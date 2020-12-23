باحث إسرائيلي يخوض في الأمازيغية بشمال إفريقيا‎

أصدر الباحث الإسرائيلي بروس مادي ويتزمان كتابا جديدا بعنوان Amazigh Politics in the Wake of the Arab Spring، يتناول فيه مستجدات الأمازيغية على امتداد بلدان شمال إفريقيا.
الكتاب، الذي ستتولى جامعة تيكساس بالولايات المتحدة الأمريكية نشره، يعد الثاني من نوعه للباحث في جامعة تل أبيب الإسرائيلية، بعد إصدار أول بعنوان “الحركات الأمازيغية بشمال إفريقيا”.
ويتناول الكتاب مواضيع حراك الريف واحتجاجات الجزائر، ويعتبر تتمة للكتاب الأول الذي صدر عن جامعة تكساس سنة 2021، والذي تناول علاقة الأمازيغية بالحكم في مختلف بلدان شمال إفريقيا.
ونعم التدبير الله يحفضك يا سيدنا الله ينصرك على من عداك
من خلال عنواني البحثين فهم لماذا هناك حميمية بين إسرائيل و التنظيمات الامازيغية العنصرية ضد العرب و اتضح أن الباحثين أمثاله هم الذين يضيؤون الطريق لهؤلاء لإحداث شرخ بين ابناء الوطن.
أما اليوم و بعد التطبيع ،ما نخشاه هو أن نكون نحن سبب تدمير و تشتيت شملنا بأيدينا.
نسأل الله اللطف
لن يكون للماسونيين الصهاينة الحاقدين علي الاسلام والمسلمين الصادقين اية قيمة مضافة للدول المطبعة. بل سيكون شرهم وفتنهم اكبر ضرر علي السلم والسلام بهذه المناطق التي تكلم عليها مؤلف الكتاب.. ان العقيدة الصهيونية مبنية علي خلق الفوضي والفتن بالعالم‘ وخاصة بالدول الاكثر هشاشة..(فرق تسود) . و(الفوضي الخلاقة) و(تمسكن حتي تشد) هذه كلها مقولاتهم.. وهل التاليف عن الامازيغية بمواطنها يعرفها هذا الاسرائلي(الصهيوني) اكثر من اهلها؟!!اذ يوجد من الفطاحلة العلماء من شمال افريقيا وحتي الصحراء يلمون بالامازيغية بادق جذورها ولهم فيها مولفات وابحاث.كثيرة ومتنوعة… وان الذين حكموا شمال افريقيا لقرون عدة وفتحوا اروبا ونشروا بها الاسلام وبنوا حضارة لازالت معالمها شاهدة علي عظمتهم ‘هم امازيغ.. وان التركيبة الحالية لسكان هذه المناطق اصبحة غير قابلة للتمييز‘اذ تمازجت الدماء بين الاعراق وتشابكت العلاقات بالمصاهرة وغيرها.. فسكان هذه المناطق شعب واحد ولهم دين واحد‘ الا بعض المغردين خارج السرب….
من خلال العنوان هذا كتاب لجعل التفرقة في المجتمع و الكلام عنه هو إشهار له.
الله وحده يعلم من حلق فقال الباري تعالى ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الارض فسادا )
هم اليهود في هذه الدنيا إشعال الفتن والحروب بين بني آدم والفساد فيها، من كان له مثقال ذرة من إيمان صدق الباري ومن كان خلاف ذلك فاليقرإ االتاريخ
كل ما يهدف إلى التفرقة وزرع الشقاق وإثارة الفتن والنعرات يحظى باهتمام الباحثين الصهيانة. وهذا ليس جديدا عندهم. إنهم يلعبون اللعبة في كل مكان.