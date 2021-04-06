باعة متجولون يسيطرون على أحياء المحمدية

تشهد العديد من الأحياء بمدينة المحمدية انتشارا واضحا للباعة الجائلين، الذين صاروا يشكلون أسواقا شعبية أمام أنظار السلطات.
وأضحت بعض الأحياء بمدينة “فضالة” تعيش على وقع الفوضى والازدحام، إلى جانب الأزبال التي يخلفها الباعة الجائلون؛ ما أثار غضب المواطنين.
وعبر العديد من السكان، على مستوى الحسنية 1، من تحول أزقة الحي المذكور إلى ملاذ للباعة الجائلين الذين يتوافدون من مختلف المناطق، دون تحرك للسلطات المحلية.
وأفاد مواطنون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذه الأزقة صارت تشهد انتشار الباعة الجائلين، مع ما يرافق ذلك من فوضى ومشاجرات تنضاف إلى الأزبال التي يخلفونها وراءهم.
وشدد هؤلاء المواطنون، في تصريحات متطابقة للجريدة، على أن حياة السكان على مستوى حي الحسنية 1 وغيره من الأحياء بـ”مدينة الزهور” تحولت إلى جحيم، بسبب الباعة الجائلين دون تدخل السلطات المختصة لوضع حد لهم.
وأردف السكان المتضررون أن الباعة الذين كانوا يحتلون حديقة القدس انتقلوا إلى أزقة أخرى، حيث صاروا يستغلون أماكن ركن السيارات الخاصة للسكان القاطنين بالمنازل الواقعة بهذه الأزقة؛ وهو الوضع الذي أثار غضبا في صفوف مالكي السيارات.
وبالرغم من الشكايات المتوالية لدى السلطات المحلية، فإن الوضع لا يزال على ما هو عليه، حسب إفادات السكان الذين يطالبون عامل المحمدية بإعطاء تعليماته قصد التدخل ووقف هذه الفوضى التي يُرتقب أن تتزايد مع شهر رمضان، حيث يلجأ الكثير من الشباب إلى استعمال عربات مجرورة لبيع الفواكه والتمور وغيرها.
وشدد الغاضبون على مستوى هذه الأحياء بالمحمدية على أن ما يزيد من تذمرهم هو أن أصحاب العربات المجرورة يستعملون مكبرات الصوت التي تنضاف إلى الأزبال والكلام النابي والمشاجرات التي تتم بين الباعة بشكل يومي.
كل الأحياء الشعبية بشوارعها وأزقتها وحتى متنزاهاتها بولاية الدارالبيضاء في العشرين سنة الأخيرة صارت محتلة من طرف الباعة وعرباتهم والفرّاشة وبضاعاتهم وسائقو الطاكسيات وسياراتهم. ولم يعد للراجلين ممر سوى وسط السيارات. انها الفوضى الخلاقة بكل ماتحمله من معنى.. لكن السلطات في دار غافلون
خاص كل مغربي تيحب مدينته يتوقف عن الشراء من عند الكرارس والفراشة باش تولي بلادنا نقية ولي بغا يدير التجارة يكري محل ويخلص ضريبة كباقي التجار.قاطعوهم لتحرير الطريق والطرطوار،بزاف منهم عندهم أراض في البوادي وتيديرو فراشة أو كروسة في المدينة وملي تيولدو تتكمل الروينة.
الباعة المتجولون يعيثون في الأرض فسادا بالمحمدية ، ولما لا و السلطات لا تتحرك ساكنا. وما يجعل الطين اكثر بلة، هو استعمالهم لمكبرات الصوت طيلة اليوم و كأننا اصبحنا نعيش بسوق أسبوعي.
Ce problème, on le trouve dans toutes les villes du MAROC……. C’est l’économie clandestine……. On se demande quel est le rôle des conseils régionaux et locaux….. et aussi quel est le rôle du Qayed et le. Mqadem………
عندما لا تكون لبلدك بنيات تؤهل للمجازين واصحاب الدبلومات من معاهد تكوين مهني توفير مكان للعمل الشريف فيطر هذا شخص للعمل ب عشوائية لحين جمع بعض مال قد يستغرق امر سنة سنتين او 5 سنوات ومنهم من يتزوج وهو ينوي جمع لمال لمشروع في مجال تخصصه او في انتضار نجاحه في احد مباريات لا تنتظر منه ان يبقى عالة على عائلته بل سيخرج للشارع للعمل او سرقة وحين ترفض له عمل فانت تشجعه على هجرة او فساد او لا ربما انتحار وبين هانه الخيارات القليلة يوجد برلماني او وزير في حكومتنا الكريمة بعض هؤلاء برلمانيين لهم مستوى علمي لا يصلح حتى لتدريس مستوى اولي وبعض وزرائنا رغم تأهيليهم علمي يفتقدون التأهيل اخلاقي والوطني تأهيل يشكل الفارق بين المحب للوطن ومن من يحب تدي هذا الوطن.. اكتب وكلي حسرة ليس حبا في تراب هذا ارض واعيد واأكدك تطوير التعليم والصحة والبلد بصفة عامة لن يكون الى بتطوير الإنسان الدي يعيش في هذا البلد ان تكون حاصل على شواهد ولكن قلبك فاسد فعندها لن تقدم شيئ لهاذا الوطن يجب اذا صلح عقلك صلحت نياتك اهتمو بالعلوم انسانية وتقنيات لتطوير اشخاص.