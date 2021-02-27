انقلاب سيارة يخلف قتيلة وسبعة جرحى قرب إفران

لقيت امرأة مسنة مصرعها على الفور؛ فيما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء السبت، بمدخل مدينة إفران.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحايا، وكلهم من أسرة واحدة، كانوا على متن سيارة عائلية قبل انقلابها بأحد المنعرجات على الطريق الرابطة بين مدينتي إفران والحاجب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جثة الهالكة أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو؛ بينما نقل الجرحى، ضمنهم 4 إصابتهم بليغة، على متن سيارات إسعاف تابعة لجامعة الأخوين وجماعة إفران نحو المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور إخطارها، حضرت عناصر الدرك الملكي لإفران إلى مكان وقوع هذا الحادث المروري، حيث أنجزت محضرا حول ظروف وقوعه.