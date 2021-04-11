بادو الزاكي يقبل تدريب فريق مولودية الجزائر

كشف تقرير إخباري، اليوم الأحد، أن نادي مولودية الجزائر لكرة القدم يدرس التعاقد مع المدرب المغربي بادو الزاكي.

ويراهن الفريق الجزائري على الزاكي لتعويض عبد القادر عمراني، الذي قرر الاستقالة عقب خسارة الفريق أمام الزمالك المصري، بهدفين لصفر، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع “سبور نيوز ديزاد” أن عبد الناصر ألماس، رئيس النادي، سيلتقي غدا الاثنين محمد مرابط، وكيل أعمال الزاكي، لدراسة الشروط التعاقدية بين الطرفين.

وأوضح المصدر نفسه، أيضا، أن مرابط أبلغ ألماس موافقة الزاكي المبدئية على تدريب فريق مولودية العاصمة الجزائري، وأنه لم يتبق سوى الاتفاق على بنود العقد.

وكان الزاكي، البالغ 62 عاما، قد توج بكأس الجزائر مع نادي شباب بلوزداد، في موسم 2016-2017، لكن تجربته الثانية في الجزائر مع مولودية وهران، عام 2018، لم تستمر سوى أشهر قليلة.