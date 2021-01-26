انفصالي يدنس العلم الوطني المغربي في أوتريخت

تعرض العلم الوطني المغربي، ليل أمس الاثنين، للتدنيس من قبل أحد ذوي النزعة الانفصالية بمدينة أوتريخت الهولندية؛ إذ ألقاه على الأرض بعد انتزاعه من أعلى مقر قنصلي.
ووفق مصادر محلية فإن المعني بالأمر استغل الظلام لاعتلاء واجهة القنصلية العامة المغربية في أوتريخت، وعمد إلى إزالة العلم المغربي من الدعامة التي تحمله.
جدير بالذكر أن عددا من الانفصاليين يحرصون على القيام بمثل هذه التحركات المجرمة قانونا، إذ شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية واقعة مماثلة شهر نونبر الماضي، وعبرت حكومة مدريد عن إدانتها ذلك.
المسؤولية الكاملة تتحملها السلطات الهولندية لعدم توفيرها لعدد كافي لعناصر الأمن لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية المغربية
où sont les caméras?!! les agents de sécurité?!!. il faut être ferme avec ces bandits
خليهم يبردوا على قلوبهم الضربة راه كانت قوية.الصحراء رآها مغربية قبل ماتكون حتى دولة الجزائر والتاريخ شاهد على كل العصور.
مهما فعلوا ومهما حاولوا انهم مجراه من اللقطاء ومليشيات قطاع الطرق الارهابيين الراية الغربية ترفرف عاليا في كل أنحاءالعالم وفِي الصحراء المغربية لانهم لايعرفون قيمة الرموز الوطنية لهذا يقومون بمثل هذه الاعمال الشنيعة لكن ماذا ننتظر ممن لاوطن ولا أصل لهم اللقطاء الاوباش
يجب على أوروبا أن تنتبه إلى وجود هؤلاء الإرهابيون الموجودون على ترابها والقيام بطردهم الى الخيام البالية المحيطة بالمستنقعات ومن يتعامل ويمهد لهم الطريق كذلك.
يجب على جميع القنصليات المغربية و السفارات وضع كاميرات المراقبة لحماية امنها ولم لا حتى داخل جميع المدن المغربية ليسهل التعرف على المجرمين والإرهابيين حتى السراق
فعلا هي جريمة نكراء ، استغل هذا المجرم حظر التجول الذي تفرضه السلطات الهولندية ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا ، و في خرق لكل القوانين ، قام رفقة عصابته بما قام به ، فخور بعمله الجبان
كالخفاش تحت جنح الظلام.
هو شخص معروف بعدائه للوطن و كثيرا ما وقف
أمام القنصلية المغربية مع شخص أو شخصين يصرخ و يسب و يشتم و ينصرف دون أن يكثرت إليه أحد .
لكن آن الأوان لينال عقابه طبقا للقانون ، حتى يكون عبرة لكل من يفكر في تكرار فعلته الشنيعة .
شكرا لجريدة هسبريس على مواكبتها الدائمة .
انا اسكن بضواحي أمستردام و اقسم بالله العلي العظيم لو جهر هذا الجبان قبل أن يفعل فعلته هاذه لذهبت اليه ولكان واحد فينا في المقابر لكن هذه هي أفعال الجبناء المرتزقة دائما يختارون الاوقات الغير ملائمة
وماذا تنتظر من عصابة اصنادلية قطاع الطرق غير استغلال الظلام للقيام بالاعمال التخريبية و بعدها الهروب لجحورهم متل الجردان.عاش الملك .
خلي الخونة المدفوعين من طرف العسكري الحاقد يبردوا على قلبهم, فوقع الصدمات عليهم كان قويا, لا بارك الله في خطاهم.
بقاو ناعسين على اودنيكوم
عصابة بو خرروبة الحقودة و بوليزيرو خدامين ليلا و نهارآ ضد كل ما هو مغربي أو لحكومة ناعسة على اودنيها ما مساوقاش.
Bonjour Chers Concitoyens, cet acte de traîtrise ne nous affectent nullement car ce petit minable ne pourra jamais le faire face à un Marocain. Ce minable est si petit et si mesquin que le mépriser sera pour lui une gloire et donc il faut juste lui dire ” Grandis un peu et tu verras comment tu étais ” Nous sommes une nation et nous resterons une nation jusqu’à la fin des temps” “Dieu, la Patrie et le Roi” personne ne saura la défaire.
راه قلناها ونكررها ألف مرة، إن الإنفصاليين بوبال هم مجموعة إرهابية، أين هي كاميرات المراقبة حتى ينال جزائه قانونيا،
ما قدروا يحيدوه من الأقاليم الصحراوية المغربية مشاو الجبناء فالظلام يعني هؤلاء عصابة .
مواطن هولندي ينزع الشرويطة المغرببة من اعلى السفارة ويلقي بها في الوحل .
وستبقى رايتنا دائما مرفوعة وكلمتنا مسموعة وسيبقى أعداء وحدتنا كلابا مسعورة..
تصرفات رعناء من شخص ارعن لا اخلاقيات له شانه في هذا شان عصابته بوليبال وراعيها الرسمي جارتنا الشمطاء…..لكن يجب محاكمته على هذا الفعل الشنيع ليكون عبرة لمن تسول له تدنيس علم بلدنا لما له من قدسية واحترام في قلوبنا
و لماذا لا يتم حراسة هذه المقرات الدبلوماسية و القنصلية كما يفعل المغرب مع هذه المقرات في الرباط و باقي المدن المغربية !!! العلم يبقى رمزا للدولة المغربية و سيادتها و امن السفارة و القنصليات المغربية تحت مسؤولية الامن الهولندي و لا يجب الاستخفاف بمثل هذه السلوكيات المجرمة بتاتا.
دليل على فشلهم في نزع الصحراء من مغربها هدا الانفصالي لو كان فيه درة شجاعة لدهب ليواجه اسود القوات المسلحة الملكية
لو حدث مثل هذا الفعل بدولة عربية لاستنكره مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي والعالم اجمع .ولكن ان يقع للمرة التانية باوربا لنفس البلد وبالطريقة نفسها دون تحرك الجهات المختصة.فهذا يثير التساؤلات حول دوافع الواقفين وراء العملية …
وجب الضرب بيد من حديد على هولاء الارهابيين المرتزقة
Il faut de la bonne vidéosurveillance pour poursuivre ces salopards
هذا مجرد حيوان ، اتساءل من اوصل هذا البدوي المتخلف الى الديار الاوروبية ، ماذا تفعل مثل هذه الحشرات في الدول المتقدمة ، العلم المغربي كبير على انثاله و يحضى باحترام وتقدير كبيرين في اوروبا
أنا مغربي حتى النخاع، وأنا ضد مثل هذه الافعال، لكن حب أو كره الوطن ليس جبرا أو إلزاما، حتى ديننا الحنيف وليس جبرا، قال تعالى من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي اية أخرى لاإكراه في الدين ……. لكن يبقى الاحترام مفروض وواجب
هذا الإرهاب يجب محاربته والقضاء عليه نهائيا ومن يسانده؛ الى متى سنظل نعاني منه حكومة وافرادا.
متى ارى خريطة المغرب كاملة في جميع الانترنيت؟
يجب وصول تلوين الجهات.