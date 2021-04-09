انطلاق التسجيلات بالتعليم الأولي في تطوان

أعطيت بمدينة تطوان الانطلاقة الرسمية لعملية التسجيل الجديدة بالنسبة للتعليم الابتدائي وأقسام التعليم الأولي لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات في فصول التعليم العمومي.

وتهدف هذه العملية، حسب فؤاد رواضي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تطوان، إلى تحسيس الآباء والأمهات بأهمية التعليم الأولي في ضمان مسار دراسي موفق للأطفال وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، بعدما أضحت هذه الخدمة متاحة للجميع.

وأضاف المسؤول الإقليمي لهسبريس أن الموعد شكل فرصة أيضا لاستعراض الحصيلة الجيدة على مستوى أقسام التعليم الأولي، مشيرا إلى إحداث أزيد من 200 حجرة للتعليم الأولي، واستفادة أكثر من 300 مربية من تكوينات في مجال الطفولة المبكرة.

وأكد رواضي أنه بفضل تضافر جهود كافة المتدخلين والشركاء في سبيل تمكين الجمعيات من الدعم المالي لتغطية مستحقات الأطر، فإن هذا الورش يعرف تقدما ونجاحا على مستوى إقليم تطوان، ويمهد لكسب رهان تعميم التعليم الأولي مطلع سنة 2025.