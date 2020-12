باحث إسرائيلي يخوض في الأمازيغية بشمال إفريقيا‎

أصدر الباحث الإسرائيلي بروس مادي ويتزمان كتابا جديدا بعنوان Amazigh Politics in the Wake of the Arab Spring، يتناول فيه مستجدات الأمازيغية على امتداد بلدان شمال إفريقيا.

الكتاب، الذي ستتولى جامعة تيكساس بالولايات المتحدة الأمريكية نشره، يعد الثاني من نوعه للباحث في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، بعد إصدار أول بعنوان “الحركات الأمازيغية بشمال إفريقيا”.

ويتناول الكتاب مواضيع حراك الريف واحتجاجات الجزائر، ويعتبر تتمة للكتاب الأول الذي صدر عن جامعة تكساس سنة 2021، والذي تناول علاقة الأمازيغية بالحكم في مختلف بلدان شمال إفريقيا.