انقلاب سيارة ينهي حياة شاب نواحي البروج

لقي شاب مصرعه على الفور، الإثنين، في حين أصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة تعرضهما لحادثة سير مميتة، بعد انقلاب سيارة خفيفة كانا على متنها، في النفوذ الترابي لدائرة البروج إقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك “ع،ب”، المزداد سنة 2001 بدوار أولاد بوشعير بلدية وباشوية البروج التابعة لإقليم سطات، كان رفقة شاب آخر على متن سيارة خفيفة، على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي أحمد الخدير ومدينة البروج، إلا أن انحراف العربة عن الطريق وانقلابها أدى إلى وفاته وإصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة.

وفور إخبارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطة المحلية ببني مسكين الشرقية، إلى مكان الحادثة من أجل معاينتها والإشراف على نقل السائق بواسطة سيارة إسعاف نحو المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لتلقي العلاجات الضرورية، حيث مازال تحت الحراسة الطبية من قبل أمن سطات للاختصاص الترابي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية سطات بوضع جثة الهالك بمستودع الأموات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الاقتضاء، لفائدة البحث التمهيدي المفتوح من قبل الضابطة القضائية لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادث.