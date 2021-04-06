باعة متجولون يسيطرون على أحياء المحمدية

تشهد العديد من الأحياء بمدينة المحمدية انتشارا واضحا للباعة الجائلين، الذين صاروا يشكلون أسواقا شعبية أمام أنظار السلطات.

وأضحت بعض الأحياء بمدينة “فضالة” تعيش على وقع الفوضى والازدحام، إلى جانب الأزبال التي يخلفها الباعة الجائلون؛ ما أثار غضب المواطنين.

وعبر العديد من السكان، على مستوى الحسنية 1، من تحول أزقة الحي المذكور إلى ملاذ للباعة الجائلين الذين يتوافدون من مختلف المناطق، دون تحرك للسلطات المحلية.

وأفاد مواطنون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن هذه الأزقة صارت تشهد انتشار الباعة الجائلين، مع ما يرافق ذلك من فوضى ومشاجرات تنضاف إلى الأزبال التي يخلفونها وراءهم.

وشدد هؤلاء المواطنون، في تصريحات متطابقة للجريدة، على أن حياة السكان على مستوى حي الحسنية 1 وغيره من الأحياء بـ”مدينة الزهور” تحولت إلى جحيم، بسبب الباعة الجائلين دون تدخل السلطات المختصة لوضع حد لهم.

وأردف السكان المتضررون أن الباعة الذين كانوا يحتلون حديقة القدس انتقلوا إلى أزقة أخرى، حيث صاروا يستغلون أماكن ركن السيارات الخاصة للسكان القاطنين بالمنازل الواقعة بهذه الأزقة؛ وهو الوضع الذي أثار غضبا في صفوف مالكي السيارات.

وبالرغم من الشكايات المتوالية لدى السلطات المحلية، فإن الوضع لا يزال على ما هو عليه، حسب إفادات السكان الذين يطالبون عامل المحمدية بإعطاء تعليماته قصد التدخل ووقف هذه الفوضى التي يُرتقب أن تتزايد مع شهر رمضان، حيث يلجأ الكثير من الشباب إلى استعمال عربات مجرورة لبيع الفواكه والتمور وغيرها.

وشدد الغاضبون على مستوى هذه الأحياء بالمحمدية على أن ما يزيد من تذمرهم هو أن أصحاب العربات المجرورة يستعملون مكبرات الصوت التي تنضاف إلى الأزبال والكلام النابي والمشاجرات التي تتم بين الباعة بشكل يومي.