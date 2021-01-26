انفصالي يدنس العلم الوطني المغربي في أوتريخت

انفصالي يدنس العلم الوطني المغربي في أوتريخت
صورة: هسبريس
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:45

تعرض العلم الوطني المغربي، ليل أمس الاثنين، للتدنيس من قبل أحد ذوي النزعة الانفصالية بمدينة أوتريخت الهولندية؛ إذ ألقاه على الأرض بعد انتزاعه من أعلى مقر قنصلي.

ووفق مصادر محلية فإن المعني بالأمر استغل الظلام لاعتلاء واجهة القنصلية العامة المغربية في أوتريخت، وعمد إلى إزالة العلم المغربي من الدعامة التي تحمله.

جدير بالذكر أن عددا من الانفصاليين يحرصون على القيام بمثل هذه التحركات المجرمة قانونا، إذ شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية واقعة مماثلة شهر نونبر الماضي، وعبرت حكومة مدريد عن إدانتها ذلك.

الراية المغربية قنصلية أوتريخت مملكة هولندا مناورات الانفصاليين

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‫تعليقات الزوار

25
  • زكرياء المغربي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:50

    المسؤولية الكاملة تتحملها السلطات الهولندية لعدم توفيرها لعدد كافي لعناصر الأمن لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية المغربية

    14
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  • mounir
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:53

    où sont les caméras?!! les agents de sécurité?!!. il faut être ferme avec ces bandits

    8
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  • ندى
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:54

    خليهم يبردوا على قلوبهم الضربة راه كانت قوية.الصحراء رآها مغربية قبل ماتكون حتى دولة الجزائر والتاريخ شاهد على كل العصور.

    16
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  • حبيبة
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:54

    مهما فعلوا ومهما حاولوا انهم مجراه من اللقطاء ومليشيات قطاع الطرق الارهابيين الراية الغربية ترفرف عاليا في كل أنحاءالعالم وفِي الصحراء المغربية لانهم لايعرفون قيمة الرموز الوطنية لهذا يقومون بمثل هذه الاعمال الشنيعة لكن ماذا ننتظر ممن لاوطن ولا أصل لهم اللقطاء الاوباش

    7
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  • عبد الله
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:54

    يجب على أوروبا أن تنتبه إلى وجود هؤلاء الإرهابيون الموجودون على ترابها والقيام بطردهم الى الخيام البالية المحيطة بالمستنقعات ومن يتعامل ويمهد لهم الطريق كذلك.

    8
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  • ولد لبلاد
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:55

    يجب على جميع القنصليات المغربية و السفارات وضع كاميرات المراقبة لحماية امنها ولم لا حتى داخل جميع المدن المغربية ليسهل التعرف على المجرمين والإرهابيين حتى السراق

    7
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  • عباس لاهاي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:57

    فعلا هي جريمة نكراء ، استغل هذا المجرم حظر التجول الذي تفرضه السلطات الهولندية ابتداءا من الساعة التاسعة ليلا ، و في خرق لكل القوانين ، قام رفقة عصابته بما قام به ، فخور بعمله الجبان
    كالخفاش تحت جنح الظلام.
    هو شخص معروف بعدائه للوطن و كثيرا ما وقف
    أمام القنصلية المغربية مع شخص أو شخصين يصرخ و يسب و يشتم و ينصرف دون أن يكثرت إليه أحد .
    لكن آن الأوان لينال عقابه طبقا للقانون ، حتى يكون عبرة لكل من يفكر في تكرار فعلته الشنيعة .
    شكرا لجريدة هسبريس على مواكبتها الدائمة .

    8
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  • برقوان محمد
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:58

    انا اسكن بضواحي أمستردام و اقسم بالله العلي العظيم لو جهر هذا الجبان قبل أن يفعل فعلته هاذه لذهبت اليه ولكان واحد فينا في المقابر لكن هذه هي أفعال الجبناء المرتزقة دائما يختارون الاوقات الغير ملائمة

    11
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  • youssef
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:58

    وماذا تنتظر من عصابة اصنادلية قطاع الطرق غير استغلال الظلام للقيام بالاعمال التخريبية و بعدها الهروب لجحورهم متل الجردان.عاش الملك .

    7
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  • Aziz
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:59

    خلي الخونة المدفوعين من طرف العسكري الحاقد يبردوا على قلبهم, فوقع الصدمات عليهم كان قويا, لا بارك الله في خطاهم.

    9
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  • أجرغال
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:00

    بقاو ناعسين على اودنيكوم
    عصابة بو خرروبة الحقودة و بوليزيرو خدامين ليلا و نهارآ ضد كل ما هو مغربي أو لحكومة ناعسة على اودنيها ما مساوقاش.

    1
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  • Hamid le Marocain
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:01

    Bonjour Chers Concitoyens, cet acte de traîtrise ne nous affectent nullement car ce petit minable ne pourra jamais le faire face à un Marocain. Ce minable est si petit et si mesquin que le mépriser sera pour lui une gloire et donc il faut juste lui dire ” Grandis un peu et tu verras comment tu étais ” Nous sommes une nation et nous resterons une nation jusqu’à la fin des temps” “Dieu, la Patrie et le Roi” personne ne saura la défaire.

    3
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  • إسلام
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:01

    راه قلناها ونكررها ألف مرة، إن الإنفصاليين بوبال هم مجموعة إرهابية، أين هي كاميرات المراقبة حتى ينال جزائه قانونيا،

    6
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  • مغربي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:03

    ما قدروا يحيدوه من الأقاليم الصحراوية المغربية مشاو الجبناء فالظلام يعني هؤلاء عصابة .

    5
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  • محمد.
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:04

    مواطن هولندي ينزع الشرويطة المغرببة من اعلى السفارة ويلقي بها في الوحل .

    -14
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  • سعيدة
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:06

    وستبقى رايتنا دائما مرفوعة وكلمتنا مسموعة وسيبقى أعداء وحدتنا كلابا مسعورة..

    10
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  • ايتوسي ايدري
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:06

    تصرفات رعناء من شخص ارعن لا اخلاقيات له شانه في هذا شان عصابته بوليبال وراعيها الرسمي جارتنا الشمطاء…..لكن يجب محاكمته على هذا الفعل الشنيع ليكون عبرة لمن تسول له تدنيس علم بلدنا لما له من قدسية واحترام في قلوبنا

    4
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  • mourad
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:06

    و لماذا لا يتم حراسة هذه المقرات الدبلوماسية و القنصلية كما يفعل المغرب مع هذه المقرات في الرباط و باقي المدن المغربية !!! العلم يبقى رمزا للدولة المغربية و سيادتها و امن السفارة و القنصليات المغربية تحت مسؤولية الامن الهولندي و لا يجب الاستخفاف بمثل هذه السلوكيات المجرمة بتاتا.

    3
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  • توفيق
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:08

    دليل على فشلهم في نزع الصحراء من مغربها هدا الانفصالي لو كان فيه درة شجاعة لدهب ليواجه اسود القوات المسلحة الملكية

    3
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  • اين الامن ...
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:08

    لو حدث مثل هذا الفعل بدولة عربية لاستنكره مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي والعالم اجمع .ولكن ان يقع للمرة التانية باوربا لنفس البلد وبالطريقة نفسها دون تحرك الجهات المختصة.فهذا يثير التساؤلات حول دوافع الواقفين وراء العملية …

    1
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  • جمال
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:11

    وجب الضرب بيد من حديد على هولاء الارهابيين المرتزقة

    3
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  • Zouhair
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:11

    Il faut de la bonne vidéosurveillance pour poursuivre ces salopards

    3
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  • انسان
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:13

    هذا مجرد حيوان ، اتساءل من اوصل هذا البدوي المتخلف الى الديار الاوروبية ، ماذا تفعل مثل هذه الحشرات في الدول المتقدمة ، العلم المغربي كبير على انثاله و يحضى باحترام وتقدير كبيرين في اوروبا

    3
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  • kala
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:16

    أنا مغربي حتى النخاع، وأنا ضد مثل هذه الافعال، لكن حب أو كره الوطن ليس جبرا أو إلزاما، حتى ديننا الحنيف وليس جبرا، قال تعالى من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي اية أخرى لاإكراه في الدين ……. لكن يبقى الاحترام مفروض وواجب

    -1
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  • رشيد
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:16

    هذا الإرهاب يجب محاربته والقضاء عليه نهائيا ومن يسانده؛ الى متى سنظل نعاني منه حكومة وافرادا.
    متى ارى خريطة المغرب كاملة في جميع الانترنيت؟
    يجب وصول تلوين الجهات.

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