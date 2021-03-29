انتقادات ترافق منح "الدكتوراه الفخرية" على مواقع التواصل الاجتماعي

جدل يعم مواقع التواصل الاجتماعي بفعل توزيع بعض الجمعيات ذات الطابع المدني العديد من الألقاب الأكاديمية والسياسية مجانا دون التزام واضح بالمعايير الصارمة التي تخص أحقية منحها، الأمر الذي أثار نقاشاً كبيرا داخل الأوساط العلمية بشأن العشوائية التي باتت تسم كيفية منح الشهادات والألقاب.
ويفاجأ الأكاديميون المشهود لهم بالكفاءة في مجال التخصّص بأخبار منح بعض الأشخاص شهادة “الدكتوراه الفخرية” من لدن جمعيات، لا تتوفر على فروع وطنية ودولية، ولا على مقر العمل في بعض الأحايين، حتى أصبحت تلك الشهادات مجهولة المصدر مدعاة للتفاخر في “الشبكات الرقمية”.
ويتم تقديم شهادة “الدكتوراه الفخرية”، وفق الأعراف الأكاديمية، للقامات الكبيرة التي تحمل وراءها منجزات علمية واجتماعية معروفة لدى أهل التخصص العلمي، إذ يتم منحها في الغالب من طرف جامعات عريقة لها صدقية أكاديمية في العالم، إلى أن تحولت إلى “تقليد جامعي” سنوي.
بذلك، تخالف الشهادات المقدمة للشخصيات المغربية المعنية بالجدل المعايير الأكاديمية المعمول بها، لاسيما أن الجهات المانحة عبارة عن جمعيات تنشط فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول استغلال مجموعة من الأسماء “الشعبية” لتسويق دوراتها التكوينية المؤدى عنها وبيع منتجاتها المحلية.
وفي سياق متصل، بدأت الظاهرة تشمل كذلك توزيع الصفات والألقاب السياسية على الأشخاص، من قبيل “سفير دولي” أو “سفير للنوايا الحسنة” أو “خبير دولي” أو “مفوض دولي” أو “باحث دولي” وغيرها، فيما تظل التساؤلات تطرح بشأن أهلية هؤلاء للشهادات الممنوحة لهم في ظل عدم الاعتراف بها من طرف الجهات الرسمية؛ الوطنية منها والدولية.
وقد انتشرت “فوضى الألقاب والتكريمات” بالمنصات الرقمية خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم إيهام المتابعين بالمستوى الفكري والفني للمعنيين قصد حثّهم على اقتناء إصدارات “الهيئات” و”الجامعات” التي يلجأ بعضها إلى بيع تلك الشهادات مقابل مبالغ مادية كبيرة.
وأثارت تلك الشهادات المزيّفة استياء الكثير من الفاعلين المغاربة بمختلف المجالات؛ خاصة الفني والأكاديمي، حيث تستغل الجمعيات بعض التسميات لخلق “الذهول” وسط المتابعين؛ ضمنها “الأكاديمية الدولية” أو “الهيئة العربية” أو “الجامعة السياسية”، بالموازاة مع إصدار بعض المؤلفات التي تحمل عناوين مركبة عصيّة على الفهم قصد تشكيل “سمعة طيبة” لدى المواطنين.
ظاهرة توزيع الألقاب والشهادات سبق أن أثارت الكثير من الجدال بالدول الشرق الأوسطية، خاصة مصر، ما دفع بعض النواب البرلمانيين إلى التنبيه إلى تداعياتها القانونية المتمثلة في الاحتيال على الأفراد، لتتم مطالبة المصالح الوزارية المعنية باتخاذ إجراءات زجرية ضد هذه الجهات.
الدكتوراه لها معاييرها ولو كانت فخرية فلها أسسها ايضا. اصبحت توزع كأنها بسكويت من طرف جمعيات اربابها لا يملكون مستوى اجازة. مكان الدكتوراه الجامعات.
إن الإصلاح الحقيقي للتخلف والفقر والبؤس يكمن في إصلاح المناهج التعليمية، إذ لا يعقل أن تظل الأجيال رافضة لتوطين العلم في بلادنا بدعوى أن آدم هو أبو البشر، فيما أن أي اختبار للحمض النووي يكذب مثل هذا الادعاء .. كيف يعلم المسلمون أبناءهم أن دودة القز تتحول إلى فراشة فيما يتناقضون مع أنفسهم ثم يعادون نظرية التطور ؟؟! كيف تتطور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ؟؟! هل تبقى إنسان على وجه الأرض يعادي العلم وحقائق التطور سوى المسلمين ؟؟!
لا أوضاع النساء ولا أوضاع الرجال سوف تتحسن أو تتقدم طالما أن عقيدة الإسلام تعلم في المدارس بصورة إجبارية وإكراهية من الدول المتخلفة عقلياً وبرغبة كاملة ومقدسة من الشعوب المتخلفة التي يجب تجاوزها عند التفكير بأي نهضة .. ممارسة الديمقراطية عند الشعوب المتخلفة لن تفرز إلا ممثلين متخلفين عقلياً سيعملون على إعادة تدوير البلاهة والسذاجة والحماقة ومعاداة العلم .. نحتاج إلى قيادات علمانية ( مثل أتاتورك ) لهدم المساجد وإلغاء تعليم الدين في المدارس واستبدال هذا التخلف بمناهج عن الأخلاق الإنسانية كما فعلت الشعوب المتقدمة.
أصحاب هذه الشهادات المزيفة سيفتضح أمرهم حين يواجهون الطلبة والمتخصصون وبالتالي تكون حصرى عليهم.
بطبيعة الحاال السيبة كاينة بجميع أنواعها مادام ليست هناك قوانين و معايير تضبط و تأطر الأمور. باقي عاقل على واحد العمارة سكنية تايديرو فيها السوايع و تايقريو فيها اللغات اللاتينية سميتها Polytechnique (باقية إلى يومنا هذا) .. ماهذا العبث!!! .. بل و قمة العبث .. يدعون بأن دبلوماتهم معترفة بها دوليا!!!!
اقول لمن يكره الدين الاسلامي وتعاليمه
انه يؤكد جهله المركب لهذا الدين
وكذلك جهله لوجود الله الذي اختار لنا هذا الدين
واخيرا جهله انه سيقف يوما امام الله ليحاسب مفردا
وسيكون مصيره بين يديه سبحانه
اما في الجنة
او في جهنم
“البلاد باق فيها السيبة”، إذا غابت الأخلاقيات والتربية و التكوين فيجب أن تنتظر البلاد الأسوء منً هذا، فلا عجب.
فعلا… كفاعل جمعوي ألاحظ في العديد من المناسبات ترامي بعض الجمعيات الغير معترف بها.. أو حديثة العهد أو التي لا يتوفر مؤسسوها على مصداقية ثقافية أو فنية أو علمية … ترامي هذه الجمعيات على تكريم قامات وهامات ثقافية أو فنية أو علمية بدون تدخل للجهات الوصية على تلك القطاعات… هي فوضى الرويبضة…
المشكل اعمق مت ذلك: إنها الجمعيات التي اصبحت تتناسل كالفطر وأصبحت تتدخل في الهدم وليس البناء واصبحت تتخذ العمل الجمعوي مطية لتحقيق مكاسب مادية بل وتراكم الثروات.
عندما يحصل شخص ما على دبلوم في جامعة أجنبية ما، للإعتراف به في المغرب يلزمه طلب المعادلة من سلطات التعليم العالي والبحث العلمي، و إذا صادقت على هذه المعادلة فإنها تنشر في الجريدة الرسمية. ومن يقوم بتوزيع الديبلومات بدون وجه حق بإنه يريد تمييع التعليم و مؤسساته.