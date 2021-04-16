انطلاق عملية تسجيل مهنيين في الضمان الاجتماعي

أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة الذين قاموا بتقديم إقرارهم الضريبي أنه انطلاقا من يوم الاثنين 19 أبريل الجاري، سيضع رهن إشارتهم بوابة www.macnss.ma لتمكينهم من تسجيل أنفسهم والتصريح بأفراد أسرهم (الزوج “ة” والأطفال).

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه على غرار أجراء القطاع الخاص، سيصبح بإمكانهم، بعد انصرام الأجل القانوني، أن يستفيدوا من التغطية الصحية بموجب القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف المصدر ذاته أنه “لشرح كيفية استعمال هذه البوابة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتهم شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وعند الاقتضاء، يمكن ربط الاتصال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر الرقم 40 40 19 20 05”.