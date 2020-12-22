كوشنر وبن شبات يوقعان في الدفتر الذهبي للضريح

قام وفد أمريكي إسرائيلي، من مستوى عال، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.
ويترأس الوفد الأمريكي الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.
وبعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قام المستشار الخاص للرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح.
يا من تكدبون على الشعوب المستضعفة لا تفقهون في القانون .هم لا يعلمون الميكانيزمات العمل في الولايات المتحدة الامريكية ولكن هده القرارات تصبح جزءا من الوزارة وهي ليس القرار الرئاسي وهو القرار اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء هو القرار سيادي امريكي ولا يتعلق بالرئيس انها ليست اتفاق مثل الاتفاق المناخ او الاتفاق النووي بحيث انه يمكن نقده .تماما مغاييرا الموضوع الاعتراف هدا القرار يعني يمس السيادة لامريكية ولن يتغير ويتم تبنيه . ضاعت احلامكم يا اعداء المغرب . لا يعرفون حتى الدستور الامريكي اجي كون سياسي بزاف عليكم يا حساد يكفيكم تخدروا الناس في المساجد اتقوا الله حتى اماكن العباد لم تسلم منكم
لي معا التطبيع
لي ضد التطبيع
واحد موراهم دايخ من الزخرفة والجمال ديال الضريح هاز راسو كايشوف لفوق.
الحسن عند ربه ، توقيع أي بشري لن ينفع ولن يضر، الاهم ارحم موتانا
السلام عليكم.هل رأيتم التواضع الحقيقي.قوتان في العالم إنحنتا أمام قبري ملوكنا الاعزاء للترحم عليهما ووضع الزهور والتوقيع على الدفتر الذهبي وخليونا من صحاب النفخة اللذي يقولون لا للتطبيع وهما ما يعرفوا إصنعوا حتى الإبرة الأخيرة إلا ما وراهم غيرهم كيفاش إصنعوها.ما يصنعو ماخليو لي صنع لينا
انا لم افهم نفاق الإعلام المرئي المغربي ههه لم يقم بتغطية الزيارة و لم يعلن عن خبر عاجل او شيئ ههه هاذا يجسد المنظومة التي نعيش فيها منظومة مبنية على النفاق والخداع. اخبار المغرب نسمعها من الإعلام الدولي. شكرا ونعم لتطبييع مع إسرائيل.
زيارة ضريح محمد الخامس والحسن الثاني للترحم على الملكين الراحلين، يجسد الإعتراف بنضالهما المتميز وإيمانهما الراسخ بالتسامح ونشر روح السلام ،
اللهم ارحمهما ، فعلا كانا قائدين عظيمين لن ينسى التاريخ مسيرتهما الرائدة من أجل التحرير والتنمية والتقدم والسلام
bienvenus aux israéliens venus pour établir les relations diplomatiques avec le Maroc; bon courage et très agréable séjour au Maroc.
L’ensemble de grand Maroc comprend toutes les zones actuellement encore occuper par l’Espagne dont Ceuta et Melilia et Sahara occidental et aussi les Canaris. je me demande ces zones ci dessus étaient elles Espagnoles avant l’existence de grand Maroc? si c’est non, doit vite les rendre au Maroc. c’est tout à fait normal que tous les Pays du monde reconnaissent de la marocainite de Sahara occidental. et aussi que pour toutes les zones encore occupées. l’histoire est la loi et le droit sont en faveur de Maroc. à ceux qui ne connaissent pas l’histoire du Maroc d’aller se réinsigner chez Professeur Google. (histoire de Maroc, grand Maroc).
من هو المسؤول المغربي الكبير الذي رافق بن شبات وكوشنر إلى ضريح محمد الخامس.. أما ذهبا لوحدهما؟
فعلا هناك من المغاربة من هو ضد النطبيع وهناك من مع، ،،،،هناك انقسامات في الرأي؛ ؛؛؛؛إلا أن الظروف الراهنة خصوصا في ما يتعلق في السياسة الدولية، ،،،،المغرب تحاك ضده عدة اكراهات ؛؛منها الحقد والكراهية لحكام الجزائر للمغاربة وصحراءنا المغربية، ،،،اكراهات أخرى التهديدات الإيرانية عن طريق تسخير حزب الله للمرتزقة، ،،،،اكراهات الشغل والتطبيب والتعليم ؛؛؛؛؛ اكراهات وباء كورونا، ،،،،، الخ، ،،،،،ادن أين المفر؟ ؟؟؟؟؟
امر غريب. من استقبل الوفد الاسرائلي الامريكي. كلام قليل. كدلك لا كلام ولا تحاليل عن ما صدر من مجلس الامن حول الصحراء. قبل ايام لا كلام سوى عن هدا الخبر الان تكتم. يا ترى مدا يحدت. بينما الصحافة الموالية للبوليزاريو. تتكلم وتحلل وتروح ما تريد عن هدا الامرين مما يجعل المتتبع ان يصدق ما تقوله او يتسائل لمدا الاعلام المغربي صامت.
العز تم العز مرحبا باخواننا اليهود في بلادهم لقد التءم الشمل بعد تفرقة ليس لنا فيها لا اناقة ولا جمال من له ارض مغتصبة او مستعمرة فليحررها بنفسه او يستسلم ام يستعين بما اقرب اليه بذل التفرقة بين حماس وفتح نحن بعيدون كل البعد فمرحبا باخواننا اليهود والله سيزدهر المغرب وسترون
أهلا وسهلا بالوفدين الأمريكي والإسرائيلي في بلدهم الثاني المغرب
يبدو ان المكان متواضع جدا . ربما الامر يتطلب ادخال تحسينات جديده .
لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.
أكبر قوتين نوويتين واقتصديتين تتواضع وتنحني أمام ملكونا وملوكهم. أجدادنا وآباؤنا لم يحكوا لنا إلا الخير عن اليهود المغاربة. فأهلا وسهلا بهم .وإن ضاعت بك السبل وكنت في ورطة في أية دولة ابحث عن أقرب يهودي خاصة إذا كان مغربيا وسوف يساعدك أكثر من أخيك قل له فقط: أنا مغربي.تحياتي
الله يرحم سيدنا الملك الحسن الثاني …الروح ديالو عايشة معنا حتى اليوم ..ليهود منساوش خيرو وكبرو بيه ماشي بحال خوتو المسلمين …صحاب الانقلابات ..المهم الله يجعل البركة فسيدنا جلالة الملك محمد السادس وينصرو ويخليه لينا.
إذا للمغرب جالية يهودية كبيرة في إسرائيل و أخرى مشتتة عبر دول العالم و إذا كان للمغرب علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الامريكية و إذا كان للمغرب علاقات قديمة و شراكة قديمة مع الاوروبيين……
إذا لبلادي كل هذا الزخم من العلاقات فلماذا لا يظهر في سلوك كل هذه الدول مع المغرب؟؟؟
لماذا لا يستفيد المغرب من هذه العلاقات المتميزة؟؟؟
لماذا يستفيدون هم وحدهم؟؟؟
أليس هذا نكران لطرف ظل دائما متوازنا في علاقاته و لا يريد سوى تنمية اقتصاده و خدمة مواطنيه؟؟؟
ماذا استفدنا؟؟؟
التطبيع خيانة، مهما قمتم بمحاولات تحسينه و تسميته بمسميات اخرى، اين هي خطاباتكم المناصرة لفلسطين طوال السنين الماضية
إلى 16 سين
كفى من النفاق أنا تقطعت بي السبل عندما كنت في باريس وذهبت عند يهودي مغربي طلبا للمساعدة ورفض مساعدتي.
وما حكم الشرع في دعاء الكفار للمؤمنين هل يجوز
لقوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين.
واين مذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وتصوف الإمام الجنيد من هذا.
السلام عليكم
الى الأخ الكريم .(سيت).نصيحة مني .إليك. إذا تقطعت بك السبل ووقعت في ورطة .في الغربة .او غيرها .توجه الى الله ليس أحد سواه يمكنه ان يساعدك .وكن متؤكد .ولكن توجه اليه بقلب سليم .وبنية صادقة .
اما ان تتوجه الى يهودي مغربي .او غيره فهاذا كلام فارغ.فالبشر ليسوا سواسية .فيهم الطيب .وفيهم الخبيث كيفما كانت ديانته .فاليهودي حسب معرفتي
وحسب تجربتي .فهو دائما يفكر عكس ما تفكر به انت
ودائم الحيطة والحذر.فانا لا اتهمهم .ولا اشكرهم،.
فأنا اعوذ بالله من قولة أنا. لا انافق احد ولا أخاف من احد سوى من خالقي.
فهو معروف عليهم ودائما من خلال معرفتي .معروف عليهم البخل .فلا أثق في الاخبار الزائفة. انا دائما ابني تصوراتي .من خلال تجربتي .في الحياة .اما كلام المقاهي .ورأس الدرب .أتركه وراء ظهري
و دائما اكررها .انا لست سياسيا .ولا أحب السياسة
ولا أتدخل في شيء ليس من اختصاصي .
خير الكلام ما قل وذل .لا تعيشوا في الأوهام .
مشكورة هسبريس .
الثاني و الخامس في سواء الجحيم و ما توقيع الصهاينة في دفترهما إلا زيادة في العذاب، المرء مع من أحب يوم القيامة، المجرمون بعضم أولياء بعض، ألا سحقا لمن بدل و غير.
زيارة تاريخية نتمنى أن تتعزز بشراكات في جميع المجالات