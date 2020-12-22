كوشنر وبن شبات يوقعان في الدفتر الذهبي للضريح

قام وفد أمريكي إسرائيلي، من مستوى عال، اليوم الثلاثاء، بزيارة ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.

ويترأس الوفد الأمريكي الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وبعد وضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين، قام المستشار الخاص للرئيس الأمريكي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، بالتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح.