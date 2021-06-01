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تعليقات الزوار2
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وفق الله في الحلال و أحسن إليك. الله يعوضك الخير في وليداتك. ممكن تتكلمي باللغة لي ترتاحي ليها،
بائعة خبز تافرنوت…..تافرنوت يا تافرنوت…..نعم انه الفرن التقليدي المبني بالطين….آه كم هو لديد خبزه….