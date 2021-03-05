بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف

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‫تعليقات الزوار

4
  • حسنو
    الجمعة 5 مارس 2021 - 11:50

    كامازيغي سوسي ابا عن جد، اطالب باحصائيات استعمال هذه الخدمة باللغة الأمازيغية، النتيجة اعرفها منذ الآن…لا لطمس الهوية و محاربتها و لكن لا للمزايدات التي لن تفيدنا في شيء

    2
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  • benha
    الجمعة 5 مارس 2021 - 11:51

    ها حنا بدينا كنسمعو ا كنشفو تامزيغت كتطور ، اكتدخل في ميادين ومجالات ما كانتش كتحلم بها الا ما كانوش المشككين كيظنوا انها امكن شي نهار توصل ليها ، هاد شي كيفرح اكايبين على ان تمزيغت قادرة تنهض بجميع المجالات ، خاصنا غير نديرو فيها الثقة انفتحو لها المجال باش تزيد القدام ، راهي قادرة على التحدي ، خاصنا غير نزيدو ندعموها باش تحقق داكشي لي بغينا .

    -1
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  • omar omar
    الجمعة 5 مارس 2021 - 12:11

    انا امازيغي قح ولم افهم شيئا. هذه لهجة اهل سوس

    -2
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  • تفسير الواضحات ....
    الجمعة 5 مارس 2021 - 12:20

    لا تتعبوا أنفسكم أكثر من اللآزم. الجميع يعرف كيف يسدد الفواتير دونما حاجة إلى مترجمين بالمجان. حتى الأبكم والأصم يعرف ذلك.

    1
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