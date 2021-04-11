وزير فرنسي يقلل من أهمية "التوتر" مع الجزائر

قال كليمون بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، إن بلاده تريد تهدئة في العلاقات مع الجزائر، على الرغم من بعض “التصريحات التي لا مبرر لها” إزاءها عقب إرجاء زيارة رئيس وزراء الفرنسي جان كاستيكس.

وصرح بون، في برنامج “غران جوري” الذي يبث بالاشتراك بين إذاعة “إر.تي.إل” وصحيفة “لوفيغارو” وتلفزيون “إل.سي.اي”، بأن “هناك أحيانا تصريحات لا مبرر لها في العلاقات الفرنسية الجزائرية”.

وكان الهاشمي جعبوب، وزير العمل الجزائري، قد وصف فرنسا، بأنها “عدوة تقليدية و دائمة”. بتزامن مع إعلان إرجاء زيارة جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، إلى الجزائر التي كانت مقررة اليوم الأحد.

كليمون بون اعتبر، خلال اللقاء الإعلامي، أن تصريحات الوزير الجزائري لا تستحق استدعاء السفير الفرنسي. وأجاب عند سؤاله عن ذلك بعبارة: “لا أعتقد ذلك”.

وأضاف المسؤول في الحكومة الفرنسية: “يجب تهدئة كل هذا .. أجرى جان إيف لودريان، وزير الخارجية، اتصالات في الأيام الأخيرة مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم”.

كما نفى بون وجود أي توتر بين فرنسا والجزائر حول زيارة كاستيكس، التي ألغيت رسميا بداعي أزمة “كوفيد-19″؛ لكن يقال إن ذلك سببه استياء الجزائريين من تقليص عدد أعضاء الوفد الفرنسي.

وتابع وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية: “عدم عقد هذا الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين لا يرتبط بالتوتر بين فرنسا والجزائر؛ ولكن بالوضع الصحي الذي لم يسمح للحكومة الفرنسية بإرسال وفد كبير”.

وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أنه في خضم الأزمة الصحية العالمية لا يمكن انتظار تنقل السلطات الفرنسية كأن شيئا لا يحدث، وبعدد كبير، واعتبر أن “ذلك لن يعكس المسؤولية من ناحية الصورة والمضمون”.

وأوضح كليمون بون، عند إجابته على الأسئلة بخصوص “التوترات الجزائرية، أن الحكومة الفرنسية فضلت، بشكل مشترك، تأجيل هذا الاجتماع الذي سيعقد في غضون بضعة أشهر من الآن.