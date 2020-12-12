"انتكاسات في لقاحات كورونا" تبطئ التفاؤل بالإنجازات الإيجابية

على مدار الأشهر الماضية ظل العالم يحبس أنفاسه انتظارا لبارقة ضوء في نهاية النفق المظلم للخروج من أزمة كورونا، وسط فترات من الإغلاق والقيود المشددة، وما إلى ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وأخيرا بدأ الجميع يتنفس الصعداء مع ظهور لقاحات تعد بالأمل في عودة الحياة إلى طبيعتها. لكن هل باستطاعة هذه اللقاحات إعادة الحياة بالفعل لتُطوى بذلك تلك الصفحة القاتمة من تاريخ البشرية؟.
وفي هذا السياق نشرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء تقريرا حول “انتكاسات” تعاني منها بعض الشركات المصنعة للقاحات، ما أجبرها على تأخير طرح اللقاحات بعيدا عن المواعيد الأولية التي كانت تتوقعها.
وتقول “بلومبرغ” إن شركات إنتاج اللقاحات، ومن بينها اثنتان من أكبر شركات العالم، واجهت انتكاسات في محاولة توفير المزيد من جرعات اللقاحات بعد أن نجحت أخيرا في التوصل إلى اللقاح، وهو ما أخذ يخفف من وتيرة الأخبار الإيجابية.
وأخّرت شركتا “سانوفي” و”جلاكسو سميث كلاين” التجارب المتقدمة لجرعاتهما التجريبية للقاح مضاد لمرض “كوفيد -1 9” الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بعد أن فشلت تلك الجرعات في إحداث استجابة قوية بما فيه الكفاية لدى كبار السن، مشيرتين إلى إمكانية توفرها نهاية العام المقبل. وفي صفعة أخرى، واجهت تجارب اللقاح التي تطورها شركة “سي إس إل ليمتد”، وجامعة كوينزلاند في أستراليا، صعوبات.
وستبدأ “سانوفي” وشريكتها في المملكة المتحدة دراسة المرحلة الثانية الجديدة بمواد محفزة للاستجابة المناعية ضد الفيروس أكثر تركيزا في فبراير، بعد أن قالتا إن الجرعة الحالية فشلت في توليد استجابة مناعية جيدة لدى الأشخاص ممن هم في سن الخمسين أو أكبر. وأظهر البالغون الأصغر سنا استجابة مماثلة للمرضى الذين تعافوا من المرض.
وقالت سانوفي في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المشكلة نشأت بعد استخدام مادتين مختلفتين لقياس تركيبات اللقاح التي قدمت معلومات غير دقيقة حول تركيز المواد المحفزة للاستجابة المناعية ضد الفيروس. وأخطرت الشركتان المسؤولين الأمريكيين بهذا الأمر.
وذكرت “بلومبرغ” أن هذا التأخير يسلط الضوء على الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات في تطوير الجرعات في وقت قياسي ضد مرض أودى بالفعل بأرواح أكثر من 5،1 مليون شخص. كما أن هذا يعد أيضا صفعة للحكومات التي تعتمد على الإمدادات من الشركتين العملاقتين في إنتاج اللقاحات وسط توقعات بأن العالم سيحتاج إلى لقاحات متعددة لوقف انتشار الفيروس المسبب للمرض.
وفي الوقت نفسه، ألغت أستراليا طلبا للحصول على 51 مليون جرعة لقاحات لكوفيد – 19 يجري تطويرها من جانب شركة “سي إس إل” والجامعة الأسترالية. ويأتي أحد مكونات اللقاح من فيروس نقص المناعة البشرية. وفي حين أن ذلك لا يشكل أي خطر بالنسبة للإصابة بالعدوى، فإن بعض المشاركين في التجارب كانت لديهم اختبارات إيجابية زائفة لفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في).
ويحد كل ما تم إعلانه عن اللقاحات من بعض التفاؤل الذي أعقب نتائج التجارب الإيجابية من شركة فايزر وشركة موديرنا. ويبدو أن لقاحا آخرا من شركة “أسترازينكا” وجامعة أكسفورد واعد أيضا، على الرغم من الشكوك حول فعاليته لدى كبار السن. ووافقت المملكة المتحدة وكندا بالفعل على الحصول على جرعات من شركة فايزر وشريكتها “بيوإنتيك”، وقد تفعل الولايات المتحدة وأوروبا ذلك قريبا، وفقا لـ”بلومبرغ”. وبدأت الصين وروسيا بالفعل في استخدام اللقاحات الخاصة بهما.
ويعني التأجيل للقاح “سانوفي – جلاكسو سميث كلاين” أنه قد لا يصل الأسواق قبل الربع الأخير من عام 2021 بدلا من منتصفه.
وتخطط الشركتان لإجراء تجربة جديدة تشمل مقارنة مباشرة بلقاح تمت الموافقة عليه بالفعل من أجل تسريع عملية الأبحاث. لكن الشركتين لم تكشفا عن عدد الأشخاص الذين سيخضعون للتجربة. ومن الممكن أن تبدأ اختبارات المرحلة المتقدمة في الربع الثاني من العام المقبل.
وقالت سانوفي: “نريد أن يحمي لقاحنا الجميع، بمن في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد – 19”.
ويسلط هذا التأخير الضوء على التحديات التي قد تواجهها عدد من لقاحات الجيل الثاني لـ”كوفيد – 19″ الآن بعد الموافقة على التطعيمات الأولى.
ومع احتمال توفر ما يصل إلى ثلاثة لقاحات معتمدة خلال الأسابيع المقبلة، قد تحتاج دراسات تلك التي مازالت في مرحلة متأخرة من عملية التطوير إلى إعادة التفكير في تقديم حوافز لمواصلة التشجيع على المشاركة في الاختبارات.
وتشمل أكبر الطلبات المتعلقة بالحصول على اللقاح الاتحاد الأوروبي الذي وافق على شراء 300 مليون جرعة، والولايات المتحدة التي طلبت شراء 100 مليون مع خيار للمزيد.
وتعتزم شركتا “سانوفي” و”جلاكسو سميث كلاين” توفير 200 مليون جرعة من لقاحهما لبرنامج “كوفاكس”، الذي يهدف إلى توزيع الجرعات بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.
وتقوم شركة جلاكسو أيضا بتطوير لقاحات مع شركة “سيتشوان كلوفر بايوفاماسيوتيكالز” الصينية، التي ذكرت الأسبوع الماضي أن اللقاح قد تسبب في تحييد الأجسام المضادة في تجارب المراحل المبكرة.
وبدأت الشركة البريطانية أيضا تجارب في مراحل متأخرة على لقاح مع شركة “ميديكاجو” الكندية.
دابا من هادشي كامل باين باللي الصين واقيلة اخوات بينا.مع العلم ان اللقاح ضد فيروس كورونا من اسهل اللقاحات تصنيعها.
صافي فقدنا الامل والإحباط فالنسبة ديال هاد اللقاح املنا الوحيد هو الفرج من الله العلي القدير هو القادر على كل شيء والله احفظ والدينا وجميع المسلمين من هاد المصيبة
tout le monde c'est que pour les gens qui ont une allergie ne doivent pas faire le vaccin contre Covid 19 et déjà avant de faire ce vaccin les savants doivent vérifier ce qui ont faient à propos des ingrédients
يستحيل الوصول للقاح فعال و امن فهاد الظرف القياسي لما يتطلبه الامر من دراسات عديدة لجميع الجوانب عبر سنوات.. ما يقع الان هو تهافت تجاري للمختبرات لاقتسام الكعكة.. هدا هو الواقع و التاريخ يعيد نفسه بصفة اكبر بعد لقاح h1n1 قبل سنوات عديدة..
لا أفهم سببا مباشرا وقويا في التسريع بوتيرة التلقيح في المغرب !! على الرغم من المشاكل التي يثيرها هذا المقال. وهي واضحة للعيان.
احس بالخجل…والفاهم يفهم…أين اصحاب الحبة السوداء..واين الرقية الشرعية…لماذا ليست فعالة ….لا يصح الا الصحيح..
لا أفهم سببا مباشرا وقويا في التسريع بوتيرة التلقيح في المغرب !! على الرغم من المشاكل التي يثيرها هذا المقال. وهي واضحة للعيان.
4 participants ont développé une paralysie faciale, 3, 9, 37 et 47 jours après leur vaccination dite de paralysie de Bell. Ce sont des cas rares.
أصيب 4 مشاركين بالشلل الوجهي بعد 3 و 9 و 37 و 47 يومًا من التطعيم المزعوم لشلل بيل. هذه حالات نادرة.
اللقاح الحقيقي هو الوقاية وضع الكمامة علئ الانف والفم واستبدال الكمامة اوغسلها اذا كانت من التوب بجافيل والصابون والتعقيم واحترام التباعد والنظافة وغسل الادي باستمرار والجلوس في الشمس مدة خمسة عشر دقيقة والتهوية البيوت هد هو اللقاح الحقيقي حتئ القضاء علئ هد الفيروس اللعين والله يحفظ الجميع.
إن تباع أخبار كرونا ولقحات وإنتكاسات هي في الحقيقة مجموعة من الأمراض النفسية كالإكتئاب والحزن وضيق النفس.
المرجو أن تعيشو حياتكم بشكل عادي و أن تتركو الأمور لزمن لحلها،لأن الحياة قصيرة جدا أكثر مما تتخيلو وليست لنا حياة أخرى بل حياة دنيا فقط حقيقة صادمة ولكن هدا هو الكون الدي نعيش فيه.
ما يدعوا للشك هو لماذ استغنوا عن تلقيح الشباب الأقل من 18 سنة أي أن هذه الفئة المعول عليها ما بعد الكارثة .
انك فعلا شخص جاهل… كيف تستصغر أهمية الحبة السوداء؟ وهي من بين أنجع العلاجات ضد كورونا و غيرها….الله يسمح ليك ز صافي… سير قرى عليها و سول عليها دكاترة الصيدلية ورد علي الخبار
الصين وروسيا وجدوا التلقيح وهو فعال وسيقضي على الوباء
-الصين صنعت شمسا اصطناعية بقيمة 23 ملياراورو لتستمد الطاقة منها ولن تعد تقتصر على النفط لانهم يسخرون عقولهم التي امر الله تعالى عباده الصالحين باعمال العقل بدل الاتكال عليه دون الاخد بالاسباب .فاروني ماذا صنعتم ياامة الفقهاء وقتلة العلماء فتاوي الجور والظلم والتكفير
-امريكا لاتريد اان تصل الصين الى نجاعة اللقاح بعدما فشلت هي في ايجاده وقدمته لها المانيا .
-روسيا كذلك لقاحها فعال وهي تقوم بتطعيم مواطنيها في صمت دون دعاية فمن ينتظر الرحمة من الله يجب عليه ان يجتهد كما امرسبحانه وليس بتعطيل العقل ومحاربة العلماء
-شفاكم الله ايها المسلمون وباقي سكان العالم الذين خلقوا من نفس واحدة
ما تنساوش تاكلوا وتوكلوا وليداتكم ليمون بركان في هاد الوقت
لا أحد ينتظر أي لقاح و لا غيرو بفارغ الصبر، الناس عاييشين حياتهم بشكل عادي جدا و طبيعي و لي وصل أجلو تايتوفا بسبب أو بآخر واخا ديرلو ألف لقاح، بل من ينتظر بفارغ الصبر هما الشركات الضخمة المصنعة التي طبخت شي حاجة فالكوكوت مينوت و سماتها لقاح و شدات العربون بملايين الدولارات من عند الحكومات في انتظار الأرباح الكبرى بالمليارات و عطي لببنادم يدك فلحمو، ما كاين تا شي مرض فالتاريخ ناضت عليه هاد الضجة و التخويف و سجن البشرية من غير هذآ رغم أن عدد الوفيات به مهمل أمام مراض أخرى كالسرطان مثلا هنا باش تعرف الخدعة القائمة و لولا تخوفهم أن يفتضح أمرهم و ينتفض الناس لما توقفو، أكيد سوف ينتكس فما بني على باطل فهو باطل، (و يمكرون و يمكر الله و آلله خير الماكرين)
السلام
رأيت أحد المعلقين يستهزؤون بالحبة السوداء و كل ما يعني ذالك.
الطب العصري المبني على المسكنات و الكيماويات و التجارب في الإنسان الحي و المقصود منه الربح و كلنا يعرف للوبيات هذا الميدان و الذي أدى إلى إقصاء الطب التقليدي المبني على التراكمات المعرفية الإنسانية و عدم تدريسها و الإعتناء بها هو سبب الأزمة الصحية العالمية و التي لم تأسس لأجسام إنسانية قادرة على الدفاع عن نفسها و الدليل هو التأثير الكبير للفيروس في الدول التي تستهلك الأدوية و هي أكثر رفاهية و راحة و كذالك مع منظومة صحية الأكثر تطورا.
أصحاب الحياة الطبيعية و الأكل الطبيعي مع الجهد و التعب الجسمي لم يشعروا بالفيروس و مر بردا و سلاما عليهم و آلهم.
السنة دواء علمها من علمها و جهلها من جهلها.
السلام عليكم
إلى 15 أمازيغي باعمراني
أخي جوابا على تساؤلك عن السبب في عدم تطعيم و لقاح أقل من 18 سنة و سؤالك في محله، فالجواب أن هاته الفئة لم تجر عليها التجارب، لأن التجارب تجرى على الراشدين ما فوق 18 سنة أي أن السبب قانوني.
الخطير أن تجارب لقاح كوفيد أجريت على أناس بصحة جيدة و لا يعانون أمراضا مزمنة أو لديهم مناعة ضعيفة، أما عملية التلقيح فستهم الجميع بما فيهم المرضى أو الدين تعافوا من الفيروس و كونوا مناعة طبيعية.
من الأخير، العلماء و معهم الحكام لحد الآن لا يعرفون كيفية التعامل مع الفيروس، و من قال العكس فاعلم بأنه يكدب.
إلى صداع الرأس هناك حياة أخرى حياة الجزاء والعقاب حياة الجنة والنار
لماذا العالم كله يركز على ايجاد لقاح وكل الابحات والتجارب انصبت على هذا اللقاح ووتم صرف النظر عن ايجاد دواء؟
اللقاح الصيني هو نتيجة سنوات من البحث عن لقاح عائلة فيروس كورونا يعني ان الصين كانت منذ سنوات تبحث عن لقاح وليس فقط هذه السنة كما ان الصين استعملت تقنية كلاسيكية معروفة في انتاج اللقاح بخلاف لقاحات اخرى اعتمدت في انتاجها سبلا جديدة في قيد التجريب. المغرب تعاقد مع الصين لهذا السبب ونرجو من الله ان يكون اللقاح فعالا..عموما من لم يلقح سيصله الفيروس عاجلا ام اجلا والله اعلم.
..ما خصش الاستهانة بجهود الناس لي كتصارع الوقت والزمن من اجل الانسانية…ففي كل الحالات وأمام تزايد فتك الفيروس…والسباق ضد الزمن لايقاف الخطر …والظروف الراهنة… الى كان اللقاح فعال مع من هم دون سن 45 …مزيان ..على الاقل غادي يفراني من نقل العدوى للمسننين…وغادي تقل نسبة احتمال الاصابة عندهم بكثير ما داموا هم الضحية الاكبر للفيروس اللعين ومن بعد ان شاء الله لابد غادي انتصر العلم بقدرة الله سبحانه ونحتفلو جميع بالانتصار التام وأخذ العبرة والحيطة والحذر وتغيير الكثير من سلوكاتنا نحو الافضل ان شاء الله… …
الحمد لله الي جات من عندهم. أما كون راحنا أصبحنا في خبر كان الا من رحم ربي. اوا علاش هد الزربة. احنا الفقرا تعايشنا معاه وعرفنا الدوا ديالو غير انتيبيوتيك و فيتامين س و دوليبرا وفيتامين د و ماني يوم و اكل البيارة و شربة العدس و عصير الليمون والحامض واكل الزيت البلدية والبصل و التومة و الحبة السوداء مع كأس الحليب و سكين جبير مع البيض والحليب و بإذن الله نتشافى ونتعافى نحن والاولاد والاحفاد
لا نريد لقاح لكورونا … نريد لقاح ضد التطبيع و الخيانة . . و مغربية الصحراء كمغربية جبال الاطلس لا تحتاج لترامب او غيره ليأكد جنسيتها . بالنسبة لمقياس قياس التفاعلات على هذا الموقع. يبدو انه فيه خلل او تلاعب . كلما ضغطنا على لايك تزداد عدد ديسلايكات و العكس . و كأن احدا يريد ان يقول ان المغاربة جميعهم مع التطبيع و هذا ليس حقيقي . و سأكد لكم ان هذا التعليق سيكون عدد التفاعل معه تحت الصفر . ولكن هذا التلاعب لن تراه في موضوع آخر كموضوع المرحوم الغماري . اللايك لايك و الديسلايك ديسلايك . و صفقتكم خاسرة و إن طال الضلام فلابد ان يكشفها نور الله . فحسبنا الله و نعم الوكيل .
لقاح صيني وروسي سيكونان الافضل وانتهى الكلام
السلام عليكم
هدا ما قلناه مند اليوم الأول، هناك فرق يين السرعة و التسرع، و العالم يقفز المراحل لغاية قي نفس يعقوب و الإتجار باللقاح.
المرحلة الثالثة لم تخرج نتائجها بعد، و هناك مرحلة رابعة، فلم العجلة و التضحية بأرواح الناس؟
اللهم إني بلغت.
هذه المشاكل ظهرت حتى قبل الشروع في التلقيح و ما بالكم بعد التلقيح و على المدى البعيد قد تظهر مشاكل أكثر فداحة لأن التلقيحات ستعم العالم بأكمله و هذا سببه التسرع في إنتاج اللقاحات رغم أنه معروف على أن اللقاحات التقليدية تأخذ حوالي العشر سنوات لتأخذ تراخيص الإنتاج و التسويق
بعدوا عل الناس لي ما بغينش يديرو التلقيح و ما تجربوش فيهم و خاصة المسنين ، الله يحفظ الشعب المغربي إن شاء الله. التليقيح لازم يديروه الحكام و كبار الدولة والناس الأغنياء ،، هما الأهم أما الشعب فهو في الأخير. و نتمنى أي تلقيح ضد كرونا ميكونش عندو آثار تظهر خلال الشهور والسنوات القادمة وحتى الأجيال الصاعدة. راه المشكل ليس في الآثار المباشرة بل في السنوات القادمة وعلى أجيال. و يقال بأن هذه التلقيحات حتى في حال صلاحها لن تحمي الإنسان سوى لبضعة أشهر ، ويقال بأن الإنسان يكون واجب عليه ياخذ التلقيح كل سنة. والمهم لي خاف على راسو بدون تلقيح ما عليه إلا أن يسارع لأخذ الحقنة .. و بالتوفيق للجميع. أما الكمامة و التباعد و النظافة و تغيير نمط الحياة و الكف عن الولايم والجناوات و الزيارات فتلك هي التلقيخ المؤكد والسليم و الآمن.
التهافت على أموال التلقيح سبب فشل هذه التجارب. الافضل في هذه الحالة هو العمل بقوله عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل اي ان ناخذ بأسباب الوقاية من الوباء ونتوكل على الله ان يحفظنا من الاصابة، أما الوفاة بقدر الهي، ونحن والحمد لله مؤمنين بالقدر خيره وشره