انتهاء أجل العمل بالإعفاءات الضريبية ينذر برفع سعر السكن الاجتماعي بالمغرب

انتهاء أجل العمل بالإعفاءات الضريبية ينذر برفع سعر السكن الاجتماعي بالمغرب
صور: هسبريس
الخميس 3 يونيو 2021 - 12:00

يسيطر الكثير من التخوف على مستقبل قطاع العقار داخل أوساط المهنيين المغاربة، مع اقتراب موعد انتهاء العمل بالتدابير المعتمدة في قانون المالية 2021، والتي تهدف إلى تشجيع ولوج الفئات محدودة الدخل إلى منتوج السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وسيتم توقيف العمل، ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري، بمجموعة من التدابير التحفيزية لعمليات اقتناء العقار الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة إلى المشاريع الجديدة؛ وهي التدابير التي تشمل تخفيض رسوم التسجيل العقارية بنسبة مائة في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة (140 ألف درهم)، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية.

ويعتبر عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن توقف العمل بالتدابير التحفيزية لاقتناء الشقق السكنية، في إطار مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، سيساهم في رفع أسعار هذه الشقق بنسبة تقارب 24 في المائة تقريبا؛ وهو ما سيحرم فئة عريضة من الطبقات السكانية من الولوج إلى السكن اللائق بأسعار ملائمة.

وقال بوحاجة، في تصريح لهسبريس: “ابتداء من نهاية شهر يونيو الجاري، سيتم التخلي عن مجموعة من التدابير التشجيعية التي كانت تهدف إلى تخفيض سعر اقتناء السكن لفائدة الطبقات محدودة الدخل وغير المستقر، وبالتالي سيتسبب هذا الأمر في رفع أسعار الشقق من 25 إلى 32 مليون سنتيم دفعة واحدة؛ وهو ما سيزيد من العراقيل التي تحول دون حصول فئة عريضة من السكان على شقق سكنية لائقة”.

وتابع نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في التصريح ذاته، أن “الدولة ستتخلى عن العمل بنظام الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تستفيد منها المشاريع العقارية الخاصة بالسكن الاجتماعي والاقتصادي؛ وهو ما يعني زيادة كبيرة في كلفة الإنتاج بنحو 50 ألف درهم، وارتفاع السعر النهائي لهذه الشقق إلى 32 مليون سنتيم على الأقل، وهو ما سيساهم في تأزيم وضعية قطاع العقار في المغرب”.

الإعفاءات الضريبية السكن الاقتصادي والاجتماعي الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين المشاريع العقارية

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‫تعليقات الزوار

13
  • Yassine
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:04

    C’est bien comme ca personne n’achete ce produit qui ne respecte pas la dignite des marocains

    20
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  • Boukarmim
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:07

    على اساس انه رخيص اصلا شقة قد غار لحنش مكملاش حتى 6 مليون باش طالعة وزايدين 20 مليون واش ماشي بلاد شفرة وعصير شعب الله ياخد الحق حنا فديور لكرا حتى يحن الله ولا يشمتونا تجار الهم

    36
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  • العراقي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:08

    أساسا انثموما كتاخدوها انوار اللهم الدولة تاخدها ضريبة واتعاون اللي ما افحالوش باش غادي اتزيد هاد ابلا القدام .

    8
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  • sami
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:08

    مافيا العقارات اتت على الاخضر واليابس وغادرت الى دول افريقيا بعد ان مصت دماء المغاربة وباعت لهم منازل اوبالاحرى
    صناديق كارتونية…الركوووود سيعم لانه لم تتبقى دماء في المواطنين كي تمتصوها يا بعوض

    16
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  • وديع الرباطي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:08

    السكن أصلا غير لائق ب 0 درهم مابالك بهذه الاثمنة الخيالية في سكن لا يصلح حتى للقردة

    13
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  • موغرابي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:08

    اصلا بهاد الإعفاءات و قضية غالية و غي خليهم ايزيدو اصلا إلى كانت شي زيادات يعني ستكون بمثابة رصاصة الرحمة كما وقع في إسبانيا فازمة 2008

    7
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  • قبور و ليس مساكن
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:09

    من العيب الحديث عن الشقق بانها محلات سكنية انها في مجملها اشبه بالقبور لا اضائة جيدة و لا تهوية زائد الضيق فيالصالون و البيوت و المطبخ اما الحمام و قنوات الصرف فتعاني من الاختناق زائد ياب تام للمساحات الخضراء و مرابد السيارات….اما الغش في الزليج و الصباغة و وووفحدث و لا حرج

    12
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  • رأي
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:10

    في الدول المتقدمة لا يحق لشخص واحد امتلاك أكثر من شقة واحدة ،و هكذا ستتيح لكل الأفراد امتلاك سكن شخصي واحد و بثمن مناسب حتى لو دفعت الضريبة على القيمة المضافة لأن الثمن الاجمالي سيكون منخفض و جد مشجع

    0
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  • عابر سبيل
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:11

    كم حاجة قضيناها بتركها
    قبور ضيقة جودة رديئة معاملة احتقارية
    أنا شخصيا لن أورط نفسي في هذه المهزلة

    12
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:12

    يقولون بأن الشقق الاقتصادية سيصل ثمنها 32 مليون سنتيم على الاقل… إنه بطريقة غير مباشرة تشجيع للمزيد من المساكن العشوائية.. كنا ننتظر ان يصبح ذاك السكن ب 14 مليون لكن العكس هو الذي سيكون

    5
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  • عبد الله
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:12

    مع التدابير التشجيعية لم يستطع المواطنين اقتناء هذه الشقق فما بالك اذا لم تكن هذه التدابير سيبقى العقار معلقا الى حين ايجاد الصيغ الجديدة والكفيلة لتشجيع اقتناء هذه العقارات المرتفعة التكاليف على جميع المستويات.

    3
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  • مقدم
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:13

    الحقيقة هي ان العقار يعرف كساد والسبب هو تخلي العديد من العقلاء عن شراء مسجن اقصد مسكن اقتصادي سيكلف مابين 23مليون الى 53مليون مع احتساب الربا التي تؤدى للبنوك وفي الأخير تجد نفسك امام القبر وانت تنهي اداء الثمن في نهاية المطاف…
    اذا لماذا سألجأ الى اقتناء هذا المسكن وأنني لن أعيش في هذه الدنيا فالحل هو الكراء دون تابع ولامتبوع …##مقاطعون للسجن (للسكن الاقتصادي)##

    8
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  • ويوثل حتى 100مليون للشقة
    الخميس 3 يونيو 2021 - 12:14

    هادوك المجورة ديال الكوافوز لي كاايبيتو للناس بزبالة فلوس كايتقامو ب 5مليون ايلا طاارو والبيع كايكون على الاقل ب16 ودابا حيت تحيد الدعن تولي ب32 . واخا نشري ارض فعروبية ونبني غير بيت وكوزينة وطواليط ومانشريش هاد صنادق الوقيد

    6
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