بابا الفاتيكان في النجف

بابا الفاتيكان في النجف
صورة: أ.ف.ب
السبت 6 مارس 2021 - 23:54

استقبل المرجع الديني العراقي علي السيستاني، في منزله بالنجف في جنوب العراق، السبت، بابا الفاتيكان فرنسيس، وتم اللقاء في أجواء مغلقة.

وعُقد اللقاء مع البابا فرنسيس في منزل السيستاني المتواضع بحارة ضيقة في النجف وهو المنزل الذي يستأجره منذ عقود.

ويأتي الاجتماع بين البابا والسيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.

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‫تعليقات الزوار

1
  • قمة التسامح الديني
    الأحد 7 مارس 2021 - 00:30

    اتمنى ان يتسامح السنة والشيعة ليس فقط في العراق بل في بقاع العالم الإسلامي لأننا في النهاية كلنا مسلمون وكلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.

    4
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