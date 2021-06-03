انتهاء أجل العمل بالإعفاءات الضريبية ينذر برفع سعر السكن الاجتماعي بالمغرب

يسيطر الكثير من التخوف على مستقبل قطاع العقار داخل أوساط المهنيين المغاربة، مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالتدابير المعتمدة في قانون المالية 2021، والتي تهدف إلى تشجيع ولوج الفئات محدودة الدخل إلى منتوج السكن الاقتصادي والاجتماعي.
وسيتم توقيف العمل، ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري، بمجموعة من التدابير التحفيزية لعمليات اقتناء العقار الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى المشاريع الجديدة؛ وهي التدابير التي تشمل تخفيض رسوم التسجيل العقارية بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية.
ويعتبر عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن توقف العمل بالتدابير التحفيزية لاقتناء الشقق السكنية، في إطار مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، سيساهم في رفع أسعار هذه الشقق بنسبة تقارب 24 في المائة تقريبا؛ وهو ما سيحرم فئة عريضة من الطبقات السكانية من الولوج إلى السكن اللائق بأسعار ملائمة.
وقال بوحاجة، في تصريح لهسبريس: “ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري، سيتم التخلي عن مجموعة من التدابير التشجيعية التي كانت تهدف إلى تخفيض سعر اقتناء السكن لفائدة الطبقات محدودة الدخل وغير المستقر، وبالتالي سيتسبب هذا الأمر في رفع أسعار الشقق من 25 إلى 32 مليون سنتيم دفعة واحدة؛ وهو ما سيزيد من العراقيل التي تحول دون حصول فئة عريضة من السكان على شقق سكنية لائقة”.
وتابع نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في التصريح ذاته، أن “الدولة ستتخلى عن العمل بنظام الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تستفيد منها المشاريع العقارية الخاصة بالسكن الاجتماعي والاقتصادي؛ وهو ما يعني زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج بنحو 50 ألف درهم، وارتفاع السعر النهائي لهذه الشقق إلى 32 مليون سنتيم على الأقل، وهو ما سيساهم في تأزيم وضعية قطاع العقار في المغرب”.
C’est bien comme ca personne n’achete ce produit qui ne respecte pas la dignite des marocains
على اساس انه رخيص اصلا شقة قد غار لحنش مكملاش حتى 6 مليون باش طالعة وزايدين 20 مليون واش ماشي بلاد شفرة وعصير شعب الله ياخد الحق حنا فديور لكرا حتى يحن الله ولا يشمتونا تجار الهم
أساسا انثموما كتاخدوها انوار اللهم الدولة تاخدها ضريبة واتعاون اللي ما افحالوش باش غادي اتزيد هاد ابلا القدام .
مافيا العقارات اتت على الاخضر واليابس وغادرت الى دول افريقيا بعد ان مصت دماء المغاربة وباعت لهم منازل اوبالاحرى
صناديق كارتونية…الركوووود سيعم لانه لم تتبقى دماء في المواطنين كي تمتصوها يا بعوض
السكن أصلا غير لائق ب 0 درهم مابالك بهذه الاثمنة الخيالية في سكن لا يصلح حتى للقردة
اصلا بهاد الإعفاءات و قضية غالية و غي خليهم ايزيدو اصلا إلى كانت شي زيادات يعني ستكون بمثابة رصاصة الرحمة كما وقع في إسبانيا فازمة 2008
من العيب الحديث عن الشقق بانها محلات سكنية انها في مجملها اشبه بالقبور لا اضائة جيدة و لا تهوية زائد الضيق فيالصالون و البيوت و المطبخ اما الحمام و قنوات الصرف فتعاني من الاختناق زائد ياب تام للمساحات الخضراء و مرابد السيارات….اما الغش في الزليج و الصباغة و وووفحدث و لا حرج
في الدول المتقدمة لا يحق لشخص واحد امتلاك أكثر من شقة واحدة ،و هكذا ستتيح لكل الأفراد امتلاك سكن شخصي واحد و بثمن مناسب حتى لو دفعت الضريبة على القيمة المضافة لأن الثمن الاجمالي سيكون منخفض و جد مشجع
كم حاجة قضيناها بتركها
قبور ضيقة جودة رديئة معاملة احتقارية
أنا شخصيا لن أورط نفسي في هذه المهزلة
يقولون بأن الشقق الاقتصادية سيصل ثمنها 32 مليون سنتيم على الاقل… إنه بطريقة غير مباشرة تشجيع للمزيد من المساكن العشوائية.. كنا ننتظر ان يصبح ذاك السكن ب 14 مليون لكن العكس هو الذي سيكون
مع التدابير التشجيعية لم يستطع المواطنين اقتناء هذه الشقق فما بالك اذا لم تكن هذه التدابير سيبقى العقار معلقا الى حين ايجاد الصيغ الجديدة والكفيلة لتشجيع اقتناء هذه العقارات المرتفعة التكاليف على جميع المستويات.
الحقيقة هي ان العقار يعرف كساد والسبب هو تخلي العديد من العقلاء عن شراء مسجن اقصد مسكن اقتصادي سيكلف مابين 23مليون الى 53مليون مع احتساب الربا التي تؤدى للبنوك وفي الأخير تجد نفسك امام القبر وانت تنهي اداء الثمن في نهاية المطاف…
اذا لماذا سألجأ الى اقتناء هذا المسكن وأنني لن أعيش في هذه الدنيا فالحل هو الكراء دون تابع ولامتبوع …##مقاطعون للسجن (للسكن الاقتصادي)##
هادوك المجورة ديال الكوافوز لي كاايبيتو للناس بزبالة فلوس كايتقامو ب 5مليون ايلا طاارو والبيع كايكون على الاقل ب16 ودابا حيت تحيد الدعن تولي ب32 . واخا نشري ارض فعروبية ونبني غير بيت وكوزينة وطواليط ومانشريش هاد صنادق الوقيد