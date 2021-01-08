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‫تعليقات الزوار

4
  • سكفاندري
    الجمعة 8 يناير 2021 - 13:35

    لي كيجي كيعري هاذ البلاد. جات كورونا عراتنا جات الشتا عراتنا …..

    6
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  • kala
    الجمعة 8 يناير 2021 - 13:39

    نسأل الله العظيم أن ينزل اللطف، ويهدي كل من هو مسؤول على أبناء وطنه ويعلم السلام والأخوة والتضامن بيننا

    9
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  • hôtel alpha
    الجمعة 8 يناير 2021 - 13:42

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم .
    اللهم اضرب الضالمين بالضالمين وأخرجنا منها سالمين

    6
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  • simo
    الجمعة 8 يناير 2021 - 13:44

    حسب بعض المعلومات تقول أن هذه المنازل ثم تصنيفها من ضمن البنايات الآيلة للسقوط وثم إفراغها من سكنها الأصليين ثم استولوا عليها سكان آخرين؟؟؟

    5
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