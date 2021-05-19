باحث يدعو إلى "تأويل ديمقراطي" لدستور 2011 في سبيل "انتقال حقيقي"

بين الدستور والدستورانية، يدعو مؤلف جديد إلى الدستورانية “التي تتجاوز القراءة النصية المبتذلَة للدستور”، خاصة حين سكوته عن بعض القضايا الطارئة أو بسبب غموض بعض مقتضياته، وتبني “التأويل الديمقراطي لنصوصه وللكتلة الدستورية (…) بما يدفع إلى ترسيخ المبادئ الخالدة للديمقراطية”.

وفي كتاب الباحث محمد بنضو، الصادر عن دار المناهل بالرباط، والمعنون بـ”تشكيل الحكومة وتنصيبها بين الدستور والدستورانية، دراسة مقارنة”، يطرح، في السياق المغربي، أهمية التأويل الديمقراطي المترتب عن رؤية “دستورانية”، لنصوص أثارت نقاشا كبيرا مثل الفصل 47 من دستور 2011.

ويقول الفصل 47 من الدستور إن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما ينص على أن للملكِ، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وله أيضا أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”. كما يذكر أن استقالة رئيس الحكومة يترتب عنها إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، مع مواصلة الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.

ويذكر الباحث بما عاشه المغرب وخلق تضاربا في الآراء والقراءات، بعد عدم تمكن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية آنذاك، من تشكيل الحكومة بعد تصدر الانتخابات التشريعية في سنة 2016. قبل أن يعفى بعد مرور خمسة أشهر على تعيين الملك له، إثر صدور بلاغ من الديوان الملكي “لفشله في إيجاد صيغة توافقية مع بقية الأحزاب، من أجل تكوين تحالف أغلبي يقود تجربة حكومته الثانية”.

وفي مقدمة كتابه، يكتب الباحث بنضو أن هذا الحدث شكل “مناسبة لتطارح العديد من السيناريوهات البديلة من طرف العديد من السياسيين والأكاديميين في أفق الخروج من هذا “البلوكاج”. وامتدت هذه البدائل من المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور إلى مطالبة الملك بتأويله، وتعيين الأمين العام للحزب الذي جاء ثانيا في الانتخابات التشريعية، ولم لا الموالي في حالة فشله بدوره. بل والمطالبة، من بين خيارات أخرى متعددة، بأن يتدخل الملك بمطلق الحرية ليعين من يراه مناسبا، حتى ولو كان من التكنوقراط، ضدا حتى على المقتضى الدستوري الواضح في الفصل 47″.

وعن تدخل الملك محمد السادس لتعيين الشخصية الثانية رئيسا للحكومة من نفس “الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، ونجاح سعد الدين العثماني في تشكيل حكومته في أقل من شهر، وما يعني ذلك من ممارسة ملك البلاد “سلطة تفسير وتأويل الدستور وفق منطق رضيت به الطبقة السياسية ولم تبد أي اعتراض عليه”؛ وهو “الاجتهاد الدستوري” الذي يهتم به هذا العمل.

ويضيف الباحث في الإطار ذاته: “تتعالق أسئلة عديدة لا تزال تحتاج إلى مزيد من التأمل والمدارسة، في أفق بناء عرف دستوري ديمقراطي، كما في العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية التي لم تحتج إلى تنصيص دستوري واضح على مسطرة تعيين رئيس الحكومة أو الحكومة، حسب التجارب الدولية، في أفق تنصيبها: هل رئيس الدولة، في الأنظمة البرلمانية يتمتع بالاستقلالية التامة في اختيار رئيس الحكومة/ الوزير الأول وبإرادة مستقلة أم أنه مقيد بإرادة الأمة المعبر عنها في الانتخابات التشريعية؟.

ومن بين الأسئلة المطروحة أيضا: هل يمكن لرئيس الدولة أن يعتبر نفسَه في حِل من كل المبادئ البرلمانية وأخلاقياتها ويعين بمحض إرادته من شاء، أم أنه ملزم بالتشاور مع المؤسسات المنتخبة الممثلة لإرادة الأمة؟ ولماذا يلتزم رئيس الدولة، رئيسا كان أو ملكا، في الأنظمة البرلمانية الديمقراطية بالتشاور مع البرلمان وممثلي فرقه قبل اقتراح الاسم المكلف بتشكيل الحكومة، حتى ولو لم يتم التنصيص عليه في الدستور؟.

ويزيد المؤلف متسائلا: لماذا تُحجِم أغلب دساتير الدول الديمقراطية عن التنصيص على ذلك كتابة؟ وما مرجعيات الملك في تكريس هذا التأويل الدستوري والذي قد يصير عرفا دستوريا في مستقبل الأيام؟ وهل يسير هذا الاجتهاد نزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا أم أنه لا يعدو أن يكون تكريسا لسلطة الملك المطلقة بغلاف دستوري مقنن؟ وهل الملك بتعيينه لشخصية أخرى من نفس الحزب الذي جاء أولا في الانتخابات التشريعية يكون بذلك معبرا فعليا عن إرادة الأمة؟ ومَن هو الرجل الثاني في الحزب؟ ألا يمكن أن يكون هو نائب الرئيس أو غيره؟ وما المحدد الذي يجعل شخصية بذاتها بديلا عن الأمين العام في ذات الحزب”.

وعن سبب العودة إلى هذا الموضوع، يكتب الباحث أن، في اعتقاده الراسخ، المغرب “لا يزال في حاجة ماسة إلى مزيد من تكريس الثقافة الدستورانية، وتوسيع مجالها، بما يفيد في الدفع بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام والمرور إلى إرساء ديمقراطية حقيقية”.

ومع تذكير المؤلف بأن هذه “الثقافة الدستورانية” أمر مختلف عن “النص الدستوري”، الذي هو “عبارة عن مجموعة من المساطر والآليات المؤطرة لممارسة مؤسسات الدولة لصلاحياتها وسلطها ومهامها”؛ لأنها آليات تسمح “بتقييد سلطة الحاكمين انطلاقا من اعتماد المشروعية الديمقراطية”.

من هذا المنظور، تبدو أهمية الموضوع المناقش في هذا المؤلف الجديد، ومقصد إسهامه في وضع لبنة أخرى في “بناء التفكير حول النموذج الدستوراني المغربي، الذي لا يزال (…) في حاجة إلى مراكمة أبحاث أكاديمية وعلمية، تربط بين الواقع المغربي، وبين تحقيق الرغبة في انتقال ديمقراطي حقيقي، من خلال المساهمة في التأسيس لتفكير جماعي/جَمعي، على أساس منظور علمي، يتوخى توسيع هامش الدستورانية بالاعتماد على روح ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات تنشد الانتقال إلى سيادة دولة الحق والقانون.