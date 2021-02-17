انتشار "حيوانات ضالة" في الشوارع يثير استياء ساكنة مدينة القنيطرة

في تصريح قبل ثلاث سنوات قال عبد العزيز الرباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، إن سكان العاصمة الرباط سيستقلون القطار إلى المدينة التي يسيّرها من أجل شرب فنجان قهوة، في إشارة إلى أنَّ المدينة تعرف ازدهارا كبيرا يجلب سكان المدن الأخرى إليها.
ومنذ أسابيع، أصبح عدد من سكان مدينة القنيطرة يتخذون التصريح الذي أدلى به عمدة مدينتهم وسيلة للتندر والسخرية، بعد أنْ أصبحت عدد من شوارع “عاصمة الغرب” تعجُّ بقطعان من الحيوانات الضالة، من أبقار وأغنام وبغال وحمير وكلاب، وصارت مثل الأرياف.
امتعاضُ وتذمُّر سكان القنيطرة من جحافل الحيوانات التي أصبحت تجوب شوارع مدينتهم، أصبح صداه يصل إلى مسؤولي المجلس الجماعي عن طريق شكايات رسمية من طرف جمعيات المجتمع المدني، تنبّه فيها إلى المخاطر التي تشكّلها الحيوانات الضالة على المواطنين.
جمعية أوكسجين للبيئة والحياة وجهت شكاية إلى جماعة القنيطرة، نبّهتْ فيها إلى أنّ هجوم الأبقار والأغنام والكلاب الضالة على مختلف فضاءات المدينة أصبح يؤرق سكان القنيطرة ويهدد الصحة العامة بها، ويثير الرعب والتذمر في صفوفهم.
وذكّرت جمعية أوكسجين جماعة القنيطرة بمسؤوليتها التي يمليها عليها القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يُسند مسؤولية تدبير ظاهرة شرود الحيوانات إلى الجماعات الترابية.
وتُلزم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات هذه الأخيرة باتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأصبح انتشار الحيوانات وسط شوارع وأزقة وحدائق القنيطرة يثير قلق سكان المدينة، الذين باتوا يلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن ذلك، معتبرين أنّ المسألة أصبحت “ظاهرة” على الجماعة التدخل لوضع حد لها.
يقول مخلص حجيب، أحد شباب المدينة، في مقطع فيديو حول الموضوع، إن “انتشار الأبقار والأغنام والحمير في القنيطرة، بما في ذلك الشوارع الرئيسية مثل شارع محمد الخامس، إشكالية حقيقية تطرح أكثر من علامة استفهام”، محمّلا المسؤولية أيضا لبعض أطراف المعارضة في المجلس الجماعي، الذين اعتبر أن استغلالهم لهذا الموضوع، بالتصوير والنشر، يسيء إلى المدينة.
اجتياح الحيوانات لمختلف أنحاء القنيطرة أصبح “ظاهرة” يتعايش معها سكان المدينة، حيث يفاجؤون كل يوم بقطعان من الأبقار تزاحمهم في الطرق وتسير جنبا إلى جنب مع السيارات، بينما أصبح بعضهم يتندّر من الموضوع ويشبّه المدينة بمدينة بومباي الهندية حيث يعبد الناس الأبقار.
ودعت جمعية أوكسجين للبيئة والصحة إلى التدخل العاجل “من أجل إنقاذ فضاءات مدينة القنيطرة من الهجمة الشرسة التي تحدثها قطعان الأبقار والأغنام والكلاب الضالة خلال تسكعها في الطرقات والحدائق، مخلفة أضرارا جسيمة تمس الجانب الجمالي والصحي للمدينة”.
وذهبت الجمعية إلى التحذير من خطورة انتشار الحيوانات الضالة في القنيطرة، واصفة الوضع بـ”المقلق”، مناشدة المجلس الجماعي “التدخل واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنقاذ المدينة من كل أشكال التدمير والتدهور الذي يهدد بيئة وصحة المواطنين، ويسهم في انتشار الفيروسات والأوبئة في صفوفهم”.
علاش هاد البقر و الخرفان ماعندهمش صحابهم مافهمتش كيفاش حيوانات ضالة بالنسبة للكلاب و القطط ممكن اما الابقار و الخرفان و الحمير لا .
ربما هؤلاء هم من يقصد رئيس البلدية و هاهم قد أتوا لشرب فنجان قهوة و لعلهم جاؤوا من جميع المدن التي يسيرها منتخبو هذا الحزب ففي مدينتنا كذلك و التي يسيرونها لو سمعت ما قاله الرئيس يوما لمت ضحكا قال بدون خجل سوف تستفيدون من مشاريع لم تكونوا تحلمون بها من قبل مطار و ميناء كليات معاهد معامل و اليوم كل من أراد أن يسلي صديقا له يرسل له ذلك الفيديو عبر الواتساب
إنهم البواجدة يا سادة كثرة الشفوي و التسيير صفر
لي فهم شي حاجة يقولها لي عفاك واشاعباد الله اللحم مرتفعه الاسعار ونتوما كتقولوا ضالة المواشي والابقار فين أصحاب السكاكين واللصوص يتربصون بها مفهمتش والو التلاجة خاوية واللحم فالزناقي
لم ترو شيئا تعالوا الى العاصمة الاقتصادية وبالضبط عمالة حي مولاي رشيد شارع خليفة بن إسماعيل حيث عمل بعض القنوات بتواطىء مع السلطات على بناء مجموعة من الاصطبلات على واجهة الشارع المذكور فأصبحت المنطقة كلها أبقار وأنغام وبلال وخيول. حتى الساكنة اضطرت للتعايش مع أصوات نعيق الحمير ونباح الكلاب.
مدينة ابنة عمة الدار البيضاء، غارقة بالعروبية و الناس الغير متحضرين، مسؤولي هذه المدينة في سبات عميق.
مدينة القنيطرة حاظرة وسط البوادي وبادية وسط الحواظر من المدار الأول الذي يقع عند مدخل المدينة من سلا تجد عشرات الأبقار والأغنام تتجول بكل حرية وترعى في حديقة مسجد محمد السادس بالقرب من أسواق السلام هذه المدينة لا أمن لا نقل لا صحة الكلاب الضالة في كل مكان انتشار السكن الصفيحي تظن أن هناك من يريد لهذه المدينة أن تبقى كذلك أين هو عامل صاحب الجلالة أين السيد رئيس المجلس الجماعي المشغول بوزارته أين أين…..
عجيب امر القنيطرة
السي رباح وزير و فنفس الوقت رئيس المجلس البلدي للقنيطرة و رئيس الجماعة
و المدينة تعاني من الاهمال الشديد طرق ضيقة و مهترئة محفرة
و ساكنة تعاني من عدم وجود شركة لحافلات النقل الحضري
و قنطرة تربط وسط المدينة منذ اكثر من سنة وهي في الاشغال … وووو
دعيناكم الله يا هاد المسؤولين تكرفصتو على هاد لمدينة ديال بصح
كان واعد الدولة انه عام 2000 غادي يولي المغريب كولو بگر و دابا 2020 جيل من الضباع
على الأقل هذه الحيوانات لا تؤدي أحد عكس المجرمين و قطاع الطرق الذين يسلبون المارة ممتلكاتهم…..
لوكانت هناك إمكانية , لنشرة بدوري مجموعة من الصور ل هته الضاهرة المقلقة التي أصبحت تغزو مدينة القنيطرة و أصبحت تلوت المدينة من كل النواحي , أعشاب أغلب الحدائق العمومية و المنزلية قد إلتهمتها تلك الحيوانات و أصحابها يراقبونها من بعيد و هي تعيت فسادا و تدميرا , كل مطارح القمامة يتم تتم تشتيتها و نشرها في الطرقات مخلفة حالة مقززة تشمئز من النضر إليها , يجب على المجلس البلدي أن يتحمل مسؤوليته القانونية و يجد حلا دائما لهدا الفساد البيئي الدي تعرفه المدينة و ان يتحلى بالشجاعة و القوة لتطبيق القانون بشكل دائم.
شرود البهايم يعني طابا لورجو هذه رسالة قوية جدا من السماء مفادها اءن الزحف الاءسمنتي على حساب الاءراضي الفلاحية بلغ مداه في القنيطرة وفي كل مناطق المغرب ماجعل الحيوانات لاتجد المراعي الكافية في البادية التي اءصبحت افتراضية فلجاءت الى دروب وشوارع المدن بعدما ضاق بها الحال وهذا ما كان يحدر منه الناس لخطر اءختلال التوازن البيئي من خلال مزاحمة الطبيعة والمبالغة في استنزاف الطبيعة وهدا يصب في مصلحة المكناسيين فهل يكون المستقبل مكناسيا اءذا اختفت الاءراضي الفلاحية بسبب التهور والجشع .
ماذا تنتظرون من رأس الحولي الصردي ……. لقد صدق من قال لا تنتظر الخير من بطون جاعت ثم شبعت لأن الجوع فيها باقى وأنتظر الخير من بطون شبعت ثم جاعت لأن الخير فيها باق
انا كذالك وقعت لي حادثة سير في بئر الرامي الشرقية احد الأحياء الراقية في المدينة عندما ضغطت على الفرامل لي تفادي اصتدام مع قطعان المعز لاتأتي سيارة وتصدمني من الخلف فقطعان الماشية يتجولون غير بعيد عن اقامة والي المدينة ولى من يحرك ساكنا للأسف يزور المدينة كتير من المستثمرين الأجانب و يشاهدون هدا التخلف حشومة والله
فقط البدويون الذين هاجروا الى المدن و يسكنون المدينة هم الذين يكرهون النظر الى الحيوانات الاليفة في المدن حيث تذكرهم (بصعوبة) الحياة في البادية و يخجلون من رؤيتها و يقومون بمجهودات جبارة للاندماج و التأقلم في المدينة. اما، المدنيون فهم يتشوقون الى النظر و التمتع بنعم و خلق الله، بدل من السيارات و الدخان و الضجيج و الهواتف و الزفت و البلاستيك و الشيميكولور صنع الانسان. على كل حال، في المغرب هناك فقط تجمعات سكنية بالاسمنت المسلح و الزفت و البلاستيك و الجالوق.
اما في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم اي في مركزها فهناك فيرمات البقر و الماشية و انواع الطيور و الاشجار و الحدائق بل الغابات في وسط المدينة. للاسف انواع عرقية و مختلطة من الكلاب وجودها كثيرة كذلك مع اصحابها و كذلك مدربيهم/ مربيهم في الروض و مستوصفاتهم احسن من كلينيك مغربي! Domnage
مازلت اتذكر اليوم الدي اصيبت فيه طفلة بمرض جلدي طافح وعندما دهبت الى الطبيب حدرها من انها جلست في مكان عمومي او حديقة وان هدا المرض مرتبط بالكلاب الضالة التي تجول في الأماكن العمومية التي يستعملها الناس ايضا
ادن يجب على الجماعات المحلية التقليل من هدا الحيوانات خاصة المريضة منها لتجنب الاسوأ