انتشال جثة شاب إيفواري من قناة للري في اشتوكة

انتشلت عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، الخميس، جثة شاب عشريني، من قناة للري في منطقة “تونف” بجماعة إنشادن، نواحي اشتوكة آيت باها.

وكان المفارق للحياة، وهو مواطن يحمل الجنسية الإيفوارية وكان يشتغل عاملا زراعيا، قد قصد قناة الري في المدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، على مستوى جماعة إنشادن، من أجل السباحة، قبل أن يغرق وسط مياه القناة.

وفور إخبارها بالواقعة، حلت بالمكان مصالح السلطة المحلية وأعوانها، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، حيث تم الإشراف على انتشال الجثة وتوجيهها إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير.