إستنساخ 100 فوزي لقجع للنهوض بالمغرب في جميع المجالات. و نعم الرجل. مبروك

    68
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  • مغربي حر
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:38

    براڤو لقجع …. هاد السيد أحسن واحد داز في الجامعة صراحة كانشوف المستقبل ديال الكرة المغربية

    52
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  • simo soussi
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:38

    رحل في مكانه المناسب . كرة القدم المغربية تطورت كثيرا في زمانه . اللهم بارك

    37
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  • Abderrahman HASSAR
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:39

    il mérite d’être dans ce poste ….un homme compétent et bien sur marocaine

    28
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  • وطني صادق
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:39

    عبد السلام وادو خسر رهانه!!! ؟

    41
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  • حنان الدارالبيضاء
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:39

    شرف لي كل المغاربة مسار موفق إن شاء الله

    35
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  • من الأطلس المتوسط
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:40

    هنيئا لهذا الرجل المغربي الشهم الذي سيدافع بكل تفاني واخلاص على مصالح الكرة الإفريقية داخل أروقة الإتحاد الدولي نتمنى له كل النجاح والتوفيق

    32
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  • مغربي قح
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:40

    هنيئا للمغرب على فوز القجع الرجل المناسب في المكان المناسب لقد انطلق عهد الانتصارات على الأعداء والخصوم

    30
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  • عزووووووز
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:40

    الرجل المناسب في المكان المناسب. يستاهل كل خير أعطى الكثير لكرة القدم المغربية.

    28
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  • حالم بالوحدة
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:40

    مبروك للرجل الذكي لقجع ومبروك للمغرب العضوية شي ناس غيجهلو وغيبداو يبتكرو في التهم الناس قاضية غرض وهوما مقابلين لخوى الخاوي

    28
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  • لحو
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:40

    اقول لوادو بكل صدق الرجل المناسب في المكان المناسب. وبعيدا عن كل حساسية والف مبروك للسيد فوزي تستاههههههل

    32
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  • عبدالرحيم
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:41

    هذا الرجل قدم الكثير للكرة المغربية في ظرف وجيز تحسنت البنية الرياضية للملاعب المغربية و تحسنت مردودية الأندية المغربية على المستوى القاري و أعاد للمنتخب المغربي هيبته يستحق هذا المنصب فهو رجل المرحلة بامتياز و من خلال منصبه هذا سوف يعطي للكرة المغربية الكثير إن شاء الله ..

    26
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  • جمال
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:41

    ناصر بوريطة كرة القدم المغربية.بدون تعليق

    21
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  • hamid de taza
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:42

    مبروك سي لقجع شي واحد يبلغ السلام لسي عبد السلام…

    20
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  • مغربي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:42

    فاز فوزي فوزا فهو فائز هنيئا لك سيدي ولنا جميعا كمغاربة ورياضيين ✌⚽

    25
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  • rachid labbyhy
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:42

    انه لشرف كبير للمغرب و المغاربة نتمنى له التوفيق و السداد .

    15
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  • الدهبي مهاجر
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:43

    وادو دا غير العيب من عند المغاربة رجل خدام وبغا ازيد بالكرة المغربية قدام ولد بلادي هو أول يستحق تنتاخب عليه

    14
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  • م المصطفى
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:44

    إنسان طليق اللسان، لا يتلعثم، بل يتوفر على رصيد لغوي وثقافي ومعرفي، وباللغتين : العربية والفرنسية.
    له من المؤهلات ما يجعله يشرف وجه المغرب، ويمثل القارة الإفريقية لكرة القدم أحسن تمثيل.
    من شمال فرنسا أتقدم بتهانئي الخالصة للسيد لقجع على هذا الفوز المستحق.

    18
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  • abdelalim hamid
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:44

    félicitation,الرجل المناسب في المكان
    المناسب،رجل دو كاريزما وشخصية

    10
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  • علي تويسني
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:44

    الف مبروك رجل الساعة يستحق كل تقدير
    نتمنى الاستمرار والمزيد من التوفيق

    8
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  • كلمة حق
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:44

    ان ينصركم الله فلا غالب لكم، كل التوفيق لبلدنا الحبيب، فبرجاله المخلصين الغيوربن على وطنهم نسير إلى الامام ونحقق ما تصبو إلينا آمالنا من تقدم و ازدهار تحت إلامارة الرشيدة لملكنا الهمام أطال الله في عمره. فهنيئا للقجع و لما على هذا الإنجاز الرائع.

    10
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  • مبروك
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:45

    هنيئا المغرب بفوز فوزي لقشع مبروك لنا كلنا مغاربة أين ما كنا لتمثيل المغرب خير تمثيل.

    10
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  • البرتقالة المرة
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:45

    تحية إخلاص و حب من عاصمة البرتقال إلى إبنها البار الخلوق المجتهد فوزي لقجع إذن صدق من قال من جد وجد و من زرع حصد مزيدا من النجاحات و مزيدا من العصير البرتقالي للحاقدين.

    13
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  • عبدالله
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:46

    مع كل احتراماتي للمغربي الحر ومبروك علىيهم وعلينا .
    هادا هو المثل الحي لكل مغربي يريد الخدمة بالجد وكل مغربي يحب وطنه لانك إن خدمت بالنية تصل تلى أهدافك وحلمك .
    الله يكثر من امتالك والحمدلله المغرب ولاو في رجال يشرفوننا ويحمرو لنا الوجه وجعلونا نفتخر ببلادنا أينما رحلنا ، وزير الخارجية بوريطة ممتلنا في الامم المتحدة ، وزير الصناعة وكل من يدافع عن الوطن ومنهم السيد السليمي وغيره.
    وفِي الاخير اويد ان اشكر قاءدنا جلالة الملك الله يحفظه على كل خطواته الرزينة التي جعلت سياستنا الحكيمة من سياسة دق تم بالهدوء.
    مبروك والف مبروك للرجل المناسب في المكان المناسب .

    9
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  • Mohammed Aitbrim
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:47

    ألف مبروك للسيد لقجع،إنتصار أخر والله الحمد في ضد العديان،بغينا بحال هاذ الرجال لي تيخدمو في صمت مثله مثل بوريطة وأتمنى في المستقبل أن يتنافس كل المسؤولين كل في مجاله من أجل ابراز إسم المملكة المغربية في كل ربوع العالم،إنه زمننا إن شاء الله،وكيف تيقول المثل لي مان نقتلوه نفقصوه،وجمعة مباركة لكل قراء هسبريس وللجميع،والسلام عليكم ورحمة الله

    10
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  • medoujda
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:48

    الف مبروك الرجل المناسب في المكان المناسب

    5
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  • محمد الفاسي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:48

    هنيئا لفوزي وللمغرب بهذا الانتصار على حساد المغرب.المزيد من الانتصارات ان شاء الله في جميع المجالات.

    9
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  • عبد الواحد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:48

    خسرتي آ وادو مع الجزائري ديالك

    9
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  • الف مبروك !!!
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:49

    الف مبروك والعقبة للراسة إن شاء الله الى بقينا حيين…

    8
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  • البوهالي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:50

    الرجل إنسان عملي ومكافح وذكي جدا ويعرف كيف يتصرف في الوقت المناسب ولا يتكلم الا قليلا

    7
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  • افتخر يا مغربي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:50

    الى الامام ، بالجد والعمل يحقق الامل .ليس في افريقيا من سيطور اللعبة اكثر من المغرب . عراقة الدولة العلوية المغربية الشريفة اصبحت لها أحسن منظومة كروية في القارة السمراء ههه حتى رئيس الفيفا اعترف جليا بأرض المغرب ومناخه الذي ترتاح له النفوس . الله ،الوطن ، الملك . الصحراء المغربية

    8
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  • med
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:50

    مبروك للسيد فوزي لقجع على هذا المنصب يستحقه لانه يشتغل في هذه اللعبة بكل روح رياضية منذ مجيئه إلى الجامعة الملكية المغربية ونتمنى له التوفيق إنشاء الله

    3
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  • Abdellah
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:50

    الشخس المناسب في المكان المناسب. ألف مبروك.

    3
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  • محمد___أمستردام
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:50

    نحن المغاربة دائما في الصدارة، و هذا فضل من الله عز و جل، اللهم إحفض شعبنا، وطننا، و ملكنا
    الله ٠٠٠الوطن٠٠٠الملك
    الصحراء مغربية للأبد

    7
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  • hassan
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:51

    félicitations elQjâa avec Fooot maroc

    5
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  • المكي الناصري
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:52

    جزاء الايمان بالاهداف. الطموح لا حد له. لقجع يستحق

    7
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  • مولاي سعيد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:52

    تم الأمر الغير متوقع بهاك أرى يعني الاتفاق مع إفانتينو بإعطاء منصب الاتحاد الأفريقي للجنوب إفريقي والمنصب الافريقي في الفيفا لصالح الافريقي السيد لقجع ولا تقولوا المغربي لإنه سيعامل في الفيفا كأفريقي وواجب عليه طاعة إفانتينو بطبيعة الحال وبه وجب التبليغ والكف عن التطبيل والتغياط وربما حتى الانتصار المغربي.

    -33
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  • parriote
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:54

    Félicitations mr laqjaaj. Vous le méritez vous êtes un guerrier bravo

    3
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  • مصطفى
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:55

    الف الف مبروك رجل خلوق عملي بالتوفيق انشاء الله للكرة الافريقية والمغربية الرجل المناسب في المكان المناسب

    4
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  • Morad Larabi
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:57

    مهما خدلتك الحياة لا تناصر عدوك على ابن بلدك، مبروك لقجع وانت يا خويا وادو ربحت غير العيب فقط

    6
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  • شطرنج
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:57

    تستحق كرة القدم الإفريقية إطارا كفؤا للدفاع عليها و يستحق الرجل هذا المنصب. و هذا تكليف قبل أن يكون تشريف. نتمنى للسيد لقجع التوفيق في مهامه.

    4
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  • ناجح احمد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:59

    مغربي قح يحب وطنه المغرب . الله يحرسه ويوفقه في مسيرته الجديدة وسيجلب إن شاء الله دورة كأس العالم 1930 للمغرب. الله يرضي عليه ويرفع من شأنكه.

    8
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  • انا الوحيد
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:59

    عبدالسلام وادو دا غير العيب مع المغاربة

    7
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