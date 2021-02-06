انطلاق حملة التلقيح يفضي إلى استهتار مغاربة بإجراءات محاربة الجائحة

تراخ باد للعيان، ظهر على سلوكات شريحة واسعة من المغاربة، منذ انطلاق عملية التلقيح؛ فبعد أشهر متوالية من صرامة الحجر الصحي، بدأ المواطنون في عملية تصالح غير طبيعية مع سلوكات عدم ارتداء الكمامة والتقارب الاجتماعي في فضاءات مختلفة.
وعلى مستوى مدينتي الرباط وسلا، يظهر التراخي جليا في المقاهي ووسائل النقل العمومية، حيث يسود الازدحام وتنقل مباريات كرة القدم التي تجذب الرواد؛ فيما يغيب ارتداء الكمامة في بعض الأحياء الشعبية في سلا، وفي مقدمتها “الواد” و”الانبعاث”.
عدم التزام الناس بالتدابير والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية رافقه أيضا تراجع حضور السلطة لمراقبة الوضع، بخلاف الأسابيع الأولى لظهور الوباء في المغرب، إذ خفت صوتُ مكبرات الصوت التي كانت تصدح بعبارات التوعية والمناشدة بضرورة التزام المنازل؛ وحتى عدم ارتداء الكمامة لم يعد مصدر خوف، إذ يتجوّل بعض المواطنين دونها.
ويظن جزء كبير من الرأي العام الوطني أن شروع المملكة في عملية التلقيح المكثّفة يعني انتهاء وباء “كورونا” بشكل نهائي؛ ومن ثمة لا ينبغي الالتزام بالإجراءات الصحية المشددة داخل المجتمع، بدعوى أن كل فرد سيستفيد من اللقاح سيكون محميا من العدوى الفيروسية.
مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أورد أن اللقاح لا يحمي من الفيروس سوى بعد مرور ثلاثة أشهر من عملية التطعيم؛ وهو ما يقتضي وقف التهور البادي في الحياة اليومية للمواطنين، والعودة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التدابير الوقائية المعروفة ضرورية جدا في جميع الحالات، والبداية من التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وارتداء الكمامات، مؤكدا أن الحقنة الأولى لا تفي بالغرض.
وبالنسبة للمتحدث، فالحقنة الثانية هي الكفيلة بكسب مناعة ضد كورونا، مؤكدا أن الإصابات لا تزال تسجل في ربوع المغرب، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات ومعدل الإماتة، وزاد: الالتزام ضروري في هذه الفترة، ولا بد من احترام التوصيات.
وأكمل الناجي تصريحه قائلا: “حذار من الموجات الجديدة للفيروس، والتي قد تدخل المغرب في أية لحظة”، منبها من خطورة التراخي، مثلما جرى في فترة عيد الأضحى المنصرم، مجددا تأكيده على أهمية عملية تلقيح المغاربة، وكونه الحل الأمثل لإنهاء الأزمة.
فرعتو لينا راسنا بالإجراءات والتدابير الإحترازية والتعقبم والطنز العكري..هادشي طلع لينا ف الراس واش غانبقاو تابعين هادشي حتا نتسطاو ؟؟ صافي عيينا والصبر عندو حدود
هههه استهتر المغاربة بالتعليمات الصحية منذ البداية وليس فقط الآن.منذ بداية الجائحة وأنا أرى القلة القليلة من يضع الكمامات ومعظمهن الإنات من يضعنها أما الدكور إن وضعوها يضعونها إما تحت الفم أو الدقن إلا من رحم ربي من من يضعها بالشكل الصحيح
زعما الناس عاد مبقاوش كيديرو التدابير الوقائية،راه من شحال هادي و الناس عايشة عادي إلا من رحم ربي.و لكن الواعرة هي يلا سافرتي أنت و عائلتك فالسيارة و معندكش رخصة التنقل و حصلتي غادي تخلصو خطية،ولكن هانية تسافر فالكار و الطاكسي مع ناس غرباء.
فهم تسطا
هل تريدون قتل المواطنين بالحجر الصحي.
سي عبد الله،
أتفهم جيدا حجم أنك تعاني وأن صبرك نفذ، وهذا شئ يعاني منه جل سكان العالم. ولكن هل لك أن تعطينا البديل؟ لأنه من السهل مما كان طرح مشكل ما، لكن يبقى المهم هو إيجاد حل لهذا المشكل.
اعتقد ان الحجر الصحي في المغرب غير مجدي وفيه خسارة مادية اقتصادية واجتماعية بحيث الوباء خطير على كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وبالتالي ما الفائدة بحبس الشباب وغلق المتاجر والمعامل ..خاصة ان المغرب ضعيف في المجال الصحي لان الدول المتقدمة تخاف من اكتظاظ المستشفيات وبالتالي تجنن الحجر الصحي اما في المغرب فالمركز يهربون من المستشفيات لضعف خدماتها .الوباء بصفة عامة لا يقتل الا النسبة القليلة وخاصة المسنين وبالتالي لماذا نحبس الشباب والصالحين اقل من 60او65سنة.انا مع الفتح العام وترك الاصحاء يعملون ويتريضون
انا عندي سؤال واحد بغيت العثماني يجاوبني عليه ، ما هو الفرق بين الجلوس في المقهى مكتظة بدون تباعد جسدي بدون كمامة ، و الحمام الشعبي ؟! وعندي سؤال اخر اسي العثماني الله يجازيك ، علاش مازال شي مقبرات مسدودين إلى حد الان منهم مقبرة حي الشبانات بالرباط ، واش خايفين لا الموتى يعاديونا ام نحن لينعاديوهم . و شكرا
لقد أثبتت هذه الجاءحة الاستهتار الكبير وعدم المسؤولية وقلة الوعيلدى الكثير من المغارية مما تسبب في نقل المرض والتسبب في وفاة والديهم الذين كانوا أمنيين في منازلهم . انا لا أفهم ماهو المشكل في حمل كمامة خاصة في الأماكن العامة و التباعد وغسل اليدين هل هذا شيء كبير في مقابل سلامة الناس
إلى المعلق الأول عبدالله.شوفوا هدا غير الكمامة والحجر الصحي لي داروا على مصلحتنا باش مانمرضوش بهاد الوباء كاتغوطوا وكاتقولوا طلع لنا هادشي فالراس والصبر حدود والمعلق فيصل لي قال واش غاتفرضوا علينا الحجر الصحي ديما واش تقول الأنثى لي بغيتوا تحبسوها فالدار طول حياتها.هادي غير سنة ديال الجائحة وماصبرناش عليها ما الذكور وبغيتوا المرأة تصبر فالدار طول حياتها لي بغيتوا تحبسوها فيه
شتنى بين كلام الاذاعة والتلفزة والمسؤولين وكلام الواقع المعاش يوميا احيانا تتحدتون وكأنكم تعيشون في بلد أخر غي هذا الدي نعيش فيه
يجب الحجر لمدة تلاات أشهر. حتى لانتهاء من عملية التلقيح. باش ميبقاش المرض. والموت. يبقى غي الفقر بوحدو. ..