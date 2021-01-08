انهيار صخري يودي بحياة شيخ ضواحي إقليم تاونات

أدى انهيار صخري بدوار تازغدرة التابع لجماعة البيبان ضواحي غفساي بإقليم تاونات، زوال اليوم الجمعة، إلى مصرع شخص يبلغ من العمر حوالي 74 سنة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن هذا الحادث نجم عن انهيار صخرة كبيرة الحجم من الجبل الذي يطل على الدوار المذكور، واصطدامها بمنزل الضحية، المتواجد بسفح الجبل، واقتحامها إحدى الغرف حيث كان الهالك متواجدا لحظتها.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الشيخ السبعيني توفي على الفور متأثرا بإصاباته البليغة الناجمة عن الصخرة المتصدعة من الجبل، وانهيار الغرفة التي كان بداخلها فوق رأسه بفعل قوة الاصطدام.

وأضافت مصادر هسبريس أن الضحية، المتزوج والأب لـ10 أبناء، كان لحظة وقوع هذا الحادث وحيدا بمنزله بعد أن ذهب أفراد أسرته، المقيمون برفقته، في زيارة إلى أحد أقربائهم، مشيرة إلى أن هذا الانهيار الصخري نجم عن الأمطار الغزيرة التي تهم المنطقة.

وبينما فتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لغفساي تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للتشريح الطبي.