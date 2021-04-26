"بالمقلوب" .. أثرياء يُشَغلون العاطلين ويؤدون "الزكوات" لملايين الفقراء

عقد عدد من أغنياء ومليونيرات المغرب في بداية شهر رمضان الجاري، اجتماعا وُصف بأنه “تاريخي وغير مسبوق”، من أجل مناقشة نقطة فريدة في جدول أعماله، وهي كيفية انتشال الفقراء والمعدمين من شبح الحاجة والحرمان.
وتفيد مصادر “بالمقلوب” التي تحدثت إلى أحد الذين شاركوا في الاجتماع المذكور، بأن التئام أغنياء ورجال أعمال في مكان واحد لم يكن سهلا؛ إذ تطب الأمر الكثير من الاتصالات والتوافقات إلى أن انعقد الاجتماع.
وأوردت المصادر أن الاجتماع كان خاليا من “البروتوكولات” المعمول بها عادة في مثل هذه المناسبات، كما أن أي وسيلة إعلام لم يتم استدعاؤها، وذلك حتى تتهيأ سُبل نجاح الاجتماع.
وتنوعت المقترحات التي قدمها الأثرياء المجتمعون في سبيل مد يد العون إلى القراء والمعدمين والمحتاجين في البلاد، بين صيغ عملية وأخرى نظرية تحتاج إلى سن مشاريع قوانين.
واتفق الملتئمون في البداية على ضرورة إحصاء عدد الفقراء بشكل دقيق وشفاف، حتى تتم الاستفادة من أي دعم مرتقب بشكل واقعي وملموس لا تشوبه أي شائبة.
وترى مصادر مقربة من أثرياء ساهموا في الاجتماع المذكور أنه لن يتم الاعتماد على “السجل الاجتماعي الموحد” الذي تستند إليه الحكومة لإحصاء الفقراء، وسوف يتم في المقابل الاعتماد على آليات جديدة أكثر نجاعة لمعرفة وإحصاء الفقراء المعنيين بهذه المبادرة التاريخية.
وأدلى المشاركون في الاجتماع بمقترحات عدة في سياق القضاء على الفقر، دون إحراج فئة الفقراء أو مس كرامتهم، أولها منح الصدقات مستمدين ذلك من الدين الإسلامي الذي يحث على الصدقة.
هذا المقترح لم يرُق عددا من الحاضرين في الاجتماع، باعتبار أن الصدقة تظل “علاقة غير متكافئة” بين المانح والممنوح، وبين يد عليا وأخرى سفلى، وهو ما لا يمكن اعتباره وصفة ناجعة لاجتثاث جذور الفقر والحاجة.
وتطرق الأثرياء المغاربة إلى مقترح ثان، هو أن يتكلف كل مليونير وثري بتشغيل عدد من الفقراء في مصانعه أو شركاته أو ضيعاته.
هذا المقترح تحديدا، تقول مصادر “بالمقلوب”، اختلفت بشأنه آراء ومواقف “المليونيرات” المجتمعين، فمنهم من أكد أنه اقتراح اجتماعي وعملي ويصون كرامة الفقير، باعتبار أنها مساعدة مالية نظير عمل مبذول.
أنصار هذا الطرح استندوا إلى المقولة الرائجة “لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك”.
ومن المجتمعين من رأى أنه اقتراح لن يساهم في القضاء على الفقر أو على الأقل الحد من انتشاره في المجتمع، بالنظر إلى أن كل رجل أعمال أو كل ثري لن يكون بمستطاعه أن يوظف عددا كبيرا من المحتاجين، والحالة هذه أن عدد الفقراء والمحتاجين والعاطلين كبير يقدر بالملايين.
وهكذا خلص الأثرياء المجتمعون إلى “حل إسلامي” يتمثل في أداء الزكاة لأحد الأصناف الثمانية الواجبة في حقهم، ومنهم الفقراء والمساكين.
وتقرر في الاجتماع أن يسدد كل ثري وكل غني وكل مليونير وملياردير من ثروته في كل سنة ما قدره 2.5 بالمائة، وهو النصاب الذي حدده الشرع.
هذه الزكاة التي ستكون واجبة في كل سنة، تخرج من ثروات الأغنياء لفائدة الفقراء، يرى المجتمعون أنه ليس بالضرورة أن تُسدد على شكل مبالغ مالية، بل يمكن أن تكون على شكل إنشاء مشاريع إنتاجية أو بناء منازل لمن لا منازل لهم، أو سداد ديون المديونين… وهكذا.
حلم جميل حلمته بعينين مفتوحتين….علاش لا ؟؟ اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون ….وانوضو تكعدو …والله لاقفلتي لافورتي …. وشوف تشوف
المستشفيات،التعليم،الطرق،الأمن،صندوق المقاصة ………. ملاييرها يدفعها أغنياء البلد كضرائب ونشكرهم شكرا جزيلا،قيمة الضرائب في المغرب أعلى من قيمة الزكاة.
الفلاحون ولاعبو كرة القدم والفنانون واليوتوبرز لايدفعون ضرائب على مايربحون.
80 في المئة من العائلات المزلوطة لايدفعون ضريبة النظافة رغم ثمنها القليل
كل هذه المقلوبات التي قرأناها ستصبح ممكنة في المستقبل القريب، لا يمكن ان يبقى الامر هكذا الى ما لا نهاية، الفرج قريب.
Au Maroc les riches s’enrichissent. et les pauvres s’ appauvrissent .
أحلام اليقظة . رغم صعوبة او استحالة تحقيقها الا انها تبقى نقطة أمل بعيدة المنال . يا رب ألطف بنا . يا رب ألطف بنا . يا رب ألطف بنا . يا رب ألطف بنا . يا رب وحد صفوفنا .
بعض الإستغلاليين في المغرب يتمتعون بعدم دفع الضرائب ودعم الدولة وسرقة المواطن والدولة ويلعبون لعبة مساعدة الفقراء ليدوخوننا وكأننا نأكل التبن والفصة ولايعلمون أنهم مفضوح ن عند الجميع حتى الأجانب يعرفون تدويختهم والله ينعل اللي مايحشم، عدا أولائك المواطنين الغيورين فعلا على الوطن والمواطنين
في غياب دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية وانعدام وجود عدالة !! فان منظومة التحكم تلجء لرموز المال والأعمال ولوبيات المضاربة في التجارة لكي تتحكم عبرهم في الشعب في اطار تبادل المصالح بين منظومة التحكم ومختلف لوبيات السيطرة على الثروات بكل قطاعاتها لهذا تم تكونت كتلتين في البلد في غياب طبعا وجود دولة حسب المعايير الدولية هناك كتلة المتحكمين بما فيها رموز الفساد السياسي والسلطوي وهناك كتلة تتكون من عامة الشعب واتسعت الهوة بين الكتلتين بشكل كبير واصبحت الكتلتين لا يربطهما اَي شيء خصوصا المصداقية في الخطاب وتكون سوء فهم عميق بل حتى الكراهية نظرا لاستعمال كتلة التحكم العنف المعنوي والمادي اتجاه كتلة الشعب
لقد ضحكت من أعماق قلبي وكأنني أقرأ قصة من قصص ألف ليلة وليلة. وهكذا أصبح كل أهل المدينة سعداء ، فقيرهم قبل غنيهم وصغيرهم قبل كبيرهم وشيوخهم قبل شبابهم ، ونسائهم قبل رجالهم، وعاشوا في ود وهناء وتآلف وإخاء …
ان الله غني عن العالمين ، غدا سيحاسبون يوم لا ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى بقلب حسن.
يخلصو غير الضرائب و الله يسامح. واش كاين شي ثري فالمغرب يقدر يزعم عليه مفتش ضرائب أو مفتش الضمان الإجتماعي أو الجمارك أو بوليسي أو قاضي؟
اولا قبل كل شيئ يجب إلغاء كل ما له علاقة بالقفة لأنها تحط بكرامة الفقير والغريب في الأمر يتم تصوير تسليم هذه القفات من الأفضل البحث عن بدائل أخرى للأخذ بيد المحتاجين.
لو جلس كل ثري في المسجد وفكر قليلا بأن الدنيا وما فيها فانية وسيأتي اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لوبخ نفسه بقية حياته فالكل يعرف كيف يصبح الانسان ثريا في المغرب إما بالنهب أو أكل عرق الناس والتهرب من الضرائب
ياثري أخرج من مالك إذا كان حلالا صدقة تقيك من عذاب النار
فكروا أيها القوم كيف سيستقبلك القبر وأنت تأكل اموال الناس بالباطل
اين هم علماء الامة ليوقفوا المناكر ويوجهوا الحاكم والمحكوم لطريق الخير
في الحقيقة . . . . . . . . . . ورغم ان هؤلاء الا ثرياء المجتمعين لردع صدع الفقر ودحره بلا هوادة رغم انهم احرار في مالهم وفي طريقة صرفه من اجل التقليل من الفقر الا ان هناك كثير من الاولويات من اجل القضاء او الحد او النقص من الفقر فلو فكرنا وامحصنا في الامر لوجدنا ان الشيء الايجابي هو جمع هاته التروات المؤتات من الزكاة وتشغيلها بنسب لتثاكر كل سنة لنتمكن في الاخير من استعمالها في بنا ء خيريات تكون مقرا ومسكنا وملادا للاطفال الصغار اللدين لا حول ولاقوة لهم ولا لدويهم بسبب الظروف القاسية اللتي اتئ بها هذا الوباء ومن ازمة قاءمة الدات ما جعل جحافل من هؤلاء الصغار يعيشون بالشارع فليس هناك اولئ من هاته البراعم الصغيرة فءيواءها واطعامها وتعليمها ليس بالسهل ولكن اجرها كبير عند الله والله يجزيء المحسنين .
كتحلم بالألوان أسي أحمد آجي نحلموا معاك ههههه “كما قررت الحكوم المغربية مدّ يد العون إلى كل المحتاجين للقضاء على الفقر بشكل نهائي و ستعمل جاهدة من أجل توفير مدخول شهري لكل شخص عاطل عن العمل من حاملي الجنسية المغربية حتى يجدوا عملا قارّا”