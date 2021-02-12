إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء

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‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن من الدارالبيضاء
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 11:01

    ومتى ستنهار تلك الخرذة الاسمنتية وتعاد تلك المحطة للاشتغال.

    3
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