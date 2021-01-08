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تعليقات الزوار4
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لي كيجي كيعري هاذ البلاد. جات كورونا عراتنا جات الشتا عراتنا …..
نسأل الله العظيم أن ينزل اللطف، ويهدي كل من هو مسؤول على أبناء وطنه ويعلم السلام والأخوة والتضامن بيننا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم .
اللهم اضرب الضالمين بالضالمين وأخرجنا منها سالمين
حسب بعض المعلومات تقول أن هذه المنازل ثم تصنيفها من ضمن البنايات الآيلة للسقوط وثم إفراغها من سكنها الأصليين ثم استولوا عليها سكان آخرين؟؟؟