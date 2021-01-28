انطلاق برنامج دعم التنمية الجهوية بجهة بني ملال

أشرف خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، رفقة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، ورئيس مجلس الجهة، الخميس بمقر الولاية، على إعطاء انطلاقة برنامج دعم التنمية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة؛ وذلك بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة من الفاعلين بالجهة، من منتخبين ومصالح لا ممركزة ومجتمع مدني.

ويهدف هذا البرنامج النموذجي، الذي يندرج في إطار تعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وولاية ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة، بقيمة مالية تناهز 18 مليون دولار، إلى دعم الجهة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تعزيز الحكامة التشاركية، وكذا تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وتم وضع هذا البرنامج باعتماد مقاربة الإنشاء المشترك (co-création)، ما مكن من تحديد الأولويات والفرص والتحديات، وكذا من التشاور حول أحسن المقاربات لتحقيق تنمية جهوية تنبني على تشغيل وإدماج ومشاركة فاعلة للمرأة، والشباب، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا سكان العالم القروي.

وفي سياق متصل، ترأس والي الجهة رفقة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، بمقر الجهة، حفل توقيع مذكرة تفاهم من طرف رئيس ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل ﺧﻨﯿﻔﺮة، ورئيس ﺟﻤﻌﯿﺔ أﻣﺒﺎﻛﺖ للتنمية، ومدير اﻟﻤﻌﻬﺪ الديمقراطي اﻟﻮﻃﻨﻲ بالمغرب.

وﺗﻬﺪف ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻫﺬه، حسب معطيات بلاغ متوفر لدى هسبريس، إﻟﻰ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻋﻢ ﻃﻠﺐ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻬﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻼل-ﺧﻨﯿﻔﺮة ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﯾﻮليوز 2021، إذ من ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﯿﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻌﻬﺪ الديمقراطي اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺷريكه ﺟﻤﻌﯿﺔ أمباكت للتنمية ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

وذكرت المعطيات نفسها أن اﻟﻤﻌﻬﺪ الديمقراطي اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﻌﯿﺔ أﻣﺒﺎﻛﺖ للتنمية سيحددان في الإطار نفسه، ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ، اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ الاﻧﺨﺮاط، كما ﺳﯿﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﻪ ودﻋﻢ المجلس ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻠﻌﻀﻮﯾﺔ في ﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021.

وسيقوم اﻟﻤﻌﻬﺪ الديمقراطي اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﻤﻌﯿﺔ أﻣﺒﺎﻛﺖ للتنمية ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات وورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﺒﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﺪراﺗﻬﺎ التقنية وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ، وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎءة ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ الانضمام إﻟﻰ ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ.