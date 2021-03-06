بابا الفاتيكان في النجف

استقبل المرجع الديني العراقي علي السيستاني، في منزله بالنجف في جنوب العراق، السبت، بابا الفاتيكان فرنسيس، وتم اللقاء في أجواء مغلقة.

وعُقد اللقاء مع البابا فرنسيس في منزل السيستاني المتواضع بحارة ضيقة في النجف وهو المنزل الذي يستأجره منذ عقود.

ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.