باحث سوسيولوجي يعدّد أسباب تراجع مظاهر التديّن عند الشباب المغربي

رصد المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، في تقريره حول الحالة الدينية لسنتَي 2018 و2019، الفرضيات التي طرحتها بعض الدراسات حول التراجع في حالة التديّن، وحضور الدّين في الحياة العامّة بالمملكة، متوقفا عند دنو التدين الصحوي من نهاية مثالية نمطه وجاذبية مرجعيته.
وسجل المركز في مقابل السمة الأساسية التي طبعت النصف الثاني من القرن الماضي بصحوته المعاصرة، التي أسهمت في الرجوع القوي للدين، وتعزيز حضوره، واندماج التدين في الحياة العامة والخاصة للناس، أن الخلاصة التي تتجه الدراسات والأبحاث إلى تبنيها وتقديم الأرقام والنسب على صحتها، تؤكد أن الحالة الدينية في وضعية تراجع في مختلف مؤشراتها الكمية.
ويضيف التقرير: “غير أن تمحيص الأرقام والمؤشرات التي تقدمها هذه الدراسات تبقى غير دقيقة، ولا تستند إلى مؤشرات تراكمية، وتحاول البحث عن مبررات لفرضيات محددة سلفا في سياق ما يعرفه العالم العربي والإسلامي بعد الموجات الأولى من الربيع العربي، وما انتهى إليه من أزمات في بعض الدول، وما خلفه ذلك من إحباط سياسي واحتقان اجتماعي وحقوقي”.
ويتفق ياسين أمناي، الباحث في علم النفس الاجتماعي، مع الفرضية القائلة بتراجع حالة التدين وحضور الدين في الحياة العامة، ودنو التدين الصحوي، رغم اعتراضه على الفكرة التي تطرح التناقض بين التدين والإقبال على الحياة، مشيرا إلى أن “التدين جاء ليؤطر سلوكات الأفراد في المجتمع حسب الدين والمعتقد الذي يؤمن به الشاب”.
وأضاف أمناي، في تصريح لهسبريس، أن “تدين الصحوة هو ظاهرة اجتماعية نفسية تهدف للحث على مزيد من التدين بطرق وأساليب معينة، لكن الدين أكبر من أن يتم اختزاله في تدين الصحوة”، مبرزا أن “الإشكال الذي ساهم في تراجع هذا النوع من التدين وسط الشباب كون فكرته الجوهرية قائمة على ضرورة الاستسلام لقوى تعلو عليهم، كما أن فضيلته تتمثل في الطاعة وخطيئته هي العصيان”.
“هذا الانسحاب من التدين مرده إلى الصيغة التسلطية التي يقوم عليها دون معرفة اهتمامات هذه الفئة التي تطرح الأسئلة وتبحث عن أجوبة بعيدة عن منطق الأوامر والفرض”، مبرزا أن “هناك تمايزا بين الدين والتدين، باعتبار الأول تشريعات إلهية والثاني كاستجابة بشرية لتلك التشريعات”.
وتابع الأستاذ الباحث في جامعة محمد الخامس أن “تراجع تدين الصحوة مرده للتسليم بالمثل العليا والتجريد، بحيث لا تمت بصلة لواقع الشباب المعيش”، موضحا أن “هذا النوع من التدين جاء بمجموعة من القيم والمعايير البعيدة على اهتمامات الشباب، ولا تقيس واقعهم اليومي”.
وأشار أمناي إلى تراكم الإحباطات النفسية والاجتماعية لدى الشباب، خصوصا في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، موضحا أن “من يتبنى المقاربة الدينية في السياسية، وهنا الحديث عن الإسلام السياسي، وبعد المشاركة السياسية من خلال التدبير، أبان عن فشل هذا التيار الذي يتبنى خطابا ويقوم بعكسه في الواقع، وهو ما ساهم في التنفير من التدين المرتبط برموز هذا التيار”.
وشدد المتحدث ذاته على أن المزاج الذي يميز تدين الصحوة هو الحزن والشعور بالذنب، في مقابل الفرح والسعادة التي يبحث عنها الشباب في حياتهم اليومية، مشيرا إلى أن “الاقتصار على الذنب جعل الشباب يثورون على صيغة التدين التي يبشر بها تيار الصحوة”.
ووقف تقرير المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة عند تراجع وانحسار تأثيرات الدين على السلوك الجماعي في الفضاءات العامة، خاصة مؤشر راهن التدين وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ما يتعلق بالمدى المنظور وما يتّصل بقناعات وموقف الشباب من الدين والتدين.
واستحضر المركز في نصّه التقديميّ خلاصات مركز بيو الدولي والمؤشر العربي حول “بداية تنكّب الشباب عن الدين واستدارته ظهره للتدين وإقباله على الحياة”.
ارى ان هناك مؤامرة تحاك على هذه البلاد دولة و شعبا من طرف يهود يتآمرون علينا لذا ارجو أخد الحيطة و الحذر فهم يريدون خلق فجوة بين الشعب و الدولة الدين يحميه الله لذا فمحاربته خاسرة
الله تعالى امرنا بالتدين نقوم بفرائد التي فردت علينا ونجتنب ما هو محرم علينا وامرنا ايضا بالتمتع بالحياة فقال عز وجل ولا تنسى نصيبك في الدنيا بمعنى تمتع في الحياة بكول ما هو مباح وحلال طيب
حتى ولو صدق هذا التقرير. فإن فطرة المغاربة التي جبلوا عليها هي العقيدة الإسلامية مهما ابتعدوا عنها. لا بد أن يأتي يوم ويرجعوا إلى أصولهم..
يقول الفاروق عمر بن الخطاب .كنا أذلة حتى أعزنا الله بالاسلام فإن إبتغينا العزة بغير دين الله أذلنا الله
بالعكس ،التدين ازداد في صفوف المغاربة عامة وفي صفوف الشباب خاصة بعد كورونا .
من اسباب تراجع التدين في نظري هو ان الحياة أصبحت مادية وكثرة الملاهي من بينها الهاتف والتلفاز وووووو اللهم نجنا من الفتن
كلام مردود.. ولا يطابق الواقع.
الواقع كيقول سيرو شوفو المساجد فالدروس والمواعظ كيفاش الحمد لله عامرين بالشباب وحتى الاطفال..
شوفو صلاة الجمعة شحال ديال الشباب كيمشي للجامع.. شوفو صلاة الصبح.. غادي تلقاو تقريبا الشباب نصف مرتادي المساجد.
اكيد كاينين الشباب بزاف كيخرج للطريق وكيمشي للادمان.. ولكن بالمقابل كاين صحوة اسلامية هادئة ومعتدلة.
الاعظم من كل هذا رمضان وصلاة التراويح.. شوفو مسجد الحسن الثاني كيولي بحال المسجد النبوي بالشباب.
بغيتو تدخلو لينا بزز أن الشباب قليل التدين؟..
الحمد لله الواقع كيكذبكم.
الشباب المغربي متمسك بدينه كل التمسك والحمد لله والشكر لله
الجواب بسيط فقط يجب مقارنة عدد المساجد في المغرب بالمدارس حيث تجد قرية موجود بها مسجد وليست هناك مدرسة ابتدائية ونفس شيء لي المستشفيات مادا تنتظرون من هدا الجيل عندما يصل الطفل أو طفلة إلى سن المراهقة يجد نفسه بدون عمل وبدون دراسة ……ووووووو إدا إننا تحصد ما زرعتها ومن يتحمل المسؤولية
بحث فيه كثير من التناقض والمغالطات
بحيث لا فرق بين الدين والحياة الكريمة
والدين هو منهاج حياة والاسلام جاء ليبينه وينقيه
اما ما تحدث عنه صاحبنا في هذا المقال ليس الحياة بل الهوى واتباع الشهوات وهذا حقا يختلف عن الدين
اما عزوف المغاربة عن الدين فهذا فيه نظر لان هذا البحث اقيم في زمان الحجر الصحي حيث غلقت دور العبادة. والحقيقة ان في هذا الحجر الصحي اقبل الناس على التدين لشدة خوفهم من الموت وملاقات الله. واحسن دليل على ذلك هو اقبال الناس على دور تعليم القرآن من صغار وكبار وخاصة ونساء. ويمكنكم احصاء ذلك
الحمد لله الأمة بخير والدين الاسلام بتعاليمه منهاج حياة كريمة وفاضلة بدون منازع
أكيد لن أوافق صاحب المقال في ما ذهب إليه فنحن جيل السبعينيات كنا نعرف الإسلام اكثر مما يعرفه الجيل الحالي كنا نعرف سيرة النبي وحروبه وهجرته وعودته لمكة ونعرف الصحابة واحدا واحدا ونعرف حرب الجمل وحرب صفين ونعرف صحيح البخاري ومن هو البخاري بينما أتحدى أي صحافي أن يقوم بجولة في الشارع ويجد عشرة شباب يعرفون أسماء الخلفاء الراشدين بالتتابع أو أول معركة خاضها محمد ضد القرشيين .
التدين عند المغاربة لم يتغير ، بالرغم من محارابة وسائل الاعلام العمومي للتدين من خلال برامج و مسلسلات في أغلبها تنشر العري و الاغراء ، وعلى سبيل المثال فموقع الشيغ عبد النهاري يتعدى مليون مشترك …
كما يحضى شيوخ معروفين بعلمهم بمتابعة الملايين
دراسات تحتاج مراجعة .
لم أعد في سن الشباب، و لست متدينا، و لم أكن يوما متدينا، و لا يعجبني المتدينون بتناقضاتهم و نفاقهم.
لا أخوض في الغيبيات، و لا أحب من يخوضون فيها، و أكره الفكر الخرافي و إستغلال الدين و الإتجار به.
في المقابل أحب الحرية و الإقبال على الحياة، و أؤمن بالسلوك الحضاري و الكرامة.
الأمم و الشعوب لا تتقدم بالدين، و إنما بالعلم و العمل و حقوق الإنسان.
العلم والتكنلوجية هي سبب تراجع مظاهر التدين لدى الشباب لقد وصلتنا الثورة الفكرية والثقافية متاخرة في حين وصلت الى اروبا مبكرا بعد سيطرة الكنيسة على السلطة في زمن صكوك الغفران
الاسباب ترجع الى تأثير بعض الشخصيات ايجابيا مثل عصيد و بعض التنويريين. كذلك التأثير السلبي لحزب العدالة و التتمية الذي اظهر المتدينين على حقيقتهم
حقيقة. الملاحض في السنوات الآخيرة يوجد تراجع نوعا ما في ضهرة التدين. عند الشباب لكن من حسن ضننا و حسب الخبراء أن التطبيع مع الكيان الصهيوني سيدفع من جديد الشباب لتدين و هده المرة بقوة
هذا الموضوع مجرد تنبؤات فقط كيف تقول باحث اجتماعي يرسد أسباب نقص التدين. لا يوجد أحد يذخل بيوت الناس ويعرفهم هل مزال متدينين أم لا هذا هو تخريف على الناس. صورة الناس داخل المسجد هي تضليل القارئ فقط حتى تحاصرون عقل المتتبعين اتحداكم تنشروا وشحال من حاجة تنكتبها متنشروهاش معرفتش علاش.
كل منا يرى ما يحيط به
اذا كنت في حانة ترى كل الشباب سكارا
واذا كنت في مسجد ترى كل الشباب متدينون
وهسبس ارى انها قناة لا تدافع عن الإسلام
الى هؤلاء الدين ينتقدون الاسلام، في مادا افادنا الإلحاد والقومية سوى جلب الدل والعار والخيانة والانبطاع والتخلف ونهب اموال الشعب.
انا الاساتذة الكرام في مل ما طرح مع اللغة التي شرحوا بها الموصوع صعبة شيء ما على فءة من المجتمع . ما اريد ان اكد مما ذكر عن التراجع الملحوظ . هذا التيار الاسلاموجي بالاسم اما الجوهر فمفقود اقصد الحزب الساسي الذي يدعي المنهج الاسلامي . ولكن هذا الحزب يشمل مجموعة من ( شلاهبية ) لا دين ولا ملة لهم . وفتهم قرب من نهايته . حين سقوطهم سيصحوا الشباب وتعود الامور كما كانت وتمتلىء المساجد .
أتساءل دائما لماذا هذا المرصد لايقوم إلا بدراسات حول كل ما له صلة بالدين والتدين ؟ هل لديه مشكل مع الإسلام ؟ هل هو يعمل على تقديم هذه التقارير لجهات معينة ؟ ماذا عن الظواهر الأخرى التي تنخر المجتمع (الجهل، الفساد، الزنى، السرقة، الإدمان، البطالة، روتيني الومي، إغتصاب الأطفال …) ؟
الدين صناعة بشارية لفهم كينونة الحياة قبل ميلاد العلم و التقدم العلمي كان الانسان القديم يدعي أنه مع اتصال بإلاه أو آلهة تسكن السماء ولها علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لوجود الحياة و الخلق ، فعندما جاء التقدم العلمي كسر قيود الدين و وضح الكثير الكثير من الأمور التي وللأسف فسرها الدين بطريقة خرافية بسيطة فوق قوانين المنطق وفوق الطبيعة ، هذا جعل الشباب ينزعون عمامة المتدين ولبس بدلة العلم و السير على المنهاج العلمي ، وهذا بحد ذاته تطور جيد
اهلا بكم
تراجع التدين راجع الى وعي الشباب ونظرتهم العلمية الى الامور الدنيوية والأخطاء التي ارتكبها المشايخ في خطبهم ومحاضراتهم.
هدف الدين هو تغذية الروح. لكن في يوم من الأيام استطاع الشيوخ بتعاون مع الحكام ان يجعلوا الشعوب كلها امية لا تتقن الا السمع والطاعة. ولكن بوجود الإعلام الأزرق واليوتوب وغير ذلك اصبح الانسان يتابع في أكاديميين كبار يقولون عكس ما سمعه من مشايخ السلاطين وتجار الدين. ومن هنا اصبح الانسان يعيد النظر شؤونه الثقافية. احاديث غير واقعية. قصص لا يقبلها العقل. افكار غير علمية.
مثل صغير اتحداكم ان ياتي بأية من القران ذكرت فيها قداسة فلسطين بالحرف. المسجد الأقصى بناه بنو امية وسموه بالأقصى في القرن السابع. اما الأقصى في القران فيعني أقصى الشيء الا وهو بيت المعمور في السماء السابع وهذا في كل مراجع الأتراك والفرس ولكن القومية العربية ارادت له ان يكون في فلسطين فعليك ممتدين ان تقبل وإلا أنت كافر
مظاهر التدين في تراجع وهذا طبيعي في علم الانتروبولوجي وعلم السوسيولوجي لانها لم تعكس الا الجمود على شئ واحوال الناس في هذا القرن لم تعد تحتاج الى الفلكلور التديني العقيم . في المستقبل ستبقى فقط الاديان الروحانية وتندثر الاديان التشريعية او ربما تلك الاديان الكلاسيكية تحتم عليها المراجعات وتتحول الى اديان روجانية فردية .الاجيال القادمة لن تستطيع او قد يستحيل توفيق بين نمط حياتهم والتدين اللامنطقي بالنسبة لهم
الواقع انه بامكانك ان تكون مثلا في الأخلاق الفضيلة والحشمة ونبذ الانحلال الأخلاقي واتباع الشهوة دون الحاجة إلى التدين ،،، من سافر واتصل بمجتمعات اخرى واطلع عليها ،سيدرك ذالك ،…ثم ان الاطلاع على المخفي من التراث الاسلامي وفضاعات ماارتكبه المسلمون في فجر الاسلام ، سيدرك انه لايمكن اخفاء ان هذا الدين انتشر بحد السيف .
الأصح هناك فعلا تراجع التظاهر بالتدين كتقصير اللباس او ما شابه اما الإيمان ففي قلب و وجدان المسلم و الدين الإسلامي تربية و اخلاق و حب الخير للغير وووو . و ليس نوع من اللباس و هيءة شخص و الله أعلم
عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) ، قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :- ما من حاكم يحكم بين الناس ، إلا جاء يوم القيامة ، وملك آخذ بقفاه ، ثم يرفع رأسه الى السماء ، فإن قال : ألقه ، ألقاه في مهواه أربعين خريفا .
اخرجه ابن ماجه فى سننه
La religion n est pas importante , les principes et l éducation d abord , suivons les puissances économiques les pays scandinaves,le Canada , l Amérique….l avenir est laïc , les religions n ont plus de places dans ce Monde , car elles racontent que des conneries…. Loin de la réalité
غريب ان يدعي هؤلاء الذين يدعون انهم قاموا بدراسات واستنتجوا من خلالها وجود تراجعا في التدين لدي الشباب المغربي… فاين وفي اي مكان قام هولاء بهذه المعاينة.. ؟!!اظن ان العكس هو الحاصل الان.. فنسبة الشباب المتدين تفوق الاخرين بكثير.. ولكن يظهر ان اصحاب هذا القول لم يدخلوا المساجد لينبهروا بالواقع والحقيقة… اما وان ياتون باستنتاجات عبطية من هنا وهناك ويلفقونها كحقيقة ،فهذا امر مرفوض…..واتمني ان لا يكون هؤلاء يتعمدون هذه الادعاءات لخلفيات ملحدة مقيتة ..
تراجع المعاملات الدينية بسبب كثرة القوانين الإستعمارية الوضعية.
أما الدين الاسلامي. الحمد لله الشباب جد متدين في عبادته لله و إيمانه بالله قوي. رغم وجود مجموعة مفروضة تحاول اللعب على العصبية و التفرقة و تبعد الخطاب الاسلامي الجامع و الإخوة في الاسلام.
كل ما يطالب به الشباب هو المعاملات الإسلامية الحقة.
تراجع الاطفال عن الدين
يمكن ان نراجع هادا في أفعال رجال الدين المزدوجة الكلام كلامهم غير افعالهم، والاطفال الآن اصبحون يعرفون كل شبء عن الدياناة في المواقع الإجتماعية من دروس ومحاظرات خلاف لما كان سابق، كنا نعتمد على الفقيد ليلقنونا ما أرادو ان نسمع، الآن الأشياء تحولت جدريا والباحت يذهب الى ما هو أعمق و ويبحتون في الديانات الحظارات السابقة، قبل الاسلام والمسيحية واليهردية وغيرها من حظارات أخرى سبقت، فما باقي الآن للفقيه ان يلقن لأبناءنا، لا شيء في الواقو، لأن كل ما لقنوه أجدادنا الفقهاد واظح على مجتمعاتنا الاسلامية
الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها، أصلاً كلمة دين صارت أفيون ولعبة سياسي. دنيئة ووووووو، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين،
ردا على من يقول أن فطرة المغاربة هي الإسلام!!
أتعجب لوقاحة المستعرب المغربي كيف يبتدأ عنده التاريخ في المغرب، وكيف تتخالط عليه الجمل والمصطلحات عندما يسمى غزو المغرب لإسبانيا فتحا مبينا وغزو إسبانيا للمغرب إستعمارا مشينا، تاركا غزو العرب لشمال إفريقيا وراء ظهره وكأن التاريخ المغربي لم يبتدأ سوى بعد هذا الغزو الغاشم، إن فطرة المغاربة في جيناتهم الضاربة في التاريخ في الصخر والبحر والنهر والسهول والهضاب والجبال، إن من ينكر أن فطرتنا هي هويتنا التمازيغت التي تعايشت مع كل متغيرات التاريخ في السلم والحرب، هو إنسان جاهل أن أجداده إعتنقوا ديانات متعددة، وكل الديانات تبقى عند البشر ثقافة روحية مبدأها الإيمان والاقتناع وليس الإخضاع وتزييف التاريخ والعرق والجغرافيا.
كل ما نعرف ان الله خلقنا بدون استشاترتنا ، ويميتنا كذلك ، وبين ذلك وذاك يعيش الانسان في متاهات الحياة ليبلغ السراب الا من كانت له حياة روحية دينية سوية ، تساعده على التقوى و العمل الصالح . وفي زمان كورونا ، الدين لعب دورا اساسيا في التغلب على الخوف والهلع . وبالعكس كثر التدين والخشية من الله و الاستعانة به سبحانه .
* التدين يجب أن يكون عن قناعة و عقل و تدبر في سر الكون ،
و التأمل في خلق الله . لا عن التقليد الأعمى .
* إن هناك أناس ، منحهم الله ، ملكة حفظ القرآن الكريم و الحديث
النبوي الشريف عن ظهر قلب . و لكن قد لا تجد منهم واحداً يُعمِل
عقله ، فيفسر و يحلل و يحرم كيف و متى شاء .
* إنهم يصورون كأن الله و الجنة لنا وحدنا . و هذا ما يشجع على
الإرهاب في أناس محسوبين على الإسلام (دون ذكر الأديان
و الأعراق الأخرى تغدي بدورها الإرهاب و العنصرية ) .
* و لا ننسى أن كل واحد منا يعتقد أن ما سمعه و تربى عليه
هو الصواب . و لا يمنحك و لو لحظة للحوار ، و لا يصغي إليك .
هذا التقرير لا يستند على الواقع بل هو مجرد كلام للإستهلاك فقط، غالبية مرتادي المساجد من الفئات العمرية الشابة، كما أن جائحة كورونا كان لها الوقع الإيجابي و رجوع عدد كثير من الناس الى الطريق السوي، التدين في المغرب من الفطرة مهما زاغ البعض عن الطريق فالعودة تكون بسرعة لدى الأغلبية،.
قال تعالى في سورة الزمر (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53)
تحياتي.
واستحضر المركز في نصّه التقديميّ خلاصات مركز بيو الدولي والمؤشر العربي حول “بداية تنكّب الشباب عن الدين واستدارته ظهره للتدين وإقباله على الحياة”.
يعني ان المركز يتبنى اقبال الشباب على الحياة و ترك التدين. كأن المتدينين في في تعداد الموتى حسب الخلاصة أعلاه.
اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا
تقرير و دراسة مضحكين صراحة بل العكس هو الصحيح، هداكم الله.
يقول الله: 《أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون》
لا تحاربوا شيئ لا يحارب و لا يغلب..
كلام لا اساس له من الصحة هو فقط تمويه للقراء الذين تنطوي عليهم الحيلة .من هو هذا الباحث ؟ولكنكم انتم تسترزقون بهذا الكلام فاتقوا الله إن كنتم تؤمنون به حق الإيمان
الدراسة شئ ، والحقائق على أرض الواقع شىء آخر ،
نلاحظ تزايد إقبال الشباب على التشبث بالدين الاسلامي الحنيف .
الحمد والشكر لله .
يجب أن تخرجوا لنا تقارير عن تراجع التنمية والاقتصاد والصحة والتعليم والشغل ؟؟؟؟
وكذالك تقارير عن الاموال المهربة للخارج ، وتبييض وغسيل الاموال ؟؟
وووووووو ……..
كم هم منافقين هؤلاء المعلقين.يظنون أننا لا نعيش في المغرب ولا نعرف ما يقع فيه.واحد منهم يقول المساجد ممتلئة عن اخرها بالشباب لذا نرى يابني وقت اذان الصلاة الشباب يتسكعون في الشوارع دون أن يولوا اهتماما للصلاة وكذلك معظم فقهاء المساجد أصبحوا يشتكون بكثرة من عدم ارتياد المغاربة لها زد على ذلك ما نراه في حياتنا اليومية السكر وتدخين الحشيش والتعاطي للقرقوبي وايضا عدم احترام بعضنا البعض والسب والشتم فيما ما بيننا ومعظم الشباب يلجؤون إلى المواقع الإباحية عوض اللجوء إلى الله وغوغل شاهدة على ذلك حينما قالت المغاربة في المرتبة الثانية عربيا في مشاهدة المواقع الإباحية أما النفاق والكذب والغش والنصب والنميمة والغيبة فحدت ولا حرج ويكفيكم الجرائد الالكترونية وغير الالكترونية التي تتحفنا دائما بجرائمنا وانحرافنا إلا من من رحم ربي.هل نفاقكم هذا يامعلقين سيغطي على ما نقوم به فعلا من محرمات ومنكرات.فلا تغطوا الشمس بالغربال
التدين هو الابتعاد عن الحرام وليس عن الحياة .
التدين هو الاستقامة .
“مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ”.
سورة النحل
لمن ينتمي افراد هذا المركز. هل لهم إقامة في المغرب او في الخارج. ربما استنتاجهم على هذا الامر انهم لم يجتهدوا اكثر ليعرفوا ان السبب هو اغلاق المساجد بسبب كورونا مع العلم وبالتوثيق ان المساجد يقصدها الشباب من كل الاعمار بشكل يثلج الصدور وخصوصا يوم الجمعة .
يبقى تقريرا نظريا لا يعكس الواقع بالضرورةمن مظاهر تدني التدين أن الجرائد الاكترونية باعت ضميرها و أضحت تتكلم بلسان ممولها لا بلسان البحث النزيه.
التدين في المغرب لم يكن يشكل في اساسه اهمية لدى المجتمع عموما، فقد كانوا ينهلون من الدين مصالحهم ويتوارون بالفطرة عما يعيق سير حياتهم اليومية.. فعندما اصبح الدين يكشر انيابه عن طريق حراس المعبد وتجار الوحي.. وغدوا يفصحون للناس الاسباب الحقيقية (في نظرهم) لمجيء الدين وانه من الواجب على كل متدين تطبيق الدين حرفيا، اصبح من الضروري على هؤلاء الميتافيزيقيون شرح ماهية حرفية الدين.. وعندما فعلوا ذلك صدم الناس وتفاجأوا بمقدار الهوة بين هذا الدين وبين الاخلاق والانسانية التي عهدها المجتمع، فالدين كما عهدوه بسيط وهو رحمة وتعايش وحب وسلام،وكانوا يتعاملون على ذلك الاساس، لكن حينما تم التسويق له كأنه اسلوب حياة ونظام عام يشمل كل شيء ومن الضروري ان يطبق حرفيا، حاول المجتمع بحسن نية التنقيب داخل اسوار هذا الدين فتمكنوا من ادراك جوانب كانت خفية تبدي مقدار اللاعقلانية واللاانسانية منه، وبالتالي نفر العديد منهم من هذا الموروث وتبرأوا منه، واضطر البعض الاخر منهم للترقيع وقراءة الدين بطريقة ملتوية، وكلاهما اصبح يغرد خارج السرب التديني على اي حال..
يرى الشباب بأم عينهم تجار الدين كانوا يقطنون الاحياء الشعبية و يذهبون مشيا او على الحافلات لقضاء حوائجهم، اصبحوا في ظرف وجيز يسكنون الفيلات و يركبون السيارات الفاخرة و يلبسون الكرفطات بعدما كانوا يختبأون في جلابيبهن يبنون مقر حزبهم بالملايير و يسافرون الى باريس لينزعوا الحجاب و الى مصحات المانيا للشفاء من امراضهم و يدافعون على معاشات البرلمانيين و الوزراء…. فاراد الشباب ان يحرقوا المراحل و يحرقوا الى اوروبا بدون نفاق، بل بالمغامرة، للاستفادة من نفس الامكانيات التي كان يحلم بها تجار الدين قبل وصولهم الى المراكز و المناصب الكراسي… هكذا، فهم الشباب عندما بدأ بنكيران يلبس الكرافطة بعدما وصل سن التقاعد للحصول على تقاعد مريح!
انا لست باحتا ولا مفكرا، التراجع الديني يتحمل مسؤؤليته علماأنا الافاضل يشرقون ويغربون يحرمون ويكفرون و يدعون ان لهم مفاتح الجنه ماكان حرام اصبح حلال لم نرى منكم الا المأسي وكثره اللكلام تقولون مالا تفعلون تناقضات وتلاعب بالدين فلا تلومون الا انفسكم انتم كرهتم الدين في اعيننا ولكم الحساب يوم الاخره.
لولا الدين والامان لكنى في الهاوية مثل البعض الدين هو عمودنا الفقري و الدين هو عصمة امرنا وللا الدين لكثر الجهل من اهل الجهل ولولى الدين الحنيف ما جمعتنا امة واحدة ومن يحقد على دينه ليس له دين يعني جاهل بكل الكلمة كل امة لهى دين المسلمين النصارى واليهود يجب عليك ان تتبع اوامر الله سبحانه ورسوله الرسول تعاون مع الامم بالدين الحنيف وبالعقل والثبات لا بالجهل كجهل اليوم يعرفون الحق وينكرونه ويطعنون فيه بالله عليك هل انت متدين انا ارى في شبابنا المغربي ملتزمون بمعن الكلمة الدين يعلمنى كيف اتعامل مع الناس وكيف احترمهم مهما كان الدين لا يفرق بين النس الدين يجمع بين الناس والشجرة الطيبة تاتي اكلها بفضل من غرسها
بالعكس وبالعين المجردة زاد التدين وبشكل كبير مع كورونا بالرغم من سعي الساعيين لابعادنا عن قيمنا وتقافثنا وديننا
الدولة والمجتمع يمارسان تضييقا كبيرا على حرية المعتقد من خلال العقاب والوصم والإهانة والتهديد. ورغم ذلك هناك تصاعد لموجة الالحاد والشك في الديانة الإسلامية. وذلك لأن الانترنيت قضى على احتكار المعرفة الدينية بحيث أصبح بإمكان أي شخص قراءة تاريخ الاسلام والمسلمين والفقه.. ليخرح بخلاصات وقناعات متحررة من القوالب التي وضعتها المؤسسات الدينية.
يامن تبحثون عن الحياة ابجثوا عن سبب خروجكم إليها ووجودكم فيها !
الواقع كل الدول الغير متدينة هي دول متقدمة اقتصاديا ،اجتماعيا . صناعيا،وعلميا .اليابان على سبيل المثل لا الحصر. دولة لا دينية مثلها مثل الدول الإسكندنافية.أوربا أصبحت ملحدة بإميتياز . لكن الدول العربية المسلمة رغم ثرواتها البترولية مصنفة في خانة الدول المتخلفة . كيف نحلل ذلك؟ سؤال
هذا الدين من عند الله وهو لأجل نجاتنا واعجب كيف يكون هناك ملحدون هذا الزمان لو كانوا فقط يجيدون اللغة العربية لوجدوا في إعجاز القرآن اللغوي و النحوي ما يكفي من الأدلة. أما من يتبع الدين فلنفسه ولنجاته، و الخاسر الأكبر من يعرض عن هذا الدين، والله غني عنا وعن تديننا، والجهل أكبر عدو…
كأن هذا الباحث ”الجليل” إختزل عينة الشباب موضع الدراسة وقزمها إلى شخصية المتمردة على حزب العدالة والتنمية التي تبجحت بسفورها علنا، ظنا منها أن الحجاب فريضة حزبية مثلا ؟؟
مقال سطحي و إختزالي جدا لا يعدو أن يكون مجرد تخمينات شخصية لا أسس سوسيولوجية قوية له
جاء في المقال :”تراجع في حالة التدين” و ” حضور الدين في الحياة العامة ” السؤال هو : هل يمكن حصور الدين في الحياة العامة مع تراجع حالة التدين ؟ هذا تناقض يفرغ هذا المقال من كل محتوى مفيد.
إلى من يقول أن الشباب يرتاد المساجد بكثرة.انظروا فقط إلى الصورة المرفقة بالمقال.شابين أو ثلاثة والباقي كبار السن لذا لا تكذبوا على أنفسهم لأننا نعرف جيدا بعضنا البعض وأصلا نصف المجتمع المغربي لا يصلي لأنه طوال الوقت في الشوارع والمقاهي وحتى أوقات الصلاة تجدهم فيها النميمة والنظر إلى كل من يمر أمامهم عوض غض البصر