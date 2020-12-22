"انهيار لينكولن" وتوقف ترامواي يعمقان معاناة البيضاويين مع أزمة النقل

مازالت حركة الترامواي على مستوى محطة “السوق المركزي” بالدار البيضاء متوقفة، بعد واقعة سقوط أجزاء من فندق “لينكولن” التاريخي قبل أيام، وهو ما كبد العديد من البيضاويين مستعملي هذه الوسيلة مشاق التنقل صوب محطات أخرى لاستعمالها.

وأقدمت السلطات المختصة بالدار البيضاء على وضع سيارة للإسعاف، وإلى جانبها سيارة تابعة للقوات العمومية، على مستوى محطة السوق المركزي، وذلك لتنبيه المارة إلى خطورة المرور من جانب الفندق الآيل للانهيار، وكذا لتبيان توقف الترامواي، وعدم وصوله إلى هذه المحطة.

وقررت الجهات المسؤولة عن الترامواي بالعاصمة الاقتصادية وقف حركة الخط رقم 1 على مستوى هذه المحطة، وذلك إلى حين تأمين جنبات الفندق المذكور، تفاديا لأي أخطار قد تطال هذه الوسيلة وكذا الركاب، وهو ما من شأنه أن يطيل معاناة المواطنين مع التنقل.

ويضطر الركاب الذين يستعملون عربات الترامواي هذه الأيام إلى التنقل صوب محطة “الأمم المتحدة”، وسط المدينة، للتوجه صوب شارع عبد المومن، أو محطة “الديوري” و”المقاومة” بالنسبة للراغبين في التوجه صوب سيدي مومن، نهاية هذا الخط.

وأكدت شركة الدار البيضاء للنقل والوكالة المستقلة للنقل الباريسي أن حركة التنقل عبر محطة السوق المركزي ستظل متوقفة، وذلك إلى حين إقدام الجهات المختصة على تأمين منطقة ورش فندق لينكولن، بالنظر إلى أن انهيار جزء من الفندق كان قد أدى إلى سقوط أحجار على مستوى المحطة.

وكان جزء من البناية التاريخية لينكولن انهار ليلة الخميس الماضي، ما خلف هلعا كبيرا في صفوف المواطنين الذين كانوا يمرون بمحاذاتها؛ ناهيك عن خوف مستعملي عربات الترامواي الذين كانوا ينتظرون بالمحطة المجاورة لها.

وأربك هذا الانهيار الجديد، الذي ينتظر أن تعقبه انهيارات أخرى مع استمرار التساقطات المطرية، حركة خطوط الترامواي، إذ توقفت بين محطتي الشهداء ومحمد الخامس، على مستوى الخط رقم 1، وفق الإعلان الصادر عن شركة “كازا ترامواي” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجرى عقب هذا الحادث المفاجئ استنفار المصالح المختصة من أجل اتخاذ تدابير أمنية بسبب خطر انهيار الفندق، عبر وضع حواجز وموانع المرور تفاديا لأي حادث؛ كما تمت دعوة المواطنين المارة إلى تفادي العبور من جانبه.

ويعرف فندق لينكولن، بين الفينة والأخرى، انهيار أجزاء منه؛ وهو ما دفع الوكالة الحضرية بالدار البيضاء ومجموعة “REALITES” الفرنسية لتطوير المجالات الترابية، من خلال فرعها المسمى “REALITES AFRIQUE”، إلى توقيع اتفاقية من أجل ترميمه.