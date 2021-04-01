انتشال جثة راعي غنم من بركة في "نتاكوشت"

انتشال جثة راعي غنم من بركة في "نتاكوشت"
صورة: أرشيف
الخميس 1 أبريل 2021 - 18:22

انتشلت مصالح الوقاية المدنية بثكنة آيت باها، زوال الخميس، جثة راعي غنم، في العقد الرابع، وذلك من بركة مائية في دوار “أيفور”، التابع للجماعة الترابية تيزي نتاكوشت، في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها.

وكان المفارق للحياة، الذي يتحدر من نواحي إقليم تنغير، حاول إنقاذ إحدى رؤوس ماشيته العالقة وسط مياه البركة، غير أنه فقد توازنه بشكل مفاجئ قبل أن يلقى حتفه غرقا.

وانتقلت مصالح السلطة المحلية بقيادة إداوكنيضيف والدرك الملكي بآيت باها، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، إلى مكان الحادث، حيث جرى انتشال الجثة وتوجيهها إلى مستودع الأموات؛ فيما فتح تحقيق في ظروف وملابسات غرق الراعي.

اشتوكة آيت باها الوقاية المدنية بركة مائية غرق

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