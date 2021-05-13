انتقادات تطال "مغاربة أجاكس" بسبب فلسطين

تعرض الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب نادي أجاكس أمستردام الهولندي، ومواطناه أسامة الإدريسي وزكرياء لبيض لانتقادات لاذعة من فئة عريضة من مناصري النادي، بعدما عبروا عن مشاعرهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان غاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

وتوصل “الثلاثي” المغربي بمجموعة من الرسائل من مناصري فريقهم تحمل انتقادات كبيرة، مباشرة بعد نشرهم لـ”سطوري” تضامني مع أهل فلسطين، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”؛ وهو الأمر الذي أثار حفيظة محبي أجاكس، الذين يحرصون في الكثير من المناسبات على رفع علم “الصهاينة” داخل ملعب يوهان كرويف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل طالب البعض من مناصري أجاكس من إدارة النادي بمعاقبة “الثلاثي” المغربي، على الرغم من أن عددا كبيرا من نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبروا عن موقفهم التضامني مع أهل فلسطين، مستنكرين العدوان الإسرائيلي على الأبرياء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض “الإسرائيليين” لهم أسهم في النادي؛ وهو الأمر الذي جعل ردة فعل محبي الفريق تكون بهذه الحدة، أمام الموقف التضامني الصريح من “الثلاثي” المغربي مع إخوانهم في فلسطين.

يُشار إلى أن عددا من “نجوم” كرة القدم العربية والعالمية قد عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، على غرار “الأسد الأطلسي” أشرف حكيمي والجزائري رياض محرز وغيرهما من الرياضيين عبر العالم من القارات الخمس، إضافة إلى لاعبي السد والعربي القطريين الذين ارتدوا “الكوفية” قبل مباراتهم في كأس قطر، ولاعبي السالمية والعربي الكويتيين، ولاعبي فريق بالستينو التشيلي.