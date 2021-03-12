انتخاب فوزي لقجع عضوا في مجلس "الفيفا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:27
تم انتخاب فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القارة الإفريقية.
وكان فوزي لقجع وضع ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في دجنبر الماضي، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية.
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السيد ناضي.. و خدام… نتمنى يدافع عن مصالح الكرة المغربية….
لكل مجتهد نصيب يستحق هذا المنصب عن جدارة واستحقاق بالتوفيق
ألف ألف مبروك شرف لكل المغاربة
الف مبروك السيد القجع ! رجل المرحلة بامتياز
ألف مبروك للسيد فوزي لقجع، المنصب الجديد في الفيفا.
ألف ألف مبروك شرف لكل المغاربة.لكل مجتهد نصيب يستحق هذا المنصب عن جدارة واستحقاق بالتوفيق
مبروك للمغرب طرطق لي العديان بالتوفيق شخصيتان يقومان بدورها على أكمل وجه السيد بوريطه والسيد لقجع
الرجل المناسب في المكان المناسب
كل التوفيق ان شاءالله يا ابن مدينتي
لقجع دار خدمتو
هنيا عليك يا ودو والمرشح ديالك زطشي. اللعب مع الكبار ينتهي بالهزائم الثقيلة
félicitations. c un homme compétent dynamique modeste et ambitieux. c un honneur pour les marocains. il mérite ce poste. j espère qu il poussera le football africain vers la prospérité et l évolution.
لعله يدافع عن مصالح الكرة المغربية بعد ترشح الجنوب الإفريقي لمنصب رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المعادي للمغرب
ألف مبروك لأبن المغرب البار، فوزي لقجع يستحق المنصب. أتنمى إستنساخ 100 فوزي لقجع للنهوض بالمغرب في جميع المجالات. و نعم الرجل. مبروك
براڤو لقجع …. هاد السيد أحسن واحد داز في الجامعة صراحة كانشوف المستقبل ديال الكرة المغربية
رحل في مكانه المناسب . كرة القدم المغربية تطورت كثيرا في زمانه . اللهم بارك
il mérite d’être dans ce poste ….un homme compétent et bien sur marocaine
عبد السلام وادو خسر رهانه!!! ؟
شرف لي كل المغاربة مسار موفق إن شاء الله
هنيئا لهذا الرجل المغربي الشهم الذي سيدافع بكل تفاني واخلاص على مصالح الكرة الإفريقية داخل أروقة الإتحاد الدولي نتمنى له كل النجاح والتوفيق
هنيئا للمغرب على فوز القجع الرجل المناسب في المكان المناسب لقد انطلق عهد الانتصارات على الأعداء والخصوم
الرجل المناسب في المكان المناسب. يستاهل كل خير أعطى الكثير لكرة القدم المغربية.
مبروك للرجل الذكي لقجع ومبروك للمغرب العضوية شي ناس غيجهلو وغيبداو يبتكرو في التهم الناس قاضية غرض وهوما مقابلين لخوى الخاوي
اقول لوادو بكل صدق الرجل المناسب في المكان المناسب. وبعيدا عن كل حساسية والف مبروك للسيد فوزي تستاههههههل
هذا الرجل قدم الكثير للكرة المغربية في ظرف وجيز تحسنت البنية الرياضية للملاعب المغربية و تحسنت مردودية الأندية المغربية على المستوى القاري و أعاد للمنتخب المغربي هيبته يستحق هذا المنصب فهو رجل المرحلة بامتياز و من خلال منصبه هذا سوف يعطي للكرة المغربية الكثير إن شاء الله ..
ناصر بوريطة كرة القدم المغربية.بدون تعليق
مبروك سي لقجع شي واحد يبلغ السلام لسي عبد السلام…
فاز فوزي فوزا فهو فائز هنيئا لك سيدي ولنا جميعا كمغاربة ورياضيين ✌⚽
انه لشرف كبير للمغرب و المغاربة نتمنى له التوفيق و السداد .
وادو دا غير العيب من عند المغاربة رجل خدام وبغا ازيد بالكرة المغربية قدام ولد بلادي هو أول يستحق تنتاخب عليه
إنسان طليق اللسان، لا يتلعثم، بل يتوفر على رصيد لغوي وثقافي ومعرفي، وباللغتين : العربية والفرنسية.
له من المؤهلات ما يجعله يشرف وجه المغرب، ويمثل القارة الإفريقية لكرة القدم أحسن تمثيل.
من شمال فرنسا أتقدم بتهانئي الخالصة للسيد لقجع على هذا الفوز المستحق.
félicitation,الرجل المناسب في المكان
المناسب،رجل دو كاريزما وشخصية
الف مبروك رجل الساعة يستحق كل تقدير
نتمنى الاستمرار والمزيد من التوفيق
ان ينصركم الله فلا غالب لكم، كل التوفيق لبلدنا الحبيب، فبرجاله المخلصين الغيوربن على وطنهم نسير إلى الامام ونحقق ما تصبو إلينا آمالنا من تقدم و ازدهار تحت إلامارة الرشيدة لملكنا الهمام أطال الله في عمره. فهنيئا للقجع و لما على هذا الإنجاز الرائع.
هنيئا المغرب بفوز فوزي لقشع مبروك لنا كلنا مغاربة أين ما كنا لتمثيل المغرب خير تمثيل.
تحية إخلاص و حب من عاصمة البرتقال إلى إبنها البار الخلوق المجتهد فوزي لقجع إذن صدق من قال من جد وجد و من زرع حصد مزيدا من النجاحات و مزيدا من العصير البرتقالي للحاقدين.
مع كل احتراماتي للمغربي الحر ومبروك علىيهم وعلينا .
هادا هو المثل الحي لكل مغربي يريد الخدمة بالجد وكل مغربي يحب وطنه لانك إن خدمت بالنية تصل تلى أهدافك وحلمك .
الله يكثر من امتالك والحمدلله المغرب ولاو في رجال يشرفوننا ويحمرو لنا الوجه وجعلونا نفتخر ببلادنا أينما رحلنا ، وزير الخارجية بوريطة ممتلنا في الامم المتحدة ، وزير الصناعة وكل من يدافع عن الوطن ومنهم السيد السليمي وغيره.
وفِي الاخير اويد ان اشكر قاءدنا جلالة الملك الله يحفظه على كل خطواته الرزينة التي جعلت سياستنا الحكيمة من سياسة دق تم بالهدوء.
مبروك والف مبروك للرجل المناسب في المكان المناسب .
ألف مبروك للسيد لقجع،إنتصار أخر والله الحمد في ضد العديان،بغينا بحال هاذ الرجال لي تيخدمو في صمت مثله مثل بوريطة وأتمنى في المستقبل أن يتنافس كل المسؤولين كل في مجاله من أجل ابراز إسم المملكة المغربية في كل ربوع العالم،إنه زمننا إن شاء الله،وكيف تيقول المثل لي مان نقتلوه نفقصوه،وجمعة مباركة لكل قراء هسبريس وللجميع،والسلام عليكم ورحمة الله
الف مبروك الرجل المناسب في المكان المناسب
هنيئا لفوزي وللمغرب بهذا الانتصار على حساد المغرب.المزيد من الانتصارات ان شاء الله في جميع المجالات.
خسرتي آ وادو مع الجزائري ديالك
الف مبروك والعقبة للراسة إن شاء الله الى بقينا حيين…
الرجل إنسان عملي ومكافح وذكي جدا ويعرف كيف يتصرف في الوقت المناسب ولا يتكلم الا قليلا
الى الامام ، بالجد والعمل يحقق الامل .ليس في افريقيا من سيطور اللعبة اكثر من المغرب . عراقة الدولة العلوية المغربية الشريفة اصبحت لها أحسن منظومة كروية في القارة السمراء ههه حتى رئيس الفيفا اعترف جليا بأرض المغرب ومناخه الذي ترتاح له النفوس . الله ،الوطن ، الملك . الصحراء المغربية
مبروك للسيد فوزي لقجع على هذا المنصب يستحقه لانه يشتغل في هذه اللعبة بكل روح رياضية منذ مجيئه إلى الجامعة الملكية المغربية ونتمنى له التوفيق إنشاء الله
الشخس المناسب في المكان المناسب. ألف مبروك.
نحن المغاربة دائما في الصدارة، و هذا فضل من الله عز و جل، اللهم إحفض شعبنا، وطننا، و ملكنا
الله ٠٠٠الوطن٠٠٠الملك
الصحراء مغربية للأبد
félicitations elQjâa avec Fooot maroc
جزاء الايمان بالاهداف. الطموح لا حد له. لقجع يستحق
تم الأمر الغير متوقع بهاك أرى يعني الاتفاق مع إفانتينو بإعطاء منصب الاتحاد الأفريقي للجنوب إفريقي والمنصب الافريقي في الفيفا لصالح الافريقي السيد لقجع ولا تقولوا المغربي لإنه سيعامل في الفيفا كأفريقي وواجب عليه طاعة إفانتينو بطبيعة الحال وبه وجب التبليغ والكف عن التطبيل والتغياط وربما حتى الانتصار المغربي.
Félicitations mr laqjaaj. Vous le méritez vous êtes un guerrier bravo
الف الف مبروك رجل خلوق عملي بالتوفيق انشاء الله للكرة الافريقية والمغربية الرجل المناسب في المكان المناسب
مهما خدلتك الحياة لا تناصر عدوك على ابن بلدك، مبروك لقجع وانت يا خويا وادو ربحت غير العيب فقط
تستحق كرة القدم الإفريقية إطارا كفؤا للدفاع عليها و يستحق الرجل هذا المنصب. و هذا تكليف قبل أن يكون تشريف. نتمنى للسيد لقجع التوفيق في مهامه.
مغربي قح يحب وطنه المغرب . الله يحرسه ويوفقه في مسيرته الجديدة وسيجلب إن شاء الله دورة كأس العالم 1930 للمغرب. الله يرضي عليه ويرفع من شأنكه.
عبدالسلام وادو دا غير العيب مع المغاربة