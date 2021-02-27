انقلاب سيارة يخلف قتيلة وسبعة جرحى قرب إفران

انقلاب سيارة يخلف قتيلة وسبعة جرحى قرب إفران
صورة: أ.ف.ب
السبت 27 فبراير 2021 - 20:24

لقيت امرأة مسنة مصرعها على الفور؛ فيما أصيب 7 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت، مساء السبت، بمدخل مدينة إفران.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحايا، وكلهم من أسرة واحدة، كانوا على متن سيارة عائلية قبل انقلابها بأحد المنعرجات على الطريق الرابطة بين مدينتي إفران والحاجب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن جثة الهالكة أحيلت على مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بأزرو؛ بينما نقل الجرحى، ضمنهم 4 إصابتهم بليغة، على متن سيارات إسعاف تابعة لجامعة الأخوين وجماعة إفران نحو المستشفى ذاته لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور إخطارها، حضرت عناصر الدرك الملكي لإفران إلى مكان وقوع هذا الحادث المروري، حيث أنجزت محضرا حول ظروف وقوعه.

انقلاب سيارة حادثة مميتة مدينة إفران مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الأمازيغ ، التطبيع وإسرائيل‎
السبت 27 فبراير 2021 - 18:08 57

الأمازيغ ، التطبيع وإسرائيل‎

صوت وصورة
رحلة "حرّاكة" مغاربة
السبت 27 فبراير 2021 - 17:47 19

رحلة "حرّاكة" مغاربة

صوت وصورة
بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء
السبت 27 فبراير 2021 - 16:38 3

بدون عنوان: "الكيف" داء ودواء

صوت وصورة
إعادة تمثيل جريمة الكارة
السبت 27 فبراير 2021 - 15:17 22

إعادة تمثيل جريمة الكارة

صوت وصورة
رحلة كفيفين مع الحياة
السبت 27 فبراير 2021 - 13:30 5

رحلة كفيفين مع الحياة

صوت وصورة
إسكافي في القرن الـ21
السبت 27 فبراير 2021 - 12:30 4

إسكافي في القرن الـ21