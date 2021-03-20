انتشال جثة تلميذ من "أم الربيع" نواحي سطات

أفلحت عناصر تابعة لفرقة الضفادع بثكنة الوقاية المدنية بسطات، مؤازرة بعناصر من ثكنة الجديدة، الجمعة، في انتشال جثة تلميذ قاصر، بعدما لقي حتفه غرقا بمياه نهر أم الربيع بمنطقة أولاد سعيد في النفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك “ل، ف” تلميذ مزداد سنة 2005 بأولاد بوساكن، كان يقطن قيد حياته بدوار لعليلات قيادة مطران دائرة وعمالة سيدي بنور جهة الدار البيضاء سطات، استغل العطلة المدرسية وحل بالنفوذ الترابي بأولاد سعيد إقليم سطات رفقة بعض أصدقائه للعمل مياومين في مزارع الخضر وأعمال فلاحية مختلفة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالك قصد قيد حياته نهر أم الربيع رفقة ثلاثة من أصدقائه، بعد الانتهاء من الأشغال الفلاحية من أجل النظافة، إلاّ أن الهالك غرق في مكان عميق بنهر أم الربيع، واختفى عن الأنظار لكونه لا يجيد السباحة.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات وممثل عن السلطة المحلية إلى مكان غرق التلميذ، حيث جرى استدعاء عناصر الوقاية المدنية بكل من سطات والجديدة لانتشال جثة الهالك، قبل معاينتها ونقلها نحو مستودع الأموات بعاصمة الشاوية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بإجراء تشريح طبي من قبل طبيب مختص بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لفائدة البحث التمهيدي الذي فتحته عناصر درك أولاد سعيد لتحديد ظروف وملابسات وفاة التلميذ القاصر غرقا.