"باستور" الفرنسي يفشل في الوصول إلى اللقاح‬

أعلن معهد باستور الفرنسي، صباح يوم الإثنين، أنه “أوقف تطوير مشروعه الرئيسي الخاص بلقاح كوفيد19، لأن الاختبارات الأولى أظهرت أنه كان أقل فعالية مما كان متوقعًا”. ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلن مختبر فرنسي آخر يدعى “سانوفي” في دجنبر أن لقاحه ضدّ كورونا تأخر ولن يكون جاهزًا حتى نهاية عام 2021.
ونقلت وكالة فرانس بريس أنه “في حالة لقاح باستور، تم العثور على الاستجابات المناعية المستحثة أقل من تلك التي لوحظت لدى الأشخاص الذين تم شفاؤهم من عدوى طبيعية، وكذلك تلك التي لوحظت مع اللقاحات المصرح بها ضد Covid-19، وهو ما أدى إلى إنهاء المشروع بشكل تام”.
ولتصميمه وتوزيعه، تعاون معهد الأبحاث الفرنسي مع شركة الأدوية MSD (اسم المجموعة الأمريكية Merck خارج الولايات المتحدة وكندا)، التي يعمل باستور معها منذ عدة سنوات على تطوير لقاحات مختلفة، بما فيها لقاحات Covid-19.
وبدأت تجارب المرحلة الأولى (المرحلة الأولى من التجارب البشرية) في غشت الماضي. وأوضح باستور أنه كان يواصل عمله في مشاريع لقاحات أخرى ضد كوفيد، ولكن في مراحل أولية، مشيرا إلى أن “اللقّاح الأول يمكن إعطاؤه عن طريق الأنف، ويتم تطويره مع شركة التكنولوجيا الحيوية TheraVectys، العضو في معهد باستور، والمتخصصة في تطوير اللقاحات، والثاني هو لقاح DNA مرشح”.
“هذان المشروعان الآن في مرحلة ما قبل السريرية، وهذا يعني أنه لم يتم إجراء أي تجربة على البشر بعد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوقف لا يدعو إلى التشكيك في استمرار مشاريع أبحاث اللقاحات الأخرى التي يتم تنفيذها بالشراكة معThemis / Merck-MSD، بناءً على لقاح الحصبة”، كما يقول باستور. وفقًا للمعهد، يجري البحث حاليًا لاستخدام هذه التكنولوجيا ضد الأمراض المعدية الأخرى (حمى لاسا، شيكونغونيا).
وفي بداية دجنبر الماضي، أعلن البروفيسور فريديريك تانجي، الباحث في معهد باستور، تقنية لتطوير لقاح ضد كورونا. وقال تانجي، خلال مقابلة مع قناة فرانس 2 الحكومية، إن التقنية تتمثل في تركيب أجزاء من فيروس كورونا على لقاح الحصبة قبل حقنه.. بهذه الطريقة، يحصل الإنسان على لقاح ضد فيروسي الحصبة وكورونا.
واش فرانسا اللي دخل عليها هيتلر فثلاث أيام وكون ما فكاتهاش روسيا وأمريكا كون راهوم باقيين محتلين، غادي تعول عليهم؟باراكا عليهم غير الحكرة على الدول الافريقية.
فينهوما هادوك الخبراء د قناة LCI اللي كانو تيقولو غادي يصنعوا اللقاح ويجربوه فالأفارقة؟؟؟
الحمد لله الدول الافريقية بصحتهم وعندهم مناعة ضد المرض، تيتصابو بيه أكيد وتينتشر بين الساكنة ولكن نسبة الوفيات ضعيفة.
باراكا من فرنسا
فرنسا هي الوحيد من اصحاب الفيتو خرجة بلا تلقيح(روسيا +الانجليز+امركان +الصين)كلهم عندم التلقيح اين هي فرنسا مشي موخرين يعني مقدروش يطورو التلقيح وهدا سؤال موجه الى من يتعلقون بفرنسا !؟
La france, c’est le pays de la grande gueule de l’égoïsme et de la frime.Il suffit d’écouter leurs journalistes qu’ils soient sportifs ou autres pour confirmer mes dires. Plusieurs pays meilleurs que la france dans divers domaines notamment la recherche scientifique réalisent des prouesses et ne font pas de tapage.
والسبب في فشل فرنسا في تلقيح شعبها. لأنها مشغولة يلقاح آخر وهو محاربة الإسلام ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهل هذا الوقت هو
لذلك العالم كله يحارب كورونا
وماكرون مشغول باغلاق المساجد والتضييق على حريتهم الدينية باسم العلمانية الاقصائية المتطرفة. .
هدي تعطنا العبرة بان القدوة ديالنا خاص تكون دولة ناجحة بالعلم ديالها ماشي بثروات المستعمرات
هذا المعطى يسائل المجموعة التي تدافع و تعول دائما على الحلول الآتية من ماما فرنسا. و لهذا، وجب علينا أن ننوع حلفائنا و نعتمد على أنفسنا في النهوض و االإ بتكار من خلال تشجيع البحث العلمي بعلقول و كفاءات وطنية، وما أكثرهم. نحن نضيع طاقاتنا و ثروتنا البشرية حتى يكلوا و يملوا ثم يهاجروا إلى دول تقدرهم و تحترم كفاءاتهم، و لكم في منصف السلاوي خير مثال
على الاقل هم حاولوا، و اعترفوا بفشل التجربة.!!! والكل يعرف باستور، وما ادراك بباستور،، اما، نحن البوءساء،. فلا نعرف الا الشتم والقدف في حق الغير، ولا نستطيع بدون غيرنا . حتى صناعة “لوقيدة” “. النجبا ء والعباقرة منا ذهبوا بعيدا من مثل هذه الانتقادات السلبية الفاشلة!!!!!
فرنسا دولة فاشلة لا تنتج بل هي تسرق و تترجم اعمال الدول الاخرى….
فرنسا تسرق خيرات دول افريقيا و تفقرها .
فرنسا لايمكن مقارنتها بامريكا اوبريطانيا او كندا..فهي دولة قزم اصبحت فقيرة فحتى بضاعتها لاتصرفها سوى في مستعمراتها الافريقية السابقة نضرا لرداءتها وعدم جودتها
فرنسا دولة فاشلة لا هي لا اسبانيا هازهم غير الاتحاد الاوروبي (المانيا خصوصا) لي حالبينها و ماصين ليها دمها بالمساعدات و المعونات الاقتصادية و داكشي علاش هربات و سلتات بريطانيا من الاتحاد الالوروبي حيت شافت داكشي ماخدامشليها.شي محن و شي كياكلها باردة و اصلا فرنسا و اسبانيا هزهم غير الاستعمار و المهاجرين لي بناوهم و بناو ليهم البنيات التحتية ديالهم..كاينين دول فاوروبا احسن من فرنسا و اسبانيا بزاف و صاقلين بحال هولاندا و ايطاليا لي اقوى و احسن من فرنسا و اسبانيا فالصناعة و رغم دلك مكمشين و ضاربين الطم و ماكيسعاوش المساعدات من اوروبا و المانيا و مافيهومش كثرة التبوزيق و حلان الفم و الهضرة بحال فرنسا لي ديما مصدعانا بهاديك ( nous les Français) و لا حتى اسبانيا لي ديما مصدعانا بهاديك (المورو)..تمنينا لو كنا تحت استعمار بريطاني لي فينما كان تاريخيا كيخلي العلم و التطور و الحضارة و الازدهار فالعالم ماشي بحال فرنسا و اسبانيا كيخليو غير القحط و الجوع و الميزيرية..لكن مازال الوقت للتدارك بتعزيز العلاقات مع امريكا و بريطانيا و المعسكر الانغلوساكسوني و بترسيم الانجليزية كلغة اجنبية اولى
لو أرادت الجزائر لصنعت اللقاح في ضرف ثلاثة شهور لا أكثر ووزعته على الدول الإفريقية وحتى على باقي دول العالم دون أي مقابل. معهد باستور معد فاشل مثله مثل فرنسا