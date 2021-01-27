إنهيار منزل متهالك وتضرر أخر بمدينة الدار البيضاء

تعرض منزل مدرج ضمن تعداد المباني الآيلة للسقوط وخال من السكان بدرب الجران بالمدينة القديمة، اليوم الأربعاء، لانهيار متسببا في انهيار جزئي لبناية مجاورة، وفق ما أوردته السلطة المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا.

وفور إشعارها بالحادث انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية لعين المكان لتأمين البنايات المجاورة ومباشرة عمليات البحث التي مكنت من إنقاذ شخص واحد، فيما تستمر هذه العملية للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين.