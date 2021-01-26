انفصالي يدنس العلم الوطني المغربي في أوتريخت

تعرض العلم الوطني المغربي، ليل أمس الاثنين، للتدنيس من قبل أحد ذوي النزعة الانفصالية بمدينة أوتريخت الهولندية؛ إذ ألقاه على الأرض بعد انتزاعه من أعلى مقر قنصلي.

ووفق مصادر محلية فإن المعني بالأمر استغل الظلام لاعتلاء واجهة القنصلية العامة المغربية في أوتريخت، وعمد إلى إزالة العلم المغربي من الدعامة التي تحمله.

جدير بالذكر أن عددا من الانفصاليين يحرصون على القيام بمثل هذه التحركات المجرمة قانونا، إذ شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية واقعة مماثلة شهر نونبر الماضي، وعبرت حكومة مدريد عن إدانتها ذلك.