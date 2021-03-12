الجنوب إفريقي "باتريس موتسيبي" يرأس "الكاف"

الجنوب إفريقي "باتريس موتسيبي" يرأس "الكاف"
صورة: جامعة الكرة
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:04

انتخب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، لولاية تمتد لخمس سنوات، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي ال43 للهيأة القارية، المنعقد بمدينة الرباط.

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي المرشح الوحيد لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية بعد سحب برنارد دانيال أنوما (كوت ديفوار) وأوغستين إيمانويل سنغور (السنغال) وأحمد ولد يحيي (موريتانيا)، ترشيحهم.

ويذكر أن موتسيبي (59 سنة) يرأس فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم.

الجمع العام الكونفدرالية الإفريقية باتريس موتسيبي كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

9
  • بارك
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:17

    بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى لسيد فوزي لقجع التوفيق والنجاح و الفوز إنشاء الله بعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لأنه رجل المهمات الصعبه حتى يشرفنا جميعا في المحافل الدولية الله المعين

    26
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  • Ayoub
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:27

    اذن الحرب المستعرة ضد المغرب من طرف خصوم الوحدة الترابية ستشتد ضراوة…..الفرق المغربية ….حذاري…حذاري…!!!!؟

    1
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  • حكيم dz
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:28

    الف مبروك حان الوقت لتطهير البيت من الفساد والمفسدين

    -48
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  • الكندوزي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:35

    بالتوفيق انشاء الله للقجع والمغرب… لتولي هدأ المنصب للاتحاد الدولي لكرة القدم

    13
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  • لاعب سابق للفتح الرباطي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:37

    السلام عليكم . وجمعة مباركة .
    اتمنى. بادن الله النجاح والتوفيق للممثل المغربي الاخ لقجع ان يحصل علي المنصب لانه متمكن بكل معنى الكلمة انشاء الله . وسيكون هذا شرف. للمغرب وكرة القدم المغربية .
    انشاء الله بالتوفيق

    9
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  • kader
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:45

    لا يختلف اثنان حول كفاءة فوزي لقجع ولما اسدى الكرة القدم المغربية يستاهل هدا المنصب وسيكون له شأن أكبر من العضوية ان شاء الله لانه انسان طموح ويشتغل اكتر مما يتكلم بالتوفيق

    6
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  • أيت بريم
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:50

    هههه فلوس الذهب ومايدير،كلشي نساحب،ولكن لقجع قال ليك سير ضيم،ههههه شد ليه الواد.والكرة المغربية أصبحت في كل المحافل الدولية مشهورة،

    4
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  • idricom
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:57

    مرة اخرى يتبين ان من وراء الدبلماسية المغربية اناس خارقون وبارعون المتتبع العادي سوف يتبين له ان الامور عادية لكن الامور ابعد من دلك لان الرياضة اختلطت بالسياسة وبهده التشكيلة المغرب يضرب عصفورين بحجرة واحدة . الحجرة الاولى هي جلب جنوب افريقيا نحو المغرب وبالتالي ابعاده شيئا فشيئا عن الجانب الجزائري و الحجرة التانية هي ان المرشح الجنوب افريقي لا يمكنه معاكسة مصالح المغرب لان فوزي لقجع في مرتبة اعلى منه لا يمكن لاي قرار ان يمر بدون موافقة المغرب عليه.

    9
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  • السيد لقجع افضل...
    الجمعة 12 مارس 2021 - 12:57

    السيد لقجع يستحق راسة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق، على كل حال نتمنى له دلك في الدورة القادمة ان شاء الله.

    3
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