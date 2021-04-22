انتخاب مغربي نائبا لرئيس كتلة ببرلمان أوروبا

انتخاب مغربي نائبا لرئيس كتلة ببرلمان أوروبا
صورة: أرشيف
الخميس 22 أبريل 2021 - 21:35

انتخب السياسي الهولندي المغربي محمد شاهيم، النائب عن حزب العمل الهولندي بالبرلمان الأوروبي، نائبا لرئيس كتلة الديمقراطيين الاجتماعيين؛ وتعد ثاني أكبر كتلة بمائة وسبعة وأربعين نائبا برلمانيا.

وقد كان شاهيم عضوا في البرلمان الأوروبي عن الديمقراطيين الاجتماعيين الهولنديين، وهو عضو لجنة المناخ، الصحة والسلامة الغذائية، ولجنة البحث الصناعي والطاقة.

كما سبق للهولندي من أصل مغربي الدكتور شاهيم أن عمل باحثا في اقتصاد المناخ والانتقال الطاقي في المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO).

وولد شاهيم بفاس سنة 1985، وانضم لحزب العمال الهولندي وعمره 18 سنة، وبدأ مساره السياسي سنة 2006 عضوا بالمجلس البلدي لبلدته.

وابتداء من سنة 2014 وإلى حدود انتخابه في 2019 عضوا في البرلمان الأوروبي، قاد هذا السياسي الشاب مجموعة محلية لحزبه في هيلموند الهولندية.

وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تقدم محمد شاهيم بالشكر إلى جميع من ساندوه، قائلا: “معا، ومع دعمكم، سأواصل كفاحي من أجل أوروبا تكون في مصلحتنا جميعا”.

البرلمان الأوروبي حزب العمل الهولندي محمد شاهيم مغاربة العالم

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‫تعليقات الزوار

3
  • أستاذ الاجتماعيات
    الخميس 22 أبريل 2021 - 21:53

    تبارك الله و الصلاة على النبي.
    الناس لي عرفات تقرا، و لي عرفات تهاجر.
    و خرجات من هاذ المستنقع المغربي.
    الله يوفق، المزيد من النجاح.

    4
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  • مرتن بري دو كيس
    الخميس 22 أبريل 2021 - 21:53

    ها علاش يبكي الواحد…مشي اصحاب البندير والكمنجة والفضايح….والغنا فوق السطوح……

    3
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  • حسن
    الخميس 22 أبريل 2021 - 21:55

    نحن في حاجة ماسة إلى مثل هذا الشخص في بلادنا .لهذا نطالب بحكومة تكنوقراط بعيدة عن أحزابنا الفاسدة الفاشلة التي تشكل عقبة على نمو البلاد و تحسين ضروف المواطن. أحزابنا هي من خربت البلاد و تسير بنا إلى الهاوية

    4
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