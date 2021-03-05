بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف

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تعليقات الزوار4
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كامازيغي سوسي ابا عن جد، اطالب باحصائيات استعمال هذه الخدمة باللغة الأمازيغية، النتيجة اعرفها منذ الآن…لا لطمس الهوية و محاربتها و لكن لا للمزايدات التي لن تفيدنا في شيء
ها حنا بدينا كنسمعو ا كنشفو تامزيغت كتطور ، اكتدخل في ميادين ومجالات ما كانتش كتحلم بها الا ما كانوش المشككين كيظنوا انها امكن شي نهار توصل ليها ، هاد شي كيفرح اكايبين على ان تمزيغت قادرة تنهض بجميع المجالات ، خاصنا غير نديرو فيها الثقة انفتحو لها المجال باش تزيد القدام ، راهي قادرة على التحدي ، خاصنا غير نزيدو ندعموها باش تحقق داكشي لي بغينا .
انا امازيغي قح ولم افهم شيئا. هذه لهجة اهل سوس
لا تتعبوا أنفسكم أكثر من اللآزم. الجميع يعرف كيف يسدد الفواتير دونما حاجة إلى مترجمين بالمجان. حتى الأبكم والأصم يعرف ذلك.