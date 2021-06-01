أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • ysf
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 15:54

    وفق الله في الحلال و أحسن إليك. الله يعوضك الخير في وليداتك. ممكن تتكلمي باللغة لي ترتاحي ليها،

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • علي نايت عمر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 16:04

    بائعة خبز تافرنوت…..تافرنوت يا تافرنوت…..نعم انه الفرن التقليدي المبني بالطين….آه كم هو لديد خبزه….

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:40

حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"

صوت وصورة
بائعة خبز تافرنوت
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 13:30

بائعة خبز تافرنوت

صوت وصورة
فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:41

فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟

صوت وصورة
مقاطعة المنتجات المهربة
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 01:58

مقاطعة المنتجات المهربة

صوت وصورة
معاناة الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 00:05

معاناة الهجرة غير الشرعية

صوت وصورة
حقيقة تسمم الدلاح
الإثنين 31 ماي 2021 - 22:33

حقيقة تسمم الدلاح