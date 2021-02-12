إغلاق محطة للترامواي بالبيضاء

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
11:03
إسرائيل تلقح أعضاء مكتب الاتصال المغربي
-
10:12
معمل السكر بالصويرة ينتظر التثمين والعناية
-
09:17
اتحاد "الباطرونا" يُبعد المتحزبين لضمان الحياد
-
08:11
نشطاء يطلبون حماية ملك "ضاية دار بوعزة"
-
07:02
الصين تودع "سنة الفأر" وتستقبل "عام الثور"
-
06:23
مبادرة "أصدقاء المدارس" تصل إلى سيدي إفني
-
05:25
نجاح عملية جراحية لاستئصال كيس كلوي بأزيلال
-
04:45
شغيلة تحتج ضد الحرمان من "منحة كوفيد-19"
-
03:33
إدارية مراكش تؤيد عزل رئيس جماعة آيت ملول
-
02:06
البقالي يسوّق السياحة المغربية في سماء العالم
-
01:18
ساكنة بالعيون الشرقية تشكو "الحيوانات الضارية"
-
00:03
قانون جديد يعيد تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ومتى ستنهار تلك الخرذة الاسمنتية وتعاد تلك المحطة للاشتغال.