باحثون يصنعون طائرة "الدرون" من نفايات الأناناس

طور باحثون بجزيرة “بانجي” الماليزية طريقة لتحويل الألياف الموجودة في أوراق الأناناس، التي يتم التخلص منها عادة، إلى هياكل الطائرات الصغيرة بدون طيار أو “الدرون”.

ووفق وكالة “رويترز” للأنباء، فإن المشروع، الذي يرأسه محمد طارق حميد سلطان، أستاذ في جامعة “بوترا” الماليزية، يحاول إيجاد استخدامات مستدامة لمخلفات الأناناس الناتجة عن المزارعين في “هولو لانجات”، وهي منطقة تبعد حوالي 65 كيلومترا عن كوالالمبور.

ويردف محمد طارق أن طائرات “الدرون” المصنوعة من المواد الطبيعية المركبة لديها نسبة جودة أكثر ووزن أخف من تلك المصنوعة من المواد الاصطناعية. كما أنها أرخص وأسهل في التخلص منها، حيث إذا تعرضت الطائرة الصغيرة لأضرار، فإن الإطار يدفن في الأرض ويتحلل في غضون أسبوعين.

ويضيف الأستاذ نفسه أن النماذج الأولى المصنوعة قادرة على الطيران على ارتفاع حوالي ألف متر والبقاء في الهواء لمدة 20 دقيقة تقريبا.

ويأمل الفريق الماليزي إنشاء طائرة “الدرون” أكبر، لاستيعاب حمولات أثقل؛ بما في ذلك أجهزة الاستشعار، لأغراض الزراعة وعمليات التفتيش الجوية.