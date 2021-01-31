انفجار في سوريا

هسبريس - متابعة
الأحد 31 يناير 2021 - 22:41
أفادت وسائل إعلام سورية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل المسلحة المدعومة منها في ريف حلب الشمالي.
وذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، ومقره في بريطانيا، خلف ستة قتلى منهم امرأتان وطفلة ونحو 30 جريحا من المدنيين.
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