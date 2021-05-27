باريس سان جيرمان يأمل في التعاقد مع حكيمي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بداية من “المركاتو” الصيفي المقبل، بعد تألقه اللافت بقميص “النيراتزوري” ومساهمته الفعالة في تتويج الأخير بلقب “الكالتشيو” بعد سنين عجاف.

وأشارت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية إلى أن إدارة الفريق الباريسي تتابع حكيمي سعيا منها للاستفادة من خدماته، خاصة وأن “بطل إيطاليا” يعاني من أزمة مالية خانقة قد تدفعه إلى تسريح بعض اللاعبين.

ومن المرجح أن ترخي الأزمة المالية التي يعاني منها “النيراتزوري” بظلالها على التركيبة البشرية للفريق في الموسم القادم؛ فقد يتجه مسؤولو النادي إلى التجاوب مع العروض التي تنهال على أبرز لاعبي الفريق، وفي مقدمتهم “الأسد الأطلسي” أشرف حكيمي الذي يرتبط بعقد مع إنتر إلى غاية صيف سنة 2025.

ويعتبر حكيمي، صاحب الـ22 سنة، من بين أبرز اللاعبين الواعدين في مركزه على المستوى العالمي، كما تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص.

وتسعى العديد من الأندية الكبيرة للظفر بخدمات حكيمي خلال “المركاتو” المقبل، ما يؤكد أن الصراع سيكون قويا على الاستفادة من خدماته، في حال أعرب إنتر عن استعداده لتسريحه.

يشار إلى أن حكيمي قد تمكن من تسجيل سبعة أهداف هذا الموسم، وكان وراء عشر تمريرات حاسمة، مساهما بذلك بشكل فعال في تتويج الفريق بلقب “الكالتشيو” بعد 11 سنة من الغياب عن “البوديوم”.