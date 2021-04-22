"بالمقلوب" .. إقامة صلاة التراويح مسألة "حياة أو موت" في المغرب

بخلاف رمضان الفائت الذي دخل فيه المغاربة “سوق جواهم”، فإن الشهر الكريم الجاري يشهد بين الفينة والأخرى “خرجات” عدد من المغاربة (بغض النظر عن فئاتهم العمرية وحقيقة مطالبهم) للمطالبة بالترخيص لإقامة صلاة التراويح. نعم التراويح، وليس العشاء ولا الفجر حتى!!
والمغاربة مُحقون في طلب أداء صلاة التراويح، بينما لا يأبهون لصلاة العشاء الفريضة التي تسبق التراويح، ولا صلاة الفجر التي ذكرت فيها الأحاديث النبوية أفضالا عظيمة.
التراويح شعيرة دينية محبوبة لدى المغاربة .. هي أولى من أي صلاة أخرى في رمضان أو غير رمضان.. تُرَوح عن الصائم في ليالي الشهر الفضيل المقمرة، و”تنفس” عن المصلي القائم لتوه من مائدة إفطار مليئة بما لذ وطاب من الأكل (طبعا لمن لديه القدرة المالية، وإلا فإن موائد الفقراء لا تكاد تتجاوز الأسودين: التمر والماء، مع كأس شاي وخبز و”شباكية” إن وُجدت).
كثير من المغاربة لديهم ميزان عجيب في ما يسميه علماء الدين “فقه الأولويات”، أو “فقه الموازنات”؛ فالتراويح صلاة ترقى لديهم إلى الفريضة وأكثر من الفريضة، حتى إن أحدهم يربط الصيام والإيمان والتقوى في رمضان بأداء صلاة التراويح، ومن لم يؤدها فصيامه مخروم.
اتركوا للمغاربة صلاة التراويح .. لا تلمسوا التراويح .. إما التراويح أو لا شيء .. ولا ضير في إغلاق المساجد في صلاة الفجر، فلا أحد من المغاربة رفع شعار “الشعب يريد صلاة الفجر”، لأن التراويح أعظم وأجل وأكبر.
التراويح تأتي مرة في السنة الواحدة، بينما العشاء أو الفجر صلوات قائمة كل ليلة وفي كل شهر طيلة السنة.. هذا “فقه واقع” لم يسبق المغاربة إليه أحد من العالمين. المغاربة رائدون في كل شيء.
ومثل تفضيل سُنة التراويح على باقي الصلوات المفروضة، تجد عددا من المغاربة الأثرياء يؤدون شعيرة الحج كل سنة، والعمرة أكثر من مرة في العام، ولكنك لن تجدهم ينفقون المال لدعم الفقراء أو لإيواء المشردين، أو لكفالة الأرامل واليتامى، أو لسداد ديون المديونين، أو تفريج كُرب المهمومين والمحتاجين.
لقب “سيد الحاج” لا يأتي من الصدقات أو مساعدة الفقراء أو دعم الشباب الراغبين في التحصين والزواج، لهذا فالحج أولى وأهم وأجل، ولينتظر المساكين والضعفاء الفرج من السماء.
المغربي أيضا تجده لم يركع لله ركعة واحدة، ولم يُصل في حياته صلاة كاملة، وهذا شأنه الخاص، لكنك تجده “يتقاتل” ليكون من أول الصائمين، ويحرص على أن لا يبلع ريقا، ويسأل عن حكم الحقنة أو معجون الأسنان هل يفطر أم لا يفطر؛ فالصيام لديه أوكد وأسبق من الصلاة في ميزان الشعائر الدينية.
أما الذي يصلي ويواظب عليها فيعتقد أنه قد ضمن حياة الخلد في الجنة، فلا تجده يبر بوالديه، ولا يصل رحمه، ولا يصلح بين الناس، ولا يرعى حقوقهم، بل قد يعتدي ويظلم ويفتك ويفتري على البلاد والعباد.. الصلاة أولى وأهم، “صل وافعل ما يحلو لك”.
هذا غيض من فيض فقط.. الأولويات عند المواطن المغربي في عباداته وفي حياته الاجتماعية لا يأتيها الباطل من يديها ولا من خلفها.
أولويات كلها “بالمقلوب” مثل هذه الورقة تماما.
بعض المراهقين لايعرفون حتى القبلة وعمرهم مادخلو المسجد وكايقومو بعمل تخريبي أكيد هاد المجرمين وراهم شي مجرم كثر منهم
المغاربة بغين هي حقهوم بغض النضر على شكون لي تيطلب بصلاة التراويح ،
مفهمتش أشنو الفكرة اللي بغيتي توصل،
عندما يطالب الشعب بالتراويح معناه المطالبة بإضافة اكبر وقت. فلو أراد الشعب العشاء لأمرت وزارة الاوقاف الائمة بالجمع بين المغرب والعشاء وانتهى الأمر
نعم الكل يريد صلاة التراويح وينسو صلاة الصبح والعشاء المفروضة
انما يدل على ان من ينادى بها همه هو الخروج. والطوطيح
اوكاين لي مبلي بالسجارة والشيشة
او تتبع الدريات……او بلا ميديرو سبة بالتراوح
صلاة التراويح عند اغلب المغاربة واخص الذكر الشباب .هي عادة و تقاليد .وما ادهشني هو هذا الاقتتال الكبير من اجر اقامة هذه ( النافلة) .في المساجد ،وكنت احب لو انهم على الاقتتال من اجل صلاة الفجر واللتي هي ( فريضة).
لكن هذا هو الحال ندع الفراءض اللتي نؤتم بتركها وتنتقاتل على النافلة .
حتى واحد ماقال صلاة التراويح أفضل من صلاة العشاء والصبح..كفى إستحمارا لشعب قرر خلع الطوق الي فعنقوا ويخرج للشارع يطالب بفتح المساجد..أنشري هيسبريس..
هاذ الناس الى هما مومنين انتاع بصح ، و عندهم القلب يمشيوا يزوروا الناس اللي فيهم مرض كرونا في المستشفيات ؟. يالله شكون كال يرد علي في التعليق ؟ !
أطلب منكم إخوتي في الله ان كان منكم من يفقه في الدين الإسلامي الحنيف جيدا ان يؤكد لنا ان صلاة التراويح كانت تقام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في عهد الخلافة . وجزاكم الله خيرا لمزيد من المعرفة
صلاة التراويح جزء من الثقافة الشعبية ,فالمواطن ينتمي لهذه الثقافة ولا يمكنه الاستغناء عنها لانه معجون بها عجنا.رغم ان التراويح ليست مفروضة.
صلاة التراويح ليست فريضة وهؤلاء همهم هو زرع الفوضى و التضاهر وان الإسلام الحقيقي في القلب والمعاملات وليس في اللحية وجلابة والبلغا والمظهر وصلات التراويح ولا تدفعوا أنفسكم إلى التهلكة وتجنب البلاد والعباد من كارتة انسانية وصحية احسن من صلاة التراويح وكل واحد يمكن أن يصلي التراويح في منزله، يجنب البلاد الكارتة، هولاء مجرمون ،ارهابيون قطاع الطرق لا علاقة لهم بالاسلام وهؤلاء هم الأوائل في الحانات والفساد بعد رمضان طبعا مع الغش والكدب والسرقة ،النفاق ،وليس التدين مضهريا فقط في رمضان نعلة الله عليهم جميعا إلى يوم الدين
أسيدي بنادم بغا يتوب أو هذي كتكون فرصة لا تعوض تجي نتا تحبسو حقا راه شمكار ! كثرتو يا المنافقين فهاذ الأرض و ظهوركم ولا علني ! منقدروش نقتلو شي واحد محدو كينطق بالشهادتين وخا باين منافق. ولكن ضحكو ولعبو شوية واسمتعو بالذل ديالكم هادشي مدايمش و نصر الله قريب .
وحتى الامور كاملة مقلوبة راسا على عقب كاينة باكستان او ماليزيا او ايندونيسيا بحال هذ الدول هما لي ياخذوا هذ الامور بجدية .
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ
لا أحد يقول أن صلاة التراويح فريضة و أن صلاة الفجر و العشاء غير مهمين.
المغاربة طالبوا ب فتح المساجد ليس التراويح فقط.
هذا المقال هدفه الدفاع عن قرار غلق المساجد و لا غير. لا حول ولا قوة الا غ
نحن من أكثر الشعوب نفاقا و تاحراميات و كذب و بهتان ،و زايدينها حتى بتايهوديت باعتبار العبرية إحدى روافد الهوية المغربية. الشيطان يخاف منا.
لا أرى سببا مقنعا لمنع صلاة الصبح بالمسجد ،فرواد المساجد بالفجر هم قله،وبالتالي انتفاء سبب المنع.لقد كان أولى بنا المطالبة بصلاة الفريضه بالمسجد مع الإلتزام بالإجراءات اللازمة، الله المستعان.
بينما لا يأبهون لصلاة العشاء الفريضة التي تسبق التراويح، ولا صلاة الفجر التي ذكرت فيها الأحاديث النبوية أفضالا عظيمة.
فعلا هذا هو الواقع للأسف الشديد
أين هو دور الإعلام لثثقيف الناس دينيا
الشعائر قبل الفرائض مع الاديولوجين الكل ممكن اصبحت البلاد مهددة بهده العقول المجمدة الطراويح من اراد اان يونفل عليه بدالك في بيته اصببح الدين التجارة والسياسة البلاد مخربة بفكر الوهابي مع اخوان الشيطان للسف
كل هؤلاء الذين ينادون بإقامة صلاة التراويح هم الذين ينكرون وجود كورونا ولا يعترفون بالوسائل الإحترازية من كمامة وتباعد جسدي . ونلاحظ هذا خلال صلاة الجمعة . إذا هم ينسون بأنهم يلقون بأنفسهم وبإخوانهم الى التهلكة وهذا غير مقبول في ديننا سؤال موجه لهؤلاء . لماذا وعلى طول العام نجد نسبة ملئ المساجد ضعيفة جدا خلال صلاة الفجر ورغم انها فريضة .
الدين هو آخر اهتمامات المغاربة وكلنا نعيش مع الناس ونرى تعاطيهم مع الدين ، هذه الحمية لصلاة التراويح وراءها حركات السلفية وبعض الدعاة المعروفين في مواقع التواصل يريدون الركوب عليها لخلق صدام بين الناس والسلطات ، الانسان البسيط ذي التعليم المحدود من السهل أن يستثار شعوره الديني حتى ولو كان كما في الصورة ، ودائما هذه الحركات السلفية وحتى الإسلاميون يراهنون على هؤلاء كلما أرادوا أن يظهروا أنفسهم للسلطة “نحن هنا” ، لكن هؤلاء لا يدركون بعد أنه يتم تجفيف منابعهم وما هي إلا مدة وسيصبح الداعية كالبهلوان ..
مثل رمضان فهو شهر الاكل والسهر وعيد الأضحى شهر بولفاف والقضبان ويختموها بعاشوراء التي أصبحت مرتبطة بالطعارج والقنبول.
هناك أشياء اهم من التراويح التي قامت الدنيا لها ولم تقعد وهي الأخلاق التي انعدمت وخيانة الامانة التي اصبحت مفتاح الغنى وقطع صلة الرحم وتسليم الخاصة ( يعني السلام والتحية الذي نعرف ) وعدم احترام إشارات المرور وممرات الراجلين والسرعة المحددة التي تؤدي إلى الكوارث هذا هو غياب الدين .غياب المعاملة التي أوصى بها الحبيب المصطفى صلوات الله عليه.
عندما يتم إقناع الناس بأن الزحام هو الزحام لا يتم خداعهم والاحتيال عليهم بادعاء أن هناك زحام ماشي فحال زحام، تأكدوا أن الجميع سيتقبل كل القرارات.
وليس التراويح فقط ما يريده الشعب المغربي يريد أن يقوم بجميع شعائره الدينية التي يعتقد أن ممارستها لن تسبب أي مشاكل وبائية.
إذن مفاهيم ينبغي أن تصحح
هناك مفاهيم مغلوطة عند البعض يحترز من أشياء لاتسمن والتغني من جوع
ويرتكب جرائم يندى لها الجبين ولامن يحرك ساكنا مثل السخرية الغيبة النميمة القذف الزور الاحتقار الظلم
الصلاة والشعائر التعبدية بصفة عامة تساوي 5%.
اين الباقي اين 95
اين المعاملات اين حقوق الجار اين التعامل في البيع والشراء وووواين ضبط اللسان
اين ضبط الظنون
اين اشياء هي من صميم الاخلاق
والقرءان فصل كل شيء واعطى لكل ذي حق حقه اين هذه الحقوق
صلاة التراويح في السنوات الماضية الايام الأولى تجد المساجد مليئة بعد مرور أيام وتجد الانسحاب الجماعي للشباب وغيرهم الأمن رحم الله ٢
حاجة في نفس يعقوب قضاها
منذ شهور نطالب بفتح المساجد ولازالت شاغرة من المصلين الذين يصلون هم الذين يعتقدون تلك المساجد
لابد وان نعيد النظر في تصحيح هذه المفاهيم
لان هناك مفاهيم مغلوطة يحب تصحيحها في أرض الواقع
يقول الله يايها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم…….
هل صدقا نريد التراويح تقربا
هل أقوم بصلاة التراويح انا واهلي واؤقظ كل من في البيت ليصلي
هذا ما يسمى بالنفاق الاجتماعي أي التدين على حسب المناسبات شحال من واحد كنسولو شنو هو الشهر الهجري لي كيدخل بعد ما كيخرج رمضان ماكيعرفش للأسف الدين أصبح عندنا ثقافة و نمط يعني كتلقا شخص منعدم الايمان بصح شوفوني راني بغيت نمشي التراويح شوفوني راني كنصوم و نهار كامل هو ناعس و هيلا فاق يترمضن نهار الجمعة شوفوني راني غادي لجمعة ودابر على كتفو سجادة ،. المجتمع ضاع في النفاق الاجتماعي ، فالاسلام لخص في حديث ص المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده
اليس في المغاربة التقي النقي يا اخي ؟ لم تعمم هذه الآراء المسمومة ؟واخيرا الام تريد ان تصل او توصل؟
الاولى بالمزاليط اطالبو بالعيش الكريم…التراويح سبة و صاف………………….الاسلام عندنا بالمقلوب كلشي عوج جيل اعوج…السلوك فواد والكلام فواد اخر…مناسبة للنفاق بحال العيد الكبير..
هذا ما يصعب فهمه.. لماذا المطالبة بفتح المساجد لاقامة التراويح جماعة التي ليست فرضا.. في حين ان باقي االسنة المساجد فارغة من المصلين لاقامة الصلاة المفروضة.
الشعبوية في أقصى تجلياتها ومع كامل الأسف كثيرون يؤمنون بنظرية المؤامرة على المواطن،شخصيا أحمد آلله أن الأنسان أهتدى لأهم شيء ومنذ زمان بعيد ألى مفهوم الدولة.
زمرة من المنافقين. يتظاهرون بالاسلام والايمان والتخشع والتعبد، وهم اشد المغاربة شقاقا ونفاقا.
و اذا ناديتم الى الى الصلوٰة اتخذوها هزؤا و لعبا ذاك بانهم قوم لا يعقلون
نعم للحجر الصحي إنه ثوقيت مناسب جدا حبذا لو طبق بعد رمضان كذلك لمدة 3, اشهر أخرى مع إغلاق تام لمحطات القطار وكل محطات المسافرين كما هو الحال بالنسبة للمطارات والموانئ حتى تمر هذه الأيام المباركة بسلام
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم عليكم ،لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،حسبي الله ونعم الوكيل.
كلنا ذنوب و تقصير ولاكن الغيرة على ديننا الحنيف من حق أي واحد كيما بغا يكون
مقال رائع اخي، ضربت في الصميم، هذا غيض من فيض فقط كما قلت، فعلا نحن المغاربة ناخد كل شيء بالمقلوب ، واصل
المزايدات بصلاة التراويح حتى الذين لم يسبق لهم ان وضعوا جباههم على الارض خاجين باغين الصلاة التي لا يعرفون الفرائض بالاحرى النوافل. امر غريب فعلا…
تحياتي مقالة في المستوى هذا حال الشعب المخدر النائم الذي لا علاقة له بالمواضيع
يا له من عجب أغلبية الناس يطالبون بفتح المساجد من أجل إقامة نافلة التراويح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها سوى ثلاثة أيام و قطعها مخافة أن تفرض ولم تصل في عهد ابي بكر الصديق وفي عمر بن الخطاب رأى الناس يصلون جماعات متفرقة واجمعهم وقال نعمة البدعة وليست بدعة إنما سنة أحياها لماذا لا نطالب بفتح المساجد لصلاتي العشاء والصبح التي هي واجبة او فريضة بالمسجد
في الدول العربية لا يوجد سوى ايلام فولكلوري اي ان الناس تتباهى بالدين تحت سعار انظروا انني اصلي او اصوم او او او اما صميم الاسلام الدي هو الاخلاق و اامعاملات والاحسان فالا من رحم ربك .العلادات في الاسلام لا تمتل الا 10 في الماة .
بنو علمان ما تركوا مناسبة الا قللوا من شأن الدين الله يهدينا ويهديهم
المغاربة دائما ضد ما تتخذه الحكومة من قرارات. سواء كانت قرارات هته الأخيرة في مصلحة الشعب أو ضده. و ذلك راجع لفقدان الثقة في الأحزاب كافة.
صاحب المقال تكلم بالمقلوب وانا نزيدك ان المغربي هو الوحيد الذي يكلف عناء نفسه ربما يسرق لاقتناء أضحية العيد رغم انها سنة مؤكدة وهو الوحيد أيضا ربما يتعاطى الكحول ويتكرع ويقول استغفر الله وهو الوحيد ربما إذا رأ الناس قاموا للصلاة وتركوه وحيدا دخل معهم في الصلاة على غير وضوء واللائحة طويلة….
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) صدق الله العظيم
عيب هادشي والله مابانت ليكم غير كورونا في المسجد ولكن كون تشوفو الطوبيسات والحوانت ماتقولوش راه كاينة الله يهديكم ياهاد ناس
الكاريكاتير يلخص كل شيء، هذه هي الفئة هي بالذات الفئة المتدينة التي تريد التراويح وتتعامل معها كمسألة حياة أو موت.
قال الحق سبحانه – ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيئين وءاتى المال على حبه دوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وءاتى الزكاة والموفون بعهدهم ادا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الدين صدقوا واولئك هم المتقون – سورة البقرة الاية 176 ايات كثيرة واحاديث نبوية عديدة جاءت لتبين للمسلم الاسلام الصحيح وكيف ينبغي له ان يعبد الله تعالى في عباداته ومعاملاته وحياته اليومية وهدا ما نراه غائبا عن الكثير الا من رحم ربي بفعل جهل اصول الدين وفقه الاولويات بل وحتى الامور البسيطة التي يجب على الكل معرفتها فترى الناس عموما لا تهتم بمعرفة دينها حيث يسود الجهل التام الشيء الدي ينتج عنه ما قاله المقال اعلاه.
شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالةوكل ضلالة في النار.
التراويح بدعة , ومكاين لا بدعة حسنة ولا سيءة.انتهينا.
في بلدان المغارب، تتباين أفضلية و ترتيب الأولويات تجاه أركان الإسلام الخمسة: في موريتانيا الأولوية للصلاة، في ليبيا فهي للزكاة، في الجزائر فهي للحج، في المغرب فهي لرمضان و في تونس فهي للشهادتين!ليس من حق أحد أي ينصب نفسه وصيا على ما يأخذه و يتركه الناس من دينهم! فباب التوبة مفتوح! ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها!أما إلغاء صلاة التراويح و صلاة الفجر مع فتح المساجد للصلوات الأخرى ففيها ما فيها من التناقض و المقاصد التي تعلوها الشبهة! إغلاق المساجد في وقت التراويح تستهدف التدين الشعبي الكثلي!من حق الناس أن تستمتع بالروحانيات الخاصة بالتراويح كصلاة و كترتيل واستماع خاشع للقرآن الكريم! في صلاة التراويح عمران للمساجد!فضل وأجر عظيم!إغلاق المساجد في صلاة الفجر يستهدف التدين “النخبوي”المستمر،الملتزم والدائم طول السنة!هناك فئة من الناس تبارك الله لا تصلي إلا في المسجد!عددها قليل!إذن ذلك يسهل التدابير الاحترازية والتباعد إذا كان القصد هو الوقاية من الجائحة!الظاهر أن التباعد الاجتماعي المقصود من إغلاق المساجد هو التباعد الديني والمباعدة بين الناس و التدين و التمسجد؛ أي التعلق بالمساجد!
إغلاق المساجد في صلاة الفجر يستهدف التدين “النخبوي”المستمر،الملتزم والدائم طول السنة!هناك فئة من الناس تبارك الله لا تصلي إلا في المسجد!عددها قليل!إذن ذلك يسهل التدابير الاحترازية والتباعد إذا كان القصد هو الوقاية من الجائحة!الظاهر أن التباعد الاجتماعي المقصود من إغلاق المساجد هو التباعد الديني والمباعدة بين الناس و التدين و التمسجد؛ أي التعلق بالمساجد!لو كانت الوقاية هي الهدف والغاية لشهدنا التشدد في الأسواق الممتازة، سويقات، وسائل النقل والمدارس! الكيل بمكيالين يفضح الغايات والمقاصد!ماكينش التناغم والانسجام ف هد الشي!هذا يزيد من منسوب الشكوك،التوجس والغبن!لعبة الوجهين تفضح بسرعة و بسهولة! خليوا الناس تصلي!باركا من التخربيق! الازدواجية كشفت كل شيئ!التراخي نهارا واقتصاديا والتشدد تراويحيا تعبديا!شكون اللي كايدير المشاكل دابا؟ليس بهكذا سياسة تبسط سلطة الدولة!سلطة الدولة بالحق،القانون والعدل!
يطالبون بصلاة التراويح على اساس انهم كانوا يصلونها كاملة في السنوات الماضية. يصلون الركعات الاولى فقط و يتهافتون على المقاهي و المواعيد الغرامية .. صلاة التراويح صليها باهلها فالمنزل تربح اجر الصلاة و اجر قراءة القرآن..
و الفضل انكم تطالبون بالفرض العشاء و الفجر و ليس السنة..
مافهمتش شنو المقصود بالضبط من هاد الورقة لكن المغربي إن طالب بالتراويح فسيصلي بلا شك العشاء لأنها تقام قبلها وإن طالب بالتراويح ففيها التراويح قبل الفجر ولا يعقل أن يدخل المسجد ليصلي التراويح ويخرج بعدها فسيصلي بلا شك الفجر وليس الشعب بغبي ، الله يهدي ما خلق
مقال أكثر من رائع ويجسد واقع المعتقد لدى المغاربة وربما لدى كل العرب.
الاعتمام بالقشور والقشور ثم القشور.
الكل يفتي ويحرم ويجيز ويمنع ولا يهمه إلا أعراض الناس.
عقلية تحتاج الطحن ثم العجن من جديد.
هذا هو الواقع مع الأسف ولا يبدو أنه سيتغير و لو بعد حين
الفكرة هي براكة من النفاق ..وتخراج العينين حتى عندما يكشف امرهم
الفهامات والسخرية غي على الشعب. المسؤولين متقدرش عليهم
إن كان لك دَخْل فأدخل الفرحة في قلوب من لا دَخْل له من إخوانك وأخواتك، وانثر عليهم عطاياك ولا سيما في المواسم، ولا تنتظر أن يطلبوا منك، بل باغتهم أنت بنُبلك، وسترى أثر ذلك سعادة في وجوههم، وبركة في مالك.
في مثل هذه الأمور نريد التشدد الديني التشدد في الإحسان تشدد لتطبيق حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
ماءامن من بات شبعان وجاره جائع
امرأة سقت كلبا فدخلت الجنة
ان نطبق الشريعة في بطون الفقراء والمساكين الذين لايستطيعون ضربا في الأرض يحاسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لايسئلون الناس الحافا
ان نطالب أنفسنا التخلي عن الشح والبخل والجشع والطمع والاحتيال والنفاق الاجتماعي وأكل أموال الناس بالباطل وبطرق مدهشة
هنا يكمن الدين الحقيقي
دراسة غربية اول دول تطبق تعاليم الإسلام في العالم ايرلندا والنرويج والسويد
إذن اين نحن من هؤلاء الدول المتقدمة في جميع الميادين
اخلاقيا سياسيا وثقافيا واجتماعيا وصناعيا ووووو
انما الامم الاخلاق ما بقيت
فأن ذهبت أخلاقهم ذهبوا
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق
اين هذه الأخلاق والقيم