انقطاعات الماء تؤرق الساكنة ضواحي تارودانت

عادت ساكنة قبيلة إدوسكا أوفلا في الجماعة الترابية “تومليلين”، التابعة لإقليم تارودانت، إلى التعبير عن استيائها من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب على بيوتهم؛ وهو ما كان دافعا إلى خروج المتضررين ضمن وقفات احتجاجية سابقة، للمطالبة بضمان استمرار تزويد الساكنة بالماء الشروب وإمداد وربط غير المستفيدين بهذه المادة الأساسية والحيوية، قبل أن يتكرر الأمر خلال الآونة الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال الفاعل الجمعوي عادل أداسكو إن قرى إدوسكا أوفلا ما زالت “تعاني من الانقطاعات المتكررة للماء الشروب، فسكان أزيد من 29 دوارا بتراب جماعة تومليلين يعيشون وضعية صعبة، نتيجة هذه الانقطاعات التي تتعدى في معظم الأحيان أسبوعين أو أكثر”.

وأضاف أداسكو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “بلدات أزغار أمسليتن وتغرمان وأيت أنرار ودوتكاديرت وأكرض نتيزي وتاورميت وتومليلين وتيفريت وغيرها تعيش ساكنتها أزمة حقيقية من أجل الحصول على مياه الشرب، على الرغم من أن المنطقة عرفت مؤخرا أمطار الخير ولله الحمد”، إذ أصبح الوضع “غير مقبول وصار يستدعي تدخل الجهات المسؤولة”.

كما تساءل الفاعل الجمعوي ذاته وابن المنطقة: “كيف يعقل لمشروع كلف ميزانية ضخمة تقارب المليار سنتيم من خزينة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومع ذلك مازلنا نرى المواطنين يعتمدون على النمط القديم في جلب مياه الشرب من الآبار التقليدية؟”.

عادل أداسكو تابع حديثه عن هذا الانشغال قائلا: “ندين بشدة إخلال المسؤولين بجماعة تومليلين بالتزاماتهم فيما يخص ضمان وصول المواطنين إلى الاستفادة من حقهم في الماء، والذي تضمنه كل المواثيق الدولية والإنسانية”. كما “ندعو المسؤولين إلى إيفاد لجنة للتحقيق في مشروع المبادرة الوطنية لتزويد ساكنة 29 دوارا بالماء الصالح للشرب، وكذلك أشغال بناء مجموعة من السدود التلية التي ما زالت لم ترَ النور إلى يومنا هذا، على الرغم من أنها برمجت في دورات سابقة من لدن مسؤولي الجماعة”.

الفاعل الجمعوي سالف الذكر كشف أن “ساكنة قبيلة إدوسكا أوفلا لا تعاني من الانقطاعات المتكررة للماء فقط؛ بل ما زالت بعض دواويرها محرومة من مياه الشرب، وبعضها لم تصله أنابيب الشبكة المائية إلى حد الساعة، مثل دوار تيفريت، ومشاريع أخرى أقبرت وشابتها اختلالات”، وفق تعبير أداسكو الذي تابع قائلا: “ندعو السلطات المعنية إلى التفاعل الجدي والإيجابي مع مطالب السكان بحقهم المشروع في الاستفادة من ماء الشرب، خاصة أن منطقة إدوسكا أوفلا سبق أن شهدت مسيرات ووقفات احتجاجية طلبا للماء”، وفقا للمتحدّث ذاته.

وفي معرض التوضيحات التي أدلى بها بخصوص هذا الموضوع، قال عبد الله سيحمو، النائب الأول لرئيس جماعة تومليلين، إن “مشكل الماء تعيشه عدد كبير من مناطق جهة سوس ماسة، الماء الشروب منه والمخصص لأغراض زراعية؛ غير أن جماعة تومليلين لا تُعاني من هذا المشكل بالشكل الذي يصفه به البعض، فالشاحنة الصهريجية للجماعة تصل ليلها بنهارها من أجل إمداد الساكنة بالماء”.

وتابع المسؤول المنتخب سالف الذكر أن “أكبر مشكلة تواجه مشروع الماء بهذه المنطقة هو غياب حسن استعمال الماء وحسن تدبيره، إذ يعمد البعض إلى استعماله في ري الأغراس، مما يزيد من الضغط على هذه المادة. ونؤكّد أن خدمة الماء مستمرة، وكل يوم يتم ضخ ما لا يقل عن 36 طنا، وقد دبرنا لحظات أصعب بشكل سلس ودون أية مشاكل كبرى، خاصة الفترات الصيفية التي لم تشهد انقطاعات، رغم فترة الجفاف والصيف”.

الحلول المقترحة، بالنسبة نائب رئيس جماعة تومليلين، تكمن في “التزام الساكنة بأقصى حسن استعمال هذه المادة الحيوية، والكفّ عن استعمالها العشوائي وغير المعقلن، والاكتفاء باستغلال الماء في الشرب والاستعمالات المنزلية الضرورية. أما من أراد أن يُحدث حدائق ويزرع الأغراس والأشجار فعليه أن يعتمد على إمكانياته الخاصة، لأنه علينا ترك هذه الخدمة حتى تصل إلى محتاجيها الفعليّين”، وفق تعبير عبد الله سيحمو.