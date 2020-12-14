باحث مغربي: غالبية الإسلاميين يستحضرون الإيديولوجيا قبل الوطن

مُتذبذبة مواقفهم بين الصحراء وإسرائيل، كان الإسلاميون آخر الملتحقين بركب مباركي خطوة الاعتراف الأمريكي بمغربية الأقاليم الجنوبية، بعد تردد بشأن عودة مرتقبة للاتصالات الرسمية بين الرباط وتل أبيب مستقبلا.
وعلى امتداد الأيام القليلة الماضية، تفرّقت سبل تنظيمات الحزب الحاكم (البيجيدي) بين الدعوي الذي اختار انتقاد الخطوة وبين الشبيبة التي أثار رئيسها محمد أمكراز الجدل على قناة إيرانية، فيما التحف السياسي عباءة المثمن للقرار والمتشبث بفلسطين.
وفي المقابل، اختارت جماعة العدل والإحسان، من خلال أدبياتها الكلاسيكية المعروفة، رفض خيارات استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية؛ لكن مع التنصيص هذه المرة على مغربية الصحراء، بعد أن غاب هذا الموقف خلال “أزمة الكركارات”.
سعيد ناشيد، الباحث في شؤون التنظيمات الإسلامية، اعتبر أن المغرب أمام انتصار دبلوماسي ووحدة ترابية، مؤكدا أن هذا هو موقف الحلف الوطني داخل البلد، في انتظار تأثيرات الخطوة الأمريكية والتحاق باقي الدول ومعها الأمم المتحدة.
وأضاف الباحث في شؤون التنظيمات الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الإسلاميين عموما يستحضرون الإيديولوجيا قبل الوطن، وبإطلاقهم أحاديث التطبيع يحاولون نزع الفرح عن موعد تاريخي للمغاربة، مشيرا إلى أن الجميع يطبع سواء سرًّا أو علنا.
ويفضّل المتحدث أن تكون العلاقات علنية لضمان مأسستها، مسجلا في هذا الباب أن البعض يرى في تركيا نموذجه، وهذا البلد مطبع، وبالتالي لماذا هذا الموقف تجاه المغرب فقط، معتبرا أن ما جرى لن يلغي دعم القضية الفلسطينية مستقبلا.
وأوضح ناشيد أن الإسلاميين في ورطة مواقف، مسجلا أنهم على امتداد سنوات حضورهم لم يدعموا فلسطين بأيّ شيء سوى الشعارات الرنانة، مشبها معرفتهم بالتطبيع وصمتهم عن سريته بموقف التنظيمات من العلاقات الرضائية.
وزاد الباحث في شؤون التنظيمات الإسلامية قائلا: الحركات الإسلامية لا تزال متذبذبة المواقف بين الوطن والخارج؛ لكن من يعتبر تركيا نموذجا يحدث عنه الجميع مطالب بزيارتها ومعاينة حجم العلاقات الإسرائيلية التركية، وكم من طائرات السياح يتبادلها البلدان.
الدين ليس ايديولوجيا…واذا كان من تسمونهم بالاسلاميين يعطون الأولوية له على التعلق بالوطن فهذا خطأ في التقدير من كاتب المقال…صحيح ان الله تعالى يقول في كتابه المبين:”أننا المؤمنون اخوة”…لكن كان على الكاتب أن يراجع معنى ومدلول الاخوة في الدين…ثم إن اعتراف امريكا بمغربية صحرائنا يراه الكثيرون خطوة مهمة جدا لانهاء نزاع ارادت منه جارتنا الشرقية ان تعرقل تنميتها بل وتنمية المنطقة برمتها…لا لشيء إلا للحقد الدفين الذي يكنه حكام جارتنا لبلدنا…لكن هذا الاعتراف الأمريكي لا زال معلقا،وهو ليس نهائيا،فقد يلغيه الرئيس الجديد جو بايدن…وقد لا يعتمده الكونغرس الامريكي…وعلى أية حال فليس ما يسمى بالاسلاميين وحدهم من يتوجس من اعلان ترامب عن مغربية صحرائنا…فهذا الاعلان يجب ان تتبعه خطوات أخرى لجعله فعالا ومنتجا لآثاره في أفق إنهاء هذا النزاع المفتعل وعودة اخواننا المحتجزين في تندوف…
حول تعليق علي تطبيع العلاقة مع المحتل الصهيوني ان ضد اي تطبيع مع المحتل الغاصب المجرم في حق المسلمون اقول في حق المسلمون وليس شعب فلسطيني الفلسطنيين ما كانو يوما لهم دولة انما فلسطين دائما تابعة لدول المنطقة اما كانت تابعة للقوي في المنطقة يعني فلسطين وقف اسلامي وهاد الوقف يجب علي المسلمون الحفاظ عليه من شرق بلاد الاسلام الي غربه اما التطبيع فهو زائل ولا نعترف به نحن كشعوب اسلامية
التطبيع اوغير التطبيع لايهم المهم هو حذاري من الفتنة والاتقسام بين افراد الشعب المغربي… مانراه من تعليقات ومشاخنات في الفيسبوك خطير حدا
المشكل في المغرب و في جميع الدول العربية و الإسلامية ، انه تأخذ قرارات بدون نقاش لا مع الأحزاب و لا مع نواب الأمة المنتخبون ! فيبقى الشعب اخر من يعلم بالحدث !
سؤال مفتوح للنقاش ( و بدون عواطف من فضلكم )
ما العيب اذا طبعنا مع اسرائيل،اعتقد في نظري التطبيع سيخدم القضية الفلسطينية لانك ستتقرب من الطرف الاخر اكثر فاكثر وبامكانك انتزاع الحق بطرق سياسية. وفي نفس الوقت ستخدم مصالحك يعني ضرب عصفورين بحجر واحد خاصة وان لنا طائفة يهودية مهمة في اسرائيل لا تنسى البلد الذي احتضنها وترعرعت فيه.علما بان المغرب سيقيم علاقات مع اقوى دولة في العالم من حيث التكنلوجيا المدنية والعسكرية وتطورها في المجال الفلاحي ايضا خاصة وان المغرب يعول كثيرا على الفلاحة.
من لم يرد التطبيع فاليتحدث على نفسه فقط وليس على كل المغاربة.فانا مغربي ووطني حتى النخاع اتفق 1000000% على التطبيع لانه مفتاح لتطور وتقدم المغرب.ويخدم وحدتنا الترابية التي ندافع عنها منذ زمان.دوالتي هي حلم كل مغربي.
من عقائد اليهود الواردة في التلمود، أنهم شعب الله المختار، وأن ما تبقى من البشر هم عبارة عن حمير أوجدهم الله لخدمتهم ولا مجال للمقارنة مع اليهودي وغيرهم…وهذه الأمور يدرسونها وهم أطفال.
كما أن تاريخهم من لدن موسى عليه السلام إلى الآن كله مكر وخداع وخيانة وقتل ووو.
فالذي يضع يده في يد اليهود دائما في خسارة وإن كان يراه البعض مصلحة وفوزا.
مقال هزيل لا يرقى إلى مستوى النشر حيث يحاول كاتبه زورا اتهام الاسلاميين بعدم الوطنية في حيث أنهم لا يملكون شيئا في مثل هذه القضايا الكبرى في السياسية الخارجية ولا يجوز لهم التغريد خارج سرب الموقف الرسمي للدولة لا في قضية الصحراء ولا في غيرها.
سبب التطبيع هو الأزمة الإقتصادية التي يعيشها المغرب وأنه لا مكان لأي مشكل آخر. فأعداء الوطن اختاروا ها الوقت بالدات لإستفزاز المغرب وإضعافه بتحريك البوليزاريو، لكن المغرب فطن للعبة وأراد التعامل بالبراغماتية عوض نفاق بعض الدول الإسلامية والعربية التي ضحى بالكثير من أجل قضاياهم. فاختاري الحياد وتفرغ لمشكلة الصحراء. أما عن الحركات الإسلامية فهي أصلا تضررت في مواردها المالية بسبب كورونا لأن معظمهم يسلك طريق التجارة ومنهم من يبحث عن تعويض أجنبي ولو على حساب الوطن.
هؤلاء مجرد تجار الدين يخافون على كساد سلعتهم، والمغاربة الأحرار يعرفونهم على حقيقتهم
كان الإسلاميون آخر الملتحقين بركب مباركي خطوة الاعتراف الأمريكي بمغربية الأقاليم الجنوبية
المغاربة 99,99 مسلمون أنت ياصاحب المقال أعتقد والله أعلم من الأقليات
للأسف لا فائدة من التطبيع فترامب لا يعتد به، ويايدن لا يعترف بقراراته الأخيرة والمتسرعة وسترون خسارة الإعتراف مباشرة بعد تسلمه الحكم
و لن ترضى عنك اليهود و النصرى حتى تتبع ملتهم. هل الإسلام إيديولوجية ترتفع فوقها مصلحة الوطن؟؟ ماذا تريد أن تقول؟ كان أحرى بك أن تقول أن رسول الله تعامل مع اليهود في التجارة و في كل شيء وهذا ليس محرم، انما لم يكن ذلك التعامل على حساب العقيدة و الرسالة، فحين كان الأمر حاسما أخرجهم من أرض المسلمين. إرجع الى خيبر التي لازال حقدها يتغلغل في نفوس اليهود. و نحن كذلك نقول نفس الشيء: لا نوالي اليهود على حساب القضية التي لا نملك الآن أي وسيلة للإنتصار لها. فكان ضعفنا هجوم على الحلقة الأضعف الآن والتي هي الدين و الإسلام. كلها بضع حقب ويكون الجميع فوق أرض تضاء بنور ربها و يوضع الكتاب و يؤتى بالأنبياء و الرسل و الشهداء و يقضى بين الجميع بالحق و هم لا يضلمون. احرس ان تكتب من المنبر الصحيح كي تبعث على منبر من نور.
الخميس ١٠ دسمبر سيظل اليوم الأسود في تاريخنا ،ا ليوم الخيانة
.الفائز الأكبر هو نتنياهو. استعمار الاراضي الفلسطينية سيستمر والموقف الامريكي من الصحراء لن يغير شيئا
لا لتطبيع مع الصهاينة
ما علاقة الدين مع معاملة جميع الدول وجميع الجنسيات .ماذا استفدنا قرابة 47 سنة .كنا في موقع ضعف مع مشاكل جارة السوء ….بهذه العلاقة القديمة التي كانت سرا .اصبحت اليوم جهرا أمام العدو والصديق .وسنصبح إن شاء الله في موقف قوة .وموقف رابح رابح .سلعتنا تباع بأرخص الأثمنة على حساب الصحراء . وكل شيء تدخل فيه مشكل الصحراء .وعدة مواقف مروا علينا بالتسامح من أجل الصحراء……. غدا بحول الله لانركع لأي كان .سنصبح في موقف قوة …..وبهذه العلاقة ماذا يتغير فينا من الناحية الدينية .مثلنا مثل جميع دول العالم …بالنسبة للقضية الفلسطينية .شعبها ادرى بمصيرهم من كل شعوب العالم …حكومة فلسطين متطبعة مع اليهود كأنهم إخوة .السيارات الفارهة وأحسن أنواع اللباس وووو …… كل إنسان ينظر إلى نفسه وما يجني …نحن في المغرب بإذن الله سنصبح من أرقى الدول …. لأننا اخرجنا من البيست وشدينا الطريق الصحيحة ..والمستقبل أن شاء الله آت .ويصبح المغرب هو بلاد الحريك .
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اليوم الاخر قبل الحياة الدنيا والمسجد الأقصى اولى من كل شيء لا للتطبيع ولا للحوار على المقدسات لان ارض الإيواء والمعراج في عنق كل مسلم وليست قضية فلسطينية بل قضية أمة تتعلق بعقيدتها منصوص عليها في القران لقوله تعالى سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقضية الاقصى قضية مصيرية حياة او موت لا للتطبيع ولا للاعتراف بالغاصب المحتل
يجب أولا أن نعطي تعريفا موحدا للتطبيع لأن كل تيار يفسره بما شاء إذ ذاك سيحل هذا الاشكال .
الدين لله و الوطن للجميع. المغرب و المغاربة اهم بكثير من فلسطين و الفلسطينيين. لنستذكر موقف السفير الفلسطيني بالجزائر
هؤلاء على حد تعبير الشاعر الفلسطيني محمود درويش رحمه الله لا يعرفون الا الخطابة والفرارا…لا تجديد ولا منطق ولا عقل سوى التخويف والترهيب وينسون ان الخطاب العلمي والتكنولوجي هو ركيزة المجتمعات…السياسة الواقعية هي النظرة المستقبلية المتجلية في حوار الديانات لا الاقصاء واغلاق الاذنين….من حق اليهود الحياة والوجود وذلك بالتعايش العبري الاسلامي …حين تنظر الى الخلف وعيناك مغمضتان عن الحاضر والمستقبل اكيد انك ساقط ومنهار لا محالة …
نعم و هناك ايضا من يستحضر الخيانة قبال الوطن ، يستحضر للانبطاح و الركوع للصهيونية قبل الوطن!
هؤلاء الإسلاميين لا يهمهم لا الوطن ولا فلسطين ولا يحزنون كل ما في الأمر هو الاسترزاق والسيطرة على بعض العقول الضعيفة والتي لا ترى أكثر من طول مناخيرهم . ( والدليل هذا الخطاب على قناة إيرانية و بالمقابل طبعا ) كولشي عاق بكم والسلام عليكم. —
أكيد. الاصطفاف و التبعية لأطراف تحمي مصالحها بشتى الوسائل منها العسكرية وتطبيع منذ 60 سنة أو أكثر وتحالفات مع الشرق والغرب ويفتون للاخرين بألا يقوموا /أو يقوموا بكذا… . الاسلامويون مثلهم مثل اليساريين – وجها لعملة واحدة الوطن في واد وهم في واحد. والمعاكسة هي القاعدة.
بالنسبة للمتأسلمين المغاربة فلسطين أهم من الصحراء بل اكتر من ذلك فلسطين أهم من المغرب و هم مهووسين بمشاكل الشرق الاوسط و لا يهم قضايا المغرب المصيرية.
ماهو اسمى في نضرك إرضاء الرب ام إرضاء العبد؟
قضية فلسطين قضية عادلة ولكنها بايدي محامين فاشلين…وبدون مزايدة فالصحراء الغربية مغربية وكذلك موريتانيا والصحراء الشرقية بما فيها تندوف..وان لم تسمح الظروف الداخلية والخارجية لهذا البلد بان يسترجع اقاليمه الشرقية وحدوده مع السنغال ،فهذا لا يلزمنا بان نتنكر لفلسطين التاريخية ونرضى بان يعيش الفلسطينيون المظلومون محاصرين ومقهورين في بلدهم ومشتتين في اصقاع العالم ليحل محلهم من اليهود من لا تربطهم بفلسطين الا خرافات تاريخية .
الاسلاميون عموما والاخوان منهم بشكل خاص لايعرفون معنى وطن بل يعتبرون المصطلح في ادبياتهم الداخلية التي لايطلع عليها غيرهم كفرا بواحا وصنما وعائقا امام تحقيق حلم الخلافة الذي هو مبتغاهم، فالولاء كل الولاء عندهم للمرشد و القيادة و بل مستعدون ان يحرقوا اوطانهم في سبيل وصولهم للسلطة بل وبيعها للدول التي ترعاهم وهذا نراه يوميا في اعلامهم في مصر وسوريا وليبيا حيث يدمرون اوطانهم و يسخرون من مؤسساتها و جيشطوشها رغم كل عيوب هذه الدول، ويمجدون الاتراك والقطريين بل مستعدين لبيع وطنهم للشيطان التركي الذي يهللون له و يسبحون بحمده و يجدون له الاعذار مهما خالف توقعاتهم ونهجهم، اما فلسطين فهي مجرد شعارات جوفاء ببغائية ضمن الديكور المؤثث لأدبياتهم مصلها مثل التجارة في الدين من اجل تدويخ البسطاء واللعب على عاطفة العوام اما تحت الطاولة فالله وحده يعلم ما يجري هناك.
من البديهي والطبيعي إستحضار الإديولوجية قبل الوطن. أليس شعارنا هو الله، الوطن، الملك. فالله عز وجل (الإديولوجية) يسبق الوطن.
طبيعي جدا أن يقدم الدين على الوطن.نعم نحن مع مغربية الصحراء ونحب مغربنا الحبيب .ولكننا نحب الإسلام أكثر وولاءنا لديننا أكثر وأكبر.
بغيتي تقول غالبية المسلمين يستحضرون الدين قبل الوطن.
شوف شعار المملكة قبل متحل فمك.
الله الوطن الملك معجبكش لحال نحيدو الله و نديرو الملك الوطن
في الحقيقة اتذكر تلك الخرجة التي خرجها ملايين البشر كما تم تقديرها آنذاك خلال عملية جنين التي سفكت خلالها دماء الفلسطينيين أطفال نساء وشيوخ حيث أُبيدت اسر عن آخرها وشردت أخرى بكينا لحال هؤلاء وشاطرتنا السماء بكاءنا حيث لم تفتر هطولا للمطر منذ الانطلاقة من باب الحد إلى مكان وصولنا حيث افترقنا والحناجر قد بحت من الشعارات نحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا ولكن مصلحة الوطن فوق كل المصالح أمام تعنث البوليزاريو بدعم من شيوخ العسكر الجزائري المعقد من سيده المغرب فكان التطبيع مقابل دعوة عاهلنا المفدى إلى قيام دولتين تتعايشان في سلم وسلام ومقابل جلب استثمارات أمريكية واسرائلية إلى الصحراء المغربية مصلحة بمصلحة
تساءل أحد المعلقين ما العيب في التطبيع؟
العيب هو أن تطبع دون أن أي تنازل (compromise) من الجهة الأخرى. الجامعة العربية عرضت على “إسرائيل” اتفاقية للسلام قابلتها بالسخرية والمضي قدما في بناء المستوطنات فوق الأراضي الفلسطينية المعترف بها من الأمم المتحدة. وقد كان العالم يقاطع النظام العنصري في جنوب إفريقيا ولم يطبع معه إلا بعد أن ألغى نظام الأبارتايد رغم أن ما قوم به إسرائيل أسوأ مما قام به النظام العنصري الإفريقي.
على “إسرائيل” أن تنتهي عن اغتصاب الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية من جانب إنساني حتى لو لم يكونوا عربا أو مسلمين.
كلمة حق يراد بها باطل فلسطين عند المسلمين ليست أرض كباقي الأراضي في أنحاء العالم بل هي جزء من ديننا الحنيف كالصلاة والصوم والحج. وغيرها من العبادات .
بإذن الله في سنة 2022 ستختفي المسماة إسرائيل من الوجود.و بذلك سيكون المغرب حصل على صحرائه مجانا كأن أمريكا اعترفت بمغربية الصحراء من دون ابتزازه بالتطبيع.
اللعب -ونحن على أبواب انتخابات تشريعية- على وتر الدين والعروبة والقومية من لدن من يدعون أنهم يملكون صكوك الغفران والتدين لم يعد ينطلي على عامة الشعب وأين هؤلاء من قضايا الوطن والمستضعفين ممن حرموا أبسط شروط العيش الكريم عبر اقتطاعات متوالية للأرزاق والقوت اليومي والزج بهم في متاهات القروض الربوية والتي رهنت مستقبلهم ومستقبل أبنائهم لعقود.
الدين الحق لله ومن ينصبون أنفسهم كهنته وهاماناته إلى زوال وفيما يخص التطبيع فنحن مع مصلحة البلاد وما سوف تجنيه من تعاون وفرص عمل واستثمارات في مجالات يُشهد بالباع الطويل للبلد العبري فيها من فلاحة وتكنولوجيا وسلاح وبلدنا أحوج منه اليوم لمن يسانده في قضاياه المصيرية بشكل براغماتي بعيدا عن العواطف.
يجب فصل الدين عن السياسة العبادة والدين فردية لا جماعية لا يمكن للدين أن يجتمع مع السياسة الإيديولوجية الدينية لا تساير التقدم بل لغة المصالح هي الضرورية الجماعات الإسلامية في المغرب تشترك في تجارة الدين واستغلال حاجة المواطن الضعيف لكن ما نراه حاليا هو هذه الإيديولوجية الدينية لم تعد تسيطر على عقول الناس واندثارها لأن الدين ممارسة فردية لا جماعية العباده تكون مشتركة أما الأمور السياسية لها أصحابها
لا تناقض بين الاقتناع بأن صحرائنا مغربية وبأن التطبيع خيانة. فليس الحرص على وحدتنا الترابية بنقيضٍ لدعم تحرير فلسطين، ولا دعم تحرير فلسطين بنقيضٍ للحرص على وحدتنا الترابية.
فكفاكم من التنميط و حشر أراء الناس في الزاوية. !
شيء طبيعي لان الوطن يزول والآخرة تدوم (هاد سبعين ديال المشماش “الدنيا” كادوز دغيا الاهم هوا اللقاء مع رب العزة)
المغرب بلد مسلم شأتم ام ابيتم فقد استشهد الآلاف من المسلمين حتى يصل الاسلام الى بلدنا هذا ندافع عن الحق.حقنا في مسجد القدس وحق الفلسطينيين في ارضهم وبلدهم.كلمة ارض المييعاد لا يقولها سوى الصهاينة الآن عرفت سبب حكم الفشلة ل العرب وماهي الغاية منه اما التطبيع فلن يستفيد منه سوى الحكام ليس غيرهم استفادة البقاء في الحكم و استفادة مالية وصلت الى3 مليار دولار متلا وجهت ل شركات تامين و بنوك وشركات طاقة متجددة كلها في ملكية الملك
لكل معياره و أبجدياته فالتيار الإسلامي يستحضر مبدأ (الأمة) و بالتالي الخلافات الحدودية مجرد تفاصيل و تلقى الوحدة على أساس الدين هي الأساس.
الحدود المفتعلة ما هي إلا طارئ لكن المهم هو البعد الديني الذي يسعى إلى توحيد الدول و أخد مبادرة المضي للأمام في إشعاعي عالمي.
سؤال
لماذا أمريكا تدافع على إسرائيل؟
و نحن لا يحق لنا أن تدافع على أشقائنا في العروبة و إخواننا في الإسلام؟
لا تحلموا بمساعدة الغرب و الصهاينة لتنهضوا!
الإتحاد مع إخواننا العرب و المسلمين هو سبيلنا للتقدم و الوجود. وسينتهي بالجميع إدراك ذلك بعد أن يفوت الأوان٠
هههه يكاد الرجل يضحك من ركبتيه الايديولوجيا…قل الدين الاسلامي او الاسلام…ولا تغطى الشمس بغربال …
و هل المسؤولون يفكرون في الوطن , قبل مصالحهم السياسية فليوقفوا اتفاقية نقل الغاز الجزائري عبر التراب الوطني و التي ستنتهي بدخول عام 2021 , واش كتحقوا مصلحة لاعداء الوحدة الترابية اش هاد الخيانة ولا خايفين من الاوروبيين
الاديولوجيا قبل الوطن :حتى مفهوم الاديولوجيا غاءب عندهم كل ما في الامر فاعل ومفعول به وتحركهم عواطف خارج التغطية سجب واستنكار عبارة عن عرض فلكلوري
ان المغرب كان ومازال من اكثر الدول دفاعا عن القضية الفلسطينية ومساعدة للفلسطينيين ولو انه لم يجد ولو مرة واحد مساندته في وحدته الترابية من طرف الفلسطينيين ولو بقول اللهم هذا منكر من تصرفات الجزاءر بل ان الفلسطينيين انصفو مرارا الى جانب اعداء المغرب من اجل بعض الدلارات ورغم كل ذلك فالمغرب لازال متمسكا بحد الدولتين ما توده السلطة الفلسطينية بنفسها و ارجاع العلاقات مع اسراءيل قرار سيادي يخص المغرب وحده ولو انه سوف يخدم القضية الفلسطينية اكثر من القطيعة وبغض النظر عن كل ذلك فللمغرب مثله مثل جميع دول العالم مصالح شخصية يجب ان يضعها في مقدمة اهتماماته فقد حان الوقت لوضح الحد لمعانات عشرات السنين مع اعداء الوطن و التفرغ لبناء مغرب جديد متقدم ويتسع لجميع ابناء الوطن و ترك الاعداء في مستنقع التخلف بعض ان فطن العالم كله خبثهم ومكرهم.
“لا يفلح قوم يأكلون مما لا يزرعون ويلبسون ما لا ينسجون ويركبون ما لا يصنعون”
أتحداكم أن تستغنوا عن إختراعات اليهود كالفايسبوك واليوتوب وجهاز دياليز وحبوب منع الحمل ..الحقنة الطبية.. لقاح شلل الأطفال ..دواء سرطان الدم (اللوكيميا) ..دواء الزهري.. جهاز المناعة ..وحقنة الإنسولين
رحم الله امرئ عرف قدر نفسه وجلس دونه