انفجار قنينات غاز بمراكش

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تعليقات الزوار8
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يجب منع قنينات الغاز في المحلات التجارية وبيعها في محطات الوقود
الحمد لله لي مكاينش الإصابات و ديك السيد مول الماحال الله يعوضو و معليه غير يصبر على الإبتلاء
الحمد لله على سلامتهوم ولكن هاد المراكشين والله تا علامممم ههه
القنابل وسط الاحياء الشعبية!
كراجات ميكانيك السيارات و السيارات عايشين وسط الساكنة و لا يمكن لهم الدخول لغرف النوم بسبب ضيق ابواب المنازل.
المنازل الآلية للسقوط حدث و لا حرج!
المهندسون و المعماريون دائما ينسوا مكان خاص بالازبال مثلما ينسوا مكان خاص بوضع الاحدية عند دخول المنازل! اما باركات خاصة للعب و الفسحة للاطفال فهي منعدمة مثل انعدام الاشجار.
بالاضافة الى البرد القارس في فصل الشتاء و الحرارة المفرطة في الصيف بسبب البناء بالياجور و البريك و البلاستيك و شيميكولور.
الناس كتفرج غير الوان و تزركيش ديال الطلامط ديال المضارب زائد التلفزة و الآن الهاتف الذكي استحوذ على كل شيء بما فيه مالكه!
مع الأسف اعرف هذا البقال منذ سنوات واستغرب كيف أنه يدخل القنينات من الحجم الكبير والحجم الصغير لمحله رغم عدم توفر شروط السلامة نظرا لأن الدكان صغير لاتتجاوز مساحته الثلاثة أمطار عمقا والمتر الواحد عرضا أعتقد أن الحظ كان لحانبه وجانب الساكنة لأن هذا الحي في باطن المدينة يعتبر الأكثر كثافة في عدد السكان داخل الأسوار .
كتب ليه الله عمر جديد، الله يعوضوا.
الحمد لله على سلامتكم
هاد المراكشين علام مابحالهم حد هههه
الحمد لله على لطفه ورحمته وله الحمد في كل وقت وحين، وتحية لرجال المطافئ البواسل، كتبها الله لكم في صحائف حسناتكم. واللهم ألهم الصبر لصاحب المحل وعوضه خيرا مما ضاع له وما ذلك عليك بعزيز.