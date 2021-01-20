انفجار كبير يخلف قتلى وإصابات وسط مدريد

انفجار كبير يخلف قتلى وإصابات وسط مدريد
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:25

أعلنت السلطات الإسبانية، قبل قليل، عن وقوع انفجار كبير وسط العاصمة مدريد، مما تسبب في سقوط قتيلين على الأقل، وإصابة عدد من الأشخاص.

وقال خوسيه لويس مارتينيز، رئيس بلدية مدريد، إن “المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل”.

وقال التلفزيون إن الانفجار “قوي جدا”، وأدى إلى انهيار ثلاثة طوابق في المبنى الواقع قرب دار للعجزة.

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