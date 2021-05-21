انتشال جثة شاب من حوض مائي ناحية اشتوكة‬

فارق شاب، من مواليد سنة 1996، الجمعة، الحياة غرقا بأحد الأحواض المائية المتواجدة وسط ضيعة فلاحية في دوار “الحندق”، جماعة بلفاع، التابعة ترابيا لإقليم اشتوكة آيت باها.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن المفارق للحياة يتحدر من نواحي إقليم الصويرة، وكان يشتغل حارسا بالضيعة الفلاحية؛ مردفة بأنه قصد الحوض المائي من أجل السباحة قبل أن يعلق أسفله دون أن يتمكن أحد من إنقاذه.

وفور إخبارها بالواقعة، انتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع إلى مكانها، حيث جرى استدعاء فرقة الضفادع التابعة للوقاية المدنية، كما تم إنجاز المعاينات الأولية في مسرح الحادثة.

ونُقلت جثة الشاب الغريق إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لتحديد ظروف الحادث وملابساته تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية أكادير.